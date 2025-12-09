聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
韓國爆紅！MZ飲食減肥法：控血糖、瘦身燃脂比168更有效
想要擁有窈窕體態，卻總是不成功嗎？甚至明明吃很少卻瘦不下來呢？不妨可以學學韓國女生的瘦身密技！韓國女生向來是亞洲女性的愛美標竿，不只皮膚管理得宜，減肥秘訣更堪比聖經！除了168飲食法，近年韓國更盛行「MZ飲食減肥法」！從飲食調整做起，教你輕鬆吃健康瘦。
「MZ減肥法」是什麼？
近年全球發起的減肥運動、飲食計畫百百種，除了常見的數字斷食法：168、512等，在韓國更有許多愛美女性正在執行「MZ減肥法」。MZ指的是韓國「MZ世代（千禧Millennials+ Z世代）」間狂燒的瘦身方式，其概念在於透過飲食的調整、進食順序管控，達到減少血糖波動、降低胰島素過度分泌，並且激發身體自然切換至燃脂模式。以利於長期養成健康易瘦體質。
「MZ減肥法」適合什麼人？
不同體質、生活型態，甚至對體態的要求，都應選擇相對應且適合的減肥方案。而「MZ減肥法」針對的，便是三餐不定時、愛吃精緻澱粉；明明吃不多卻容易胖、飯後容易昏沉、嘴饞的族群，而這類族群多半為上班族、熬夜族，因此備受新世代年輕人推捧。
「MZ減肥法」技巧1：改變進食順序
那麼「MZ減肥法」到底該如何執行？首先從「改變進食順序」做起。在日常飲食過程，建議先吃蔬菜幫助穩定血糖；接著補充優質蛋白質提升飽足感；在吃健康脂肪、油脂以提升代謝力；主食澱粉、碳水化合物則建議留在最後吃。最重要的是，含糖飲料、甜食必須忌口。
「MZ減肥法」技巧2：餐前小技巧
想要有效穩定血糖波動，也別忘了在餐前掌握三大小秘訣。第一，餐前可以喝點稀釋蘋果醋以利於後續消化；第二，餐前可以吃少量堅果墊胃，減緩血糖上升速度；第三，時刻觀察什麼樣的食物會讓自己血糖上升，會讓執行過程更有效率。
「MZ減肥法」技巧3：主食換成原型澱粉
澱粉向來是促發血糖大幅波動的元兇，因此在執行「MZ減肥法」過程必須嚴格控管澱粉攝取。除了必須忌口精緻澱粉、含糖飲料、甜品，也建議將飯、麵等主食替換為地瓜、糙米、藜麥等原型澱粉，更能有效控制血糖波動。
「MZ減肥法」技巧4：不要極端進食
時常讓自己產生嘴饞、容易餓、暴飲暴食的原因，多半來自日常不規律進食習慣。因此，建議上班族切勿極端進食、餓過頭！當三餐間隔時間太長、餓過頭，便容易引發過量進食、血糖巨幅波動等問題，進而導致身體代謝減緩、脂肪囤積形成易胖體質。
「MZ減肥法」技巧5：搭配運動效果加倍
最後，也別忘了，執行正確的飲食菜單之餘也要記得規律運動！三餐飯後建議搭配15-30分鐘的輕量運動，像是每天散步30分鐘、爬樓梯、瑜珈等，皆有助於穩定血糖、提升心肺功能、促進血液循環以達到提高燃脂效率的瘦身期待。
