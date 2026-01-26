韓國 ALLEX 機械人於 CES 2026 展示自然互動技術
在今年的消費電子展（CES 2026）上，韓國公司 WIRobotics 發佈了其名為 ALLEX 的人形機器人，旨在解決機器人技術中最具挑戰性的課題之一：安全、自然的物理互動。ALLEX 擁有高自由度的手臂和手，能夠在全身範圍內實現類人般的力量控制。這款機器人名稱源自「ALL-EXperience」，具備在真實環境中感知和反應力量、接觸和衝擊的能力，並輔以視覺識別和位置控制。其精確的力量調節和靈活的運動，使其適用於工業應用和家庭任務。WIRobotics 將 ALLEX 視為剛性自動化與日常人類空間之間的橋樑。
ALLEX 不僅是一個能夠提供堅實、自然握手的人形機器人，更是人類與機器人互動安全未來的一個縮影。根據 CNET 的報導，ALLEX 在一段最近的視頻中展現了其即時感知、施加和反應外部力量的能力。與傳統剛性或被動的機器手不同，ALLEX 的握把會主動調整，創造出一種可控且類人化的握手。該機器人的高靈活性手部設計了可反向驅動的馬達，使其能夠安全地被推動或引導。每根手指都能感知微妙的力量，產生強大的指尖壓力，並在舉起重物時保持穩定的抓握，這種強度與靈活性的平衡使得精確操作成為可能，且不會犧牲安全性。
大多數自主機器人仍然位於安全屏障後，但 ALLEX 指向了一種能夠更靠近人類運作的系統。雖然目前尚未準備好日常部署，WIRobotics 計劃與其他公司合作，將這種具力量感知的技術整合到未來的人形和工業機器人中。WIRobotics 的聯合首席執行官兼技術總監 Yong-Jae Kim 在早前的一份聲明中表示：「ALLEX 不僅僅是複製人類運動的機器人，它是真正能夠經歷並響應現實世界的首個機器人。」
ALLEX 在 2025 年 8 月首次亮相，是一個人形機器人平台，旨在通過對物理刺激的反應執行多種任務，這些反應與人類行為非常相似。該系統具備 15 個自由度，使其能夠實現栩栩如生的運動和複雜的接觸互動。其力量反應能力是一大特點：ALLEX 能夠檢測到小至 100 克力的力量，即使在沒有觸覺傳感器的情況下，並且能夠施加高達 40 牛頓的指尖力量，以便安全和精確地操作。該機器人的手臂系統設計以安全、流暢的互動為目標，摩擦和轉動慣性比傳統協作機器人低十倍以上，這使得運動更為平滑，回驅能力更強，並在與人類合作時提高了安全性。
除了上述特點外，ALLEX 還設計了一個從腰部延伸到上半身的重力補償機制，使其能夠有效執行高負載任務，而不會消耗過多能量或造成機械壓力。儘管具備如此多的功能，ALLEX 的重量仍然輕巧，其機械手重量約為 1.5 磅（700 克），肩部以下的組件重量約為 11 磅（5 公斤）。ALLEX 單手能夠舉起超過 6.6 磅（3 公斤）的物體，實現的力量重量比超過了許多重量超過 44 磅（20 公斤）的較大機器人。WIRobotics 計劃將 ALLEX 發展成一個模組化的平台，讓用戶根據應用需求部署特定的組件，預見其在醫療、老年護理、製造業及家庭自動化等領域的廣泛應用。
