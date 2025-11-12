韓國最靚女星排行榜2025，第一位其實是台灣人？日網票選，張員瑛、Karina也輸給她的神顏

最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
關於「靚仔靚女」選舉，每年一到年尾都開始陸續地有不少網站做票選，近期日本網站 Rankingoo 就發布了 2025 年「韓國最美臉孔女星」排行榜。榜單聚焦韓國女藝人的臉部輪廓、氣質與獨特魅力，囊括偶像、演員與團體成員，反映韓流美學的多元演變。亞軍由有 aespa 成員「人間AI」Karina 奪得，她以僅差 1 票屈居第二。而第三名則由少女時代允兒拿下，一起看看究竟是誰奪下第一名！
十大位置的美女，活躍於 K-pop 偶像界、演藝界，第六至十位裡面主要是演員，包括第十位的「金秘書」朴敏英、第九位《淚之女王》金智媛。
第八位，由甜美女孩一轉戲路做「惡女」的金裕貞、第七位的「男神收割機」朴信惠。
第六位就見到 K-pop idol 了，有 BLACKPINK Jisoo，而第五位是之前專心於家庭，現在多了亮相幕前的天然美女金泰希。
IVE成員張員瑛位於第四位，而少女時代允兒則在第三位。
來到頭兩位，第二位是「人間AI」aespa成員Karina，第一位則是TWICE「忙內」周子瑜，其實她們只是一票之差，兩位都是美女子啦～不過都有網民在討論，其實子瑜是活躍於韓國的台灣人，對於登上「韓國最美臉孔女星」排行榜好像有點不貼題，但無論怎麼說，都是賞心悅目的美臉孔呢！
