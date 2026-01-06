Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

韓國Olive Young「神級眼影」推薦2026！TWICE御用化妝師狂囤4盤的眼影盤是它？7折起必買星級化妝師同款

韓國美妝市場競爭相當激烈，眼影更是競爭最大的產品之一，從單色、四色、九色到十六色，質感與色調的選擇多如繁星。若要從貨架中挑選出一款既顯色又實用，且能完美修飾眼型的眼影，往往是一大挑戰。與其盲目選擇，不如直接參考韓國星級化妝師都認證的「神級眼影」清單，輕鬆打造出深邃迷人的眼妝！

韓國好用眼影盤推薦：2aN Better Me Eye Palette

價格：$171.16

品牌主打貼近日常膚色的柔和色調，能夠輕鬆完成不厚重卻層次分明的眼妝。值得一提的是，曾為TWICE打造妝容的御用化妝師亦曾公開推薦這款眼影盤，還自費購買了4盤備用，可見其好用程度之高！

這款眼影盤以柔霧啞光為基礎，搭配透明感細閃與清透亮片，粉質細緻且不易飛粉，暈染時能自然融合，不會留下生硬邊界。色調設計偏向低飽和度，無論單擦或層層疊加，都能呈現乾淨眼妝效果，特別適合日常上班或淡妝需求。

韓國好用眼影盤推薦：rom&nd Better Than Palette

價錢：$233.4

rom&nd Better Than Palette向來是韓國彩妝中的人氣之選，最令人驚艷之處在於其精心設計的明亮度色調，透過5個階段的深淺變化，從打底、暈染到加深輪廓皆能一盤完成。用家能夠循序漸進地加深眼部輪廓，打造出極具立體感的眼妝。

眼影盤在色彩配置上加入灰調比例，能有效降低上色時的突兀感，使不同膚色在上妝後都能呈現更自然的陰影層次。即使是新手亦不易畫出髒感，避免了常見的顯黃或顯腫問題，對於偏好低調卻有立體感眼妝的人而言，這款眼影盤絕對是首選。

韓國好用眼影盤推薦：Holika Holika My Fave Piece The Hidden Eye Shadow

83折特價：$64｜ 原價：$77.8

主打柔滑奶油般的粉質，延展性表現相當出色，一上眼便能與肌膚自然貼合。粉質細緻，暈染時幾乎不需反覆來回便能完成柔和過渡，對於喜歡快速完成眼妝的人來說相當友好。

色系選擇涵蓋不同明度與飽和度，既有低調的裸色，也有略帶個性的亮色，能靈活應對不同妝容風格。即使多色疊加也不易顯得厚重，整體妝效偏向輕盈自然，十分符合韓系妝容一貫的清透感。

韓國好用眼影盤推薦：CLIO Pro Eye Palette Air

7折優惠價：$190.61｜ 原價：$272.3

主打輕盈無負擔的眼影盤，擁有12色配置，包括啞光、珠光與亮片等多種質地。粉質細膩且顯色度高，上眼後貼服不厚重，疊加時亦不易飛粉，非常適合新手使用。

多種色系可供選擇，從珊瑚、奶茶、玫瑰到粉紫色調皆一應俱全，輕鬆打造日常百搭眼妝。包裝設計輕巧，方便攜帶補妝，加上妝效乾淨透亮，成為不少化妝師常備的眼影盤之一。

韓國好用眼影盤推薦：dasique Shadow Palette

價錢：$232.63

以細膩研磨的堅果為靈感，調配出一系列柔和且帶復古感的色調，每一格顏色都散發著溫潤不張揚的知性美。從自然裸棕到帶灰感的深棕色，層次分明卻不顯厚重，特別適合打造氣質型眼妝。

粉質偏向細滑柔霧，即使反覆疊加亦不易結塊，顏色堆疊後仍能保持清晰輪廓。它能為雙眼創造出深邃的輪廓感，彷彿自帶濾鏡般迷人，非常適合用於打造偽素顏妝容，展現出一種不經意的高級感。

韓國好用眼影盤推薦：WAKEMAKE Soft Blurring Eye Palette

價錢：$295.64

若提到近年韓國彩妝界的大熱產品，WAKEMAKE的這款柔霧眼影盤絕對榜上有名，憑藉驚人的銷量與口碑迅速爆紅，更榮獲2023年度色彩美妝類別的第一名。其配色以柔霧粉色為基礎，結合不同明度與細閃質地，打造出兼具溫柔與個性的眼妝效果。

此系列最大的特色在於啞光至珠光的粉質過渡自然，多達16格的精細配色滿足各種妝容需求，一盤便能完成多種妝感變化。其高品質的粉質設計，徹底解決了眼影結塊的困擾，即使帶妝一整天，眼妝依舊清晰乾淨，不易斑駁脫落。

