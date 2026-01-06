跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
韓國Olive Young「神級眼影」推薦2026！TWICE御用化妝師狂囤4盤的眼影盤是它？7折起必買星級化妝師同款
Olive Young熱銷眼影大盤點，即看韓國化妝師同款必買眼影推薦：
韓國美妝市場競爭相當激烈，眼影更是競爭最大的產品之一，從單色、四色、九色到十六色，質感與色調的選擇多如繁星。若要從貨架中挑選出一款既顯色又實用，且能完美修飾眼型的眼影，往往是一大挑戰。與其盲目選擇，不如直接參考韓國星級化妝師都認證的「神級眼影」清單，輕鬆打造出深邃迷人的眼妝！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
韓國好用眼影盤推薦：2aN Better Me Eye Palette
價格：$171.16
品牌主打貼近日常膚色的柔和色調，能夠輕鬆完成不厚重卻層次分明的眼妝。值得一提的是，曾為TWICE打造妝容的御用化妝師亦曾公開推薦這款眼影盤，還自費購買了4盤備用，可見其好用程度之高！
這款眼影盤以柔霧啞光為基礎，搭配透明感細閃與清透亮片，粉質細緻且不易飛粉，暈染時能自然融合，不會留下生硬邊界。色調設計偏向低飽和度，無論單擦或層層疊加，都能呈現乾淨眼妝效果，特別適合日常上班或淡妝需求。
韓國好用眼影盤推薦：rom&nd Better Than Palette
價錢：$233.4
rom&nd Better Than Palette向來是韓國彩妝中的人氣之選，最令人驚艷之處在於其精心設計的明亮度色調，透過5個階段的深淺變化，從打底、暈染到加深輪廓皆能一盤完成。用家能夠循序漸進地加深眼部輪廓，打造出極具立體感的眼妝。
眼影盤在色彩配置上加入灰調比例，能有效降低上色時的突兀感，使不同膚色在上妝後都能呈現更自然的陰影層次。即使是新手亦不易畫出髒感，避免了常見的顯黃或顯腫問題，對於偏好低調卻有立體感眼妝的人而言，這款眼影盤絕對是首選。
韓國好用眼影盤推薦：Holika Holika My Fave Piece The Hidden Eye Shadow
83折特價：$64｜
原價：$77.8
主打柔滑奶油般的粉質，延展性表現相當出色，一上眼便能與肌膚自然貼合。粉質細緻，暈染時幾乎不需反覆來回便能完成柔和過渡，對於喜歡快速完成眼妝的人來說相當友好。
色系選擇涵蓋不同明度與飽和度，既有低調的裸色，也有略帶個性的亮色，能靈活應對不同妝容風格。即使多色疊加也不易顯得厚重，整體妝效偏向輕盈自然，十分符合韓系妝容一貫的清透感。
韓國好用眼影盤推薦：CLIO Pro Eye Palette Air
7折優惠價：$190.61｜
原價：$272.3
主打輕盈無負擔的眼影盤，擁有12色配置，包括啞光、珠光與亮片等多種質地。粉質細膩且顯色度高，上眼後貼服不厚重，疊加時亦不易飛粉，非常適合新手使用。
多種色系可供選擇，從珊瑚、奶茶、玫瑰到粉紫色調皆一應俱全，輕鬆打造日常百搭眼妝。包裝設計輕巧，方便攜帶補妝，加上妝效乾淨透亮，成為不少化妝師常備的眼影盤之一。
韓國好用眼影盤推薦：dasique Shadow Palette
價錢：$232.63
以細膩研磨的堅果為靈感，調配出一系列柔和且帶復古感的色調，每一格顏色都散發著溫潤不張揚的知性美。從自然裸棕到帶灰感的深棕色，層次分明卻不顯厚重，特別適合打造氣質型眼妝。
粉質偏向細滑柔霧，即使反覆疊加亦不易結塊，顏色堆疊後仍能保持清晰輪廓。它能為雙眼創造出深邃的輪廓感，彷彿自帶濾鏡般迷人，非常適合用於打造偽素顏妝容，展現出一種不經意的高級感。
韓國好用眼影盤推薦：WAKEMAKE Soft Blurring Eye Palette
價錢：$295.64
若提到近年韓國彩妝界的大熱產品，WAKEMAKE的這款柔霧眼影盤絕對榜上有名，憑藉驚人的銷量與口碑迅速爆紅，更榮獲2023年度色彩美妝類別的第一名。其配色以柔霧粉色為基礎，結合不同明度與細閃質地，打造出兼具溫柔與個性的眼妝效果。
此系列最大的特色在於啞光至珠光的粉質過渡自然，多達16格的精細配色滿足各種妝容需求，一盤便能完成多種妝感變化。其高品質的粉質設計，徹底解決了眼影結塊的困擾，即使帶妝一整天，眼妝依舊清晰乾淨，不易斑駁脫落。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
42歲李佳芯淡妝少女感滿滿，5個凍齡保養大法：淡妝不傷肌膚、牛油果抗肌老化、每日半杯黑咖啡去水腫
雙11優惠2025｜王菲保養秘訣大公開！天后同款貴婦級護膚品牌HR 限時53折起入手
