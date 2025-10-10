韓國LEMEME是什麼？秒殺手袋連韓星Nana、Wendy都加持的小眾品牌

去韓國玩，購物清單堪稱是旅程的靈魂所在！今天要給大家介紹一個近期狂韓國人氣飆升的的小眾品牌LEMEME！

這個韓國小眾時尚品牌LEMEME 走簡約法式路線，主打高品質牛皮及韓國製造，由設計、細節、材質到顏色都高級感滿滿，難怪是不少明星和韓國時尚博主的私藏愛牌！

像人氣女團Red Velvet的成員Wendy、韓星NANA林珍娜，還有許多韓國時尚博主，都曾以LEMEME包包示人。

Photo from LEMEME

以下就為你推薦5款值得入手的 LEMEME袋！

1）Sac Petit Nouvelle 售價298,000韓元（約港幣1,600）

Sac Petit Nouvelle 售價298,000韓元（約港幣1,600）

是品牌皇牌袋款Nouvelle的迷你版本，既融合了Nouvelle的經典感又兼具小巧尺寸，更推出了多種氣質復古色調。圓潤包身和翻蓋設計，搭配品牌標誌性的火漆印紐扣裝飾，滿滿復古氛圍！包身採用的box皮革，表面光滑帶有柔和光澤，盡顯經典高級感。可調節的肩帶可作腋下包或斜挎包使用，十分百搭實用。

2）Sac Petit Beau 價格318,000韓元（約港幣1,700）

Sac Petit Beau 價格318,000韓元（約港幣1,700）

形狀獨特的Sac Petit Beau，也是LEMEME的熱賣款之一！它兼具Zadig的復古氛圍與可愛線條。包前搭配復古火漆印裝飾、細膩的褶皺和自然光澤的裂紋皮革，充滿法式慵懶休閒感。而且兩側肩均帶可拆卸，能作背包、斜挎包或單肩包使用，靈活度極高！

3）Sac Vigne Mocha，售價298,000韓元（約港幣1,600）

Sac Vigne Mocha，售價298,000韓元（約港幣1,600）

包身線條流暢溫柔的典型法棍包，整體輪廓修長優雅，無論是單肩挎還是手提，都盡顯隨性與灑脫！復古包身與翻蓋設計，帶有濃郁的復古格調，材質上選用了光滑又帶有細膩光澤的box皮，盡顯品味。翻蓋開合搭配隱藏磁鐵，能安全收納物品，相當貼心。

4）Sac Agnes 售價328,000韓元（約港幣1,700）

Sac Agnes 售價328,000韓元（約港幣1,700）

採用高級牛絨面革材質的流浪包，柔軟細膩的觸感與線條，完美演繹靜奢風格。方正包型的收納能力亦十分出色，加上可調節肩帶、內部拉鏈暗袋等貼心細節，日常實用性超高！另外包底更特別使用了加固皮革，就算裝入很多東西，也不用擔心包包會變形，耐用又省心。

5）Sac Caillou 298,000韓元（約港幣1,600）

Sac Caillou 298,000韓元（約港幣1,600）

今年繼續以大熱姿勢跑出的包型非「保齡球」莫屬！這款 Sac Caillou 就以俐落大方的保齡球包為靈感，光滑牛皮搭配燙金鈕扣裝飾，加上簡約優雅的線條，復古韻味十足，無論上班、約會或旅行，都能完美搭配。

