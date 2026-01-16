「韓國顏值天花板」孫藝珍44歲生日狀態太美！原來這就是「女生最幸福的模樣」！

（圖／取自孫藝珍IG）

孫藝珍今天在IG連發多張生日慶生照，從好友替她準備的驚喜、精緻又可愛的蛋糕，到她私下自然大笑的模樣，全都讓粉絲忍不住狂按讚。沒有刻意華麗的打扮，卻多了一份輕鬆自在的氛圍，也讓人越看越驚訝—她真的已經 44 歲了。

（圖／取自孫藝珍IG）

（圖／取自孫藝珍IG）

比起刻意追求凍齡，孫藝珍現在呈現的，更像是一種很多女生都嚮往的狀態：身體自在、線條有力量，臉上沒有勉強，卻看得出被好好照顧著。這樣的狀態，和她近年來投入健身有很大關係！她的訓練重點放在背部與上半身線條，像是高位下拉、繩索下拉等動作，能有效鍛鍊背闊肌與上背穩定度，讓肩頸線條自然展開，整個人看起來更挺、更俐落。

（圖／取自孫藝珍IG）

（圖／取自孫藝珍IG）

背部訓練同時也會帶動核心出力，對腰線與整體體態比例都有加分效果，也難怪她現在不論是穿貼身禮服、背心，或是私下的針織單品，都能撐出漂亮線條，不是刻意瘦，而是一種乾淨、有力量的好狀態。

（圖／取自孫藝珍IG）

不靠濾鏡、不硬撐少女感，孫藝珍用長期自律與運動，把44歲過成一個從容又穩定的階段。所謂「女生最幸福的模樣」，或許不是停在年齡裡，而是活在自己舒服、自在、被照顧好的狀態中。

