韓國Starbucks「超市」系列超犯規！Stanley杯都要讓位了，蘋果水樽可愛度直擊心臟

蔡惠民傳獲見教宗 討論升任香港教區輔理主教
韓國Starbucks杯子又有新搞作，這次推出全新秋季「Grocery Market」主題，以雜貨市場為靈感，加入明快配色與波浪線條，從不鏽鋼杯、馬克杯到水果造型餐盤、桌墊、收納袋一應俱全，顏值與功能兼備，完全就是會「手滑」的系列。
「Grocery Market」主題單品有香蕉Bearista吊飾，黃香蕉裝扮的熊仔可愛度直線上升；另有易開罐造型杯、復古汽水瓶、小檸檬壺等，造型細節滿到爆，適合通勤水杯與居家佈置雙場景切換。
香蕉熊鑰匙圈已經出現缺貨訊號，熱門款建議盡快下單或到店搶購。若喜歡「可愛玩物×實用日常」的風格，這波確實值得入手，去韓國的朋友真的要去看看，亮眼度連Stanley杯都要暫時讓位，放在餐桌與辦公桌都能瞬間增添季節感。
JOGUMAN韓國爆紅「療癒系恐龍」懶人包！11大角色全解析，揭秘呆萌臘腸狗身世之謎
李惠利同款PRADA護手霜為何爆紅？輕盈質地＋高級香氣，秋冬必入的韓國女生「手袋潮物」
面對美國政府停擺 普徠仕:部分投資者已開始降低風險
美國聯邦政府正在停擺，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci 表示，市場正預期重要經濟數據將會延遲公布，包括10月3日的就業數據。對以數據為依據的聯儲局而言，這帶來挑戰，尤其是當投資者正在評估未來減息的時機和可能性之際。聯儲局或需依賴 ADP 私人就業和首次申領失業救濟金等較不完整的指標，令政策前景更添不確定因素。數據缺乏透明度或加劇短期市場波動，令投資者難以建立具信心的部署。市場普遍預期非農就業人數增加約5萬，但或受季節性因素影響而有上行風險。然而，整體趨勢仍然疲弱，年內就業增長料將維持在10萬以下，進一步反映就業市場正在降溫。面對這些不確定因素，市況前景愈趨難以判斷，部分投資者已開始降低風險。 (BC)#普徠仕 #停擺infocast ・ 15 小時前
美國政府停擺進入第二天 特朗普威脅永久裁減聯邦員工
美國政府停擺已進入第二天，總統特朗普周四表示，將與白宮行政管理與預算處(Office of Management and Budget)處長Russell Vought會面，討論可能的聯邦政府裁員計劃。 特朗普在社交媒體上發文稱，會議將決定哪些民主黨控制的機構會將被建議裁撤，以及裁減是暫時性的還是永久性的。 據悉，Vought 已開始扣留撥給紐約市的交通基礎建設資金，以及民主黨籍賀錦麗(Kamala Harris)所屬州份的清潔能源計劃撥款。 由於猶太教的贖罪日，眾議院將延至下周二才復會，參議院最快周五復會，但尚不清楚是否會在周末加班審議。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
中秋團圓飯2025｜港九新界12間高質中菜推介合集 三黃薯片雞/人均$97/米芝蓮大餐低至47折
中秋團圓飯準備好了嗎？這次Yahoo Food特意為大家細分港九跟新界區，當中包括米芝蓮餐廳、靚景餐廳、當然少不了優惠，優惠更低至每位$97起，即使是中秋正日都有47折優惠，想享受更多優惠，除了要留意Yahoo Food報道，還要記得提前預約！Yahoo Food ・ 22 小時前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 2 天前
一男子涉販運逾200公斤懷疑可卡因被捕
【Now新聞台】警方檢獲200公斤懷疑可卡因，市值1.46億元，拘捕1人。 檢獲的證物包括多磚懷疑可卡因。警方周三於西貢執行反毒品行動期間，於滘西新村附近一個咪錶停車場截停一輛準備離開的輕型貨車，於車上檢獲10個裝有懷疑可卡因的尼龍袋，共重逾200公斤，市值1.46億元。31歲男司機涉嫌販運危險藥物被捕，他報稱無業，周五在觀塘裁判法院提堂。警方相信他收取3.5萬元報酬，成為販毒集團的駁腳，協助運輸毒品。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
海洋公園哈囉喂2025登場！設驚嚇結界、6大驚嚇體驗 走入駭人案發現場/拆詛咒盲盒
以為哈囉喂只是扮鬼扮馬、派糖果？今年海洋公園「哈囉喂全園祭2025」——從詛咒盲盒到食人族部落，6大驚嚇體驗加上10個毛骨悚然的表演，一場又一場膽量與感官的極限挑戰，保證讓大家尖叫連連、膽量見底，準備參加這場靈異盛宴！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
2025秋冬最值得入手的精品香氛TOP3！最強稀有限量珍藏、天然髮香儀式全收錄
1.Hair Rituel by Sisley：香氛×護髮的「悸動香水」Sisley首次跨界推出兼具髮香與香水特性的《悸動香水》，靈感來自品牌護髮系列的標誌性柑橘木質調。前調是氣泡柑橘與綠葉的清新，中調轉為沉靜草本，尾韻則以木質溫潤收束，像一場從心跳到悸動綻放的浪漫旅程。配方選用77%天...styletc ・ 15 小時前
結業潮｜銅鑼灣DONOVAN突宣佈結業！澳洲「三頂廚師帽」名廚坐鎮＋招牌朱古力梳乎厘成回憶
