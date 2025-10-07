中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
韓國瘋傳「黑豆減肥法」！加1神招瘦身效果超驚人，親測4個月狂甩51公斤、連醫生也大推
你敢相信嗎？韓國竟爆紅一種「黑豆減肥法」，號稱免激烈運動，竟讓人4個月就狂瘦51公斤！黑豆不只是養生食材，更被醫師證實對循環、代謝、減脂都有幫助，連韓國90萬人都搶著跟風實測。到底黑豆怎麼吃才有效？一起揭開這個瘦身神話！
黑豆減肥法爆紅！韓國90萬人跟風實測
別小看不起眼的黑豆！這顆在台灣餐桌不常見的食材，卻成為韓國瘦身圈的神話。《吃對黑豆一定瘦！》作者親身實證，靠黑豆搭配簡單飲食調整，短短4個月就狂瘦51公斤！消息一出，立刻引爆韓國90萬人跟風實測，網路討論度直逼國民話題，連醫師都點頭稱讚。其實黑豆之所以能幫助減重，和其營養成分息息相關，它含有豐富的花青素，可抗氧化並抑制脂肪細胞生成；維生素B群則能提升能量代謝，避免因節食導致疲倦。搭配低GI飲食與簡單運動，能穩定血糖、減少脂肪囤積。
黑豆減肥四步驟，超簡單無痛感
最驚人的是，作者鄭周榮實測的黑豆減肥法完全不需要高強度運動！只要照著四個步驟：1.早餐吃黑豆＋豆腐、2.午餐選低GI食物、3.晚餐少量、4.每週健走3次，就能悄悄讓身體燃脂。
黑豆減肥51公斤驚人實測！專家也推薦
從肥胖到變帥哥，黑豆奇蹟案例不只一樁！《東醫寶鑑》《本草綱目》早有記載，黑豆具利尿、促循環、抗氧化效果，難怪對減肥特別有利，韓醫學博士蔡起元院長也背書，指出黑豆營養豐富又溫和，不會造成身體負擔，是健康瘦身的理想食材。
減肥之外，黑豆的隱藏好處
黑豆不只幫助減肥，還能補充維生素B群、花青素，對於養顏抗老、代謝循環都有幫助。很多人一開始是為了瘦身開始吃黑豆，卻意外發現皮膚變亮、精神更好！這也是為什麼黑豆熱潮能從韓國一路燒到台灣，連專家與藝人都大推。
黑豆減肥法＋1招，減肥效果更驚人！
光靠黑豆就能幫助燃脂，若再搭配「低GI飲食＋簡單健走」，效果會更快翻倍！作者親身實證，每天早餐搭黑豆與豆腐、午餐控制GI指數、晚餐少量，再加上每週3次30分鐘健走，竟然4個月就甩掉51公斤。對此，專家們也解釋，黑豆能穩定血糖、代謝脂肪，搭配運動與飲食控制，才能真正讓體重不復胖。
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前