韓國掀起「Young Forty」風潮！年輕人掀起40歲還想裝年輕，會讓年輕人火大的現象之謎，甚至影響時尚品牌股價！

(圖/翻攝自網路、擷取自netflixkr ig、品牌提供)

最近，韓國社群上瘋傳的「영포티」（Young Forty）成了最新的文化現象。，「Young Forty」成為一個帶點嘲諷意味的熱門詞。意思是——那些已經四十多歲，卻依然穿著潮牌、跟著K-pop舞動、用年輕語彙發文的中年人。 ​

(圖/翻攝自網路、擷取自netflixkr ig)

「Young Forty」：當潮流成了年齡的戰場它原本是行銷用語，用來形容「不像中年人的四十代消費者」，如今卻變成年輕人用來嘲笑中年人的標籤。這群四十幾歲的叔叔阿姨，穿Supreme、聽NewJeans、追K-pop、打卡小