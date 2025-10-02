韓國Starbucks「超市」系列超犯規！Stanley杯都要讓位了，蘋果水樽可愛度直擊心臟

韓國Starbucks杯子又有新搞作，這次推出全新秋季「Grocery Market」主題，以雜貨市場為靈感，加入明快配色與波浪線條，從不鏽鋼杯、馬克杯到水果造型餐盤、桌墊、收納袋一應俱全，顏值與功能兼備，完全就是會「手滑」的系列。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

「Grocery Market」主題單品有香蕉Bearista吊飾，黃香蕉裝扮的熊仔可愛度直線上升；另有易開罐造型杯、復古汽水瓶、小檸檬壺等，造型細節滿到爆，適合通勤水杯與居家佈置雙場景切換。

（IG@starbuckskorea）

（IG@starbuckskorea）

（IG@starbuckskorea）

（IG@starbuckskorea）

香蕉熊鑰匙圈已經出現缺貨訊號，熱門款建議盡快下單或到店搶購。若喜歡「可愛玩物×實用日常」的風格，這波確實值得入手，去韓國的朋友真的要去看看，亮眼度連Stanley杯都要暫時讓位，放在餐桌與辦公桌都能瞬間增添季節感。

CARLYN「韓國元祖級雲朵包」香港開限定店！韓韶禧、宋智孝、金世正熱捧的聖水洞火紅手袋品牌

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

JOGUMAN韓國爆紅「療癒系恐龍」懶人包！11大角色全解析，揭秘呆萌臘腸狗身世之謎

李惠利同款PRADA護手霜為何爆紅？輕盈質地＋高級香氣，秋冬必入的韓國女生「手袋潮物」

「有色香水」顛覆香水傳統！韓國小眾品牌UNAH出品，噴在手肘、膝蓋上，有香味又有粉嫩顏色？