其他人也在看
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度
《尋秦記》電影版成為近日熱話，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄。除咗古天樂飾演嘅項少龍備受注目，滕麗名再以當年「善柔姑娘」亮相大銀幕，唔少網民都大讚即將奔5嘅滕麗名保養得宣，稱之為凍齡女神。日前，滕麗名於社交平台分享2019年拍攝電影版《尋秦記》時受傷坐輪椅嘅片段，意外令TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》拍檔陳浚霆（Andrew）成為眾矢之的。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大牌檔午市套餐創意命名超吸睛 網民：「蒼井老師即係食啲乜?」
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」分享長沙灣一間大牌檔的午市餐牌，直言「A餐好吸引」，全因套餐名稱玩味十足。原來該大牌檔一向習慣在餐牌展現創意，務求第一眼就成功吸引食客目光，由於套餐名稱相當「有畫面」，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 3 小時前
《全民造星6》決賽，強尼被古天樂即場出題「考牌」，主持急才功力被大讚轉數超快
《全民造星6》決賽圓滿結束，司儀強尼再被封為「地表最強」，面對古天樂即場出題依然面無懼色，盡顯急才功力被受網民洗版大讚！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
中日外交戰陰影下的中國移民 首次看到攻擊性塗鴉「感到寒毛直豎」
provided宋子健（右）與稻垣茜是一對中日跨國婚姻伴侶。 「高市上台後，我正好在京都一個餐會上。餐會剛結束，同桌的一位女性長輩過來擔心地問我：日本的高市上台後，你會不會更辛苦？有沒有被針對？」去年夏天剛移居日本的中國人Zoe（化名）回憶說。 讓她記憶深刻的是，這位阿姨當時還找來另一位長者開車送她回家。「在車上，他們問起我有沒有因為最近中日關係，遇到不舒服的事。我搖著頭表示自己沒有，不過語言班上有同學在京都街上被日本老人喊『滾回國去』。他們兩位長輩立刻在車上向我表示：『我們也很討厭這樣的人。』」 ...BBC News 中文 ・ 18 小時前
台慶頒獎禮司儀陣容被嘲史上最奀 去年司儀麥美恩周奕瑋索性飛曼谷外遊
【on.cc東網專訊】近年《萬千星輝頒獎禮》司儀陣容以大堆頭見稱，前年達18人，去年減少到16人，有汪明荃、鄧梓峰、陳貝兒、麥美恩、陸浩明、周奕瑋等。頒獎禮今晚（4日）舉行，並已公布司儀陣容，今年比去年削減4倍，只得車婉婉、陸浩明、何沛珈和鄭衍峰4人，麥美恩和周東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
愛妻號具俊曄再被拍到墓前守候大S 細心擦淨墓碑令人心酸
最近有網民在台北金寶山墓園偶遇具俊曄，指他到徐熙媛（大S）的墓碑前探望他，孤寂的身影令人鼻酸。其實自從大S離世後，一直深愛着她的具俊曄經常前往大S的墓園，守候並陪伴着太太。Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
陳曉華奪萬千星輝「最佳衣著」，緊緻腹肌超亮眼！「虐腹式」馬甲線練成大法，站立式、不用工具在家練習瘦腰運動
萬千星輝頒獎禮2025完美落幕，今年不少明星都穿得很漂亮，有大騷美背與心口，而陳曉華就穿起黑色長袖晚裝，肩與腰線特別剪裁令她展現香肩以及緊緻馬甲線，身形fit爆，也讓她贏得今年的「最佳衣著」大獎！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
《全民造星6》總決賽強尼與古天樂妙問妙答令觀眾拍爛手掌
ViuTV偶像育成節目《全民造星VI》總決賽於昨晚（1月4日）舉行，並邀得「項少龍」古天樂擔任評判，當中古天樂與主持人強尼之間的妙問妙答成為節目焦點之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？
當大家仍在 Nike 或 Adidas 之間選擇困難時，近期網民在社交平台上分享自己的「暴走神鞋」體驗；3個品牌的波鞋，因出色的緩震技術和實用性能，獲得大量用家推介。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議
【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。on.cc 東網 ・ 23 小時前
網上熱話｜內地網民讚排隊體現港人素質 一舉動讓人很舒服