香港餐飲界再現結業潮 —— 位於銅鑼灣鬧市的現代歐洲料理餐廳 DONOVAN 宣佈將於 2025年10月1日正式結業。餐廳由澳洲名廚 Donovan Cooke 掌舵，他曾獲得澳洲餐飲界最高榮譽「三頂廚師帽」，多年來以精緻細膩的歐陸料理及星級甜品聞名，惜今次無奈結業，令不少食客感到惋惜。Yahoo Food ・ 17 小時前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
英國酒吧改名「The George Orwell」抗議數碼身份證 借《一九八四》諷刺極權監控︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國沃拉西（Wallasey）一間名為「The James Atherton」的酒吧，因抗議政府推行全民數碼身份證，宣布改名為「The George Orwell」。新名字取自著名小說家喬治．奧威爾（George Orwell）的代表作《一九八四》，書中描繪一個極權國家「Big Brother is Watching You」的場景，呼應外界對數碼身份證計劃的憂慮。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
印尼伊斯蘭寄宿學校倒塌 累計 5 死 59 人失蹤 當局稱現場無生命跡象恐全數罹難︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印尼東爪哇泗水縣一所名為 Al Khoziny 的伊斯蘭寄宿學校於 9 月 29 日倒塌，當地救援部門今日（2 日）表示，經熱能無人機及生命探測儀搜索後「已無生命跡象」，仍有 59 人失蹤，恐怕難再尋獲生還者。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
創紀錄！美國15萬聯邦僱員9月底離職
據多家媒體報導，美國已有約 15.4 萬名聯邦政府僱員接受政府開出的條件，將於周二（30 日）正式離職，這意味著 2025 年將是二戰結束以來美國政府離職人數最多的一年。鉅亨網 ・ 2 天前
Emma Watson與J.K羅琳徹底反目？「哈利波特之母」發千字長文，直指Emma Watson：無知並享有特權
《哈利波特》原作者 JK 羅琳與 Emma Watson 曾因跨性別議題反目，最近 Emma Watson 於訪問中表達希望與 JK 羅琳再度對話，而 JK 羅琳卻以長文反擊，直指 Emma Watson：「她不知道自己有多無知」，二人到底發生什麼事令關係變得如此緊張？Yahoo Style HK ・ 18 小時前
蔡惠民傳獲見教宗 討論升任香港教區輔理主教 天主教媒體：送給中國政權的禮物｜Yahoo
意大利天主教媒體《Daily Compass》報道，天主教香港教區榮休主教湯漢樞機將會跟副主教蔡惠民，在周六（4 日）跟教宗良十四世會面，預計內容關於任命蔡惠民為天主教香港教區第二位輔理主教，與夏志誠並列。蔡惠民在 2020 年初曾被傳會接任香港教區主教，但因為新冠疫情爆發而未有實行，最後由周守仁在 2021 年接任主教。報道形容，中國政府利用教宗初上任的過渡期向梵蒂岡施壓，希望任命一名他們能夠接受的人出任香港教區輔理主教，而蔡惠民就是人選，一旦成真，香港教區將會進一步跟天主教愛國會主導的中國教會體系融合。《Yahoo 新聞》已經向天主教香港教區查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
從滋賀班長到DIOR女王：八木莉可子的驚人秘密星途！
八木莉可子的起點，藏在滋賀縣守山市的校園裡！A型血、7月7日生的她，小學到中學都在當地公立xax學校，還當過生徒會長，練6年新體操，氣質超挺拔。Japhub日本集合 ・ 16 小時前
張與辰奪獎後快速爆紅 出道21年曾擊敗羅力威 坦承整容
《中年好聲音3》亞軍張與辰（Vic）獲獎後爆紅，不過其實佢早於2004年以原名張祖誠喺馬來西亞出道，獲得首屆《大馬偶像》季軍，又曾赴香港參加亞視《亞洲星光大道》踢館賽，擊敗當屆冠軍羅力威Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
收息攻略｜躺平也能收錢的幾個方法
要做到被動收入、「躺平」收錢，最終達致財務自由，相信是大部分「收息一族」的目標。收息除了追求回報，亦要平衡風險，本文就和大家談談幾個「錢滾錢」的方法，包括高息股、高息ETF、買樓收租、REITs、債券，仲有銀行定期存款。Yahoo財經 ・ 17 小時前
洪欣11歲女兒暴風式成長現星味 與爸爸張丹峰做月餅獲讚美少女：媽媽基因強大
本月9日就踏入55歲的女星洪欣，於2000年與莫少聰未婚誕下兒子張鎬濂，其後於2009年與內地男星老公張丹峰結婚，2014年誕下次女張晞彤（彤彤），雖然夫婦多次鬧出婚變傳聞，但二人不但多次闢謠，更經常帶同女兒一起出遊，以證明感情未變。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
女子認虛報炸彈消息等 訛稱謝霆鋒演唱會場館有炸彈、警誡下稱貪玩 囚8個月8周
28 歲女文員 2025 年 4 月底至 5 月初，涉多次向警方「報假案」，包括在謝霆鋒演唱會開場前，五度訛稱於場內發現疑似炸彈等。其後又向警方報失個人手提電話，及四度虛報被男子偷拍及盜竊財物。被告被控「向他人傳達有炸彈的虛假消息」等 10 罪，周四（10 月 2 日）在觀塘裁判法院再訊。被告承認所有控罪。法庭線 ・ 10 小時前