雖然近年香港與內地加速融合，惟文化差異依舊不少，令不少來香港旅遊或定居的內地人或感到震驚，又或者是佩服。近日，有內地網民在小紅書發文，指香港人的質素不但能在排隊上體現，而排隊時也會留出一臂長的距離，直言「讓人很舒服」。am730 ・ 1 天前
深夜腳步聲逼近真相將現！ 女首相挑戰亡靈宅邸藏玄機！
說到日本政壇的新鮮事，最近最吸睛的莫過於新上任的首相高市早苗了。她不但是日本史上首位女首相，還大膽地打包行李，搬進了那個傳聞中「鬧鬼」的首相官邸。 想像一下，從舒適的議員宿舍換到一個充滿歷史故事的地方，聽起來就像一部輕鬆的冒險電影，對吧？高市自己也在社群上分享，說到目前為止，一切平靜，沒什麼靈異驚喜跳出來打招呼。Japhub日本集合 ・ 18 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（05/01-18/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$21.9/2件、SuperFresh急凍系列低至$16.8-30/件、BOBO 波波魚丸系列低至 $25.9-33.9/2包，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
旺角先達3舖100萬沽 業主蝕近九成
旺角先達廣場近日有業主以總價100萬元連沽3個舖位，持貨12年多共蝕讓690萬元或約87%，創項目最高蝕幅成交紀錄。AASTOCKS ・ 1 小時前
44歲陳自瑤露心口晚裝火辣殺入萬千星輝頒獎典禮紅地毯！「最索人妻」魔鬼級身型保養法：不可以恃著青春就不保養
萬千星輝頒獎典禮2025完美落幕。紅地毯是眾星當晚的首個「戰場」，女明星們出盡美麗力度，給觀眾最美視覺。其中，「最索人妻」之一的陳自瑤（Yoyo），一身黑色露心口晚裝搶盡眼球，傲人身材表露無遺，火辣登上萬千星輝頒獎典禮紅地毯！Yahoo Style HK ・ 1 天前
下任魔帥 馬利斯卡變大熱
【Now Sports】曼聯決定炒掉領隊阿摩廉後，亦要開始重新找新主帥人選，英國《太陽報》列出了7名有機會成為下任魔帥候選人，其中博彩公司更列前任車路士領隊馬利斯卡，為大熱接任人選。馬利斯卡（Enzo Maresca）元旦日才與車路士分道揚鑣，如今曼聯又炒阿摩廉，使這位意大利教頭有機會成為下任紅魔鬼主帥，而英國博彩公司已將馬利斯卡列為上任大熱人選。《太陽報》指出，目前尚有多位魔帥候選人有條件上任，包括巴塞隆拿前教練沙維、英格蘭前領隊修夫基，而現出任球會領隊的包括有加士拿、伊拉奧拿、普捷天奴、艾馬利以及艾迪賀維，當然出任看守領隊的費查，亦有機會坐正。阿摩廉總共執教曼聯63場比賽，只取得25勝，今季英格蘭超級聯賽則8勝7和5負，攻入34球，失30球，排在第6位。曼聯除了周中英超要訪般尼外，下周日英格蘭足總盃第3圈迎戰白禮頓。now.com 體育 ・ 15 小時前
【龍豐】豐搶價 Olay乳液、保濕霜 $42/件（即日起至12/01）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，Olay滋潤保濕乳液/滋潤保濕霜 $42/件、HADARiKi KUMARGIC 去黑眼圈修護眼霜/HADARiKi特效去眼袋暗沉修護抗皺眼霜 $48/件、Curel潤浸保濕泡洗顏料 $68/件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
英超 ｜《衛報》爆料 車路士報價1.6億歐元搶雲尼素斯
根據英國《衛報》報道，車路士正計劃向皇家馬德里提出一份高達 1.6 億歐元的報價，目標收購雲尼素斯。皇馬現時面臨抉擇：是把握時機出售，還是冒險日後人財兩失。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
全球車廠市值排名大洗牌 小米反超比亞迪躋身前三 保時捷跌出前十
最新數據顯示，全球車廠市值格局迎來重大調整，截至 2025 年 12 月 31 日收盤，特斯拉、豐田、小米、比亞迪包辦前四席位，其中小米以 1314.9 億美元市值超越比亞迪的 1302.3 億美元，躍居全球第三，成為首個躋身全球前三的中國新勢力車廠。這一變化標誌著資本對中國智慧電動轉型的深度認可，也反映出產業競爭邏輯的深刻變化。鉅亨網 ・ 6 小時前
日本島根縣東部 6.2 級地震 震源深度 10 公里 最大震度 5 強｜Yahoo
日本島根縣東部在本港時間今早 9 時 18 分，發生黎克特制 6.2 級地震，震源深度 10 公里，屬於淺層地震。鳥取縣和島根縣震感強烈，其中鳥取縣境港市、鳥取日野町、江府町；島根縣松江市、安來市均錄得最大震度為「5 強」。至於鳥取縣主要城市米子亦錄得最大震度為「5 弱」。Yahoo新聞 ・ 1 小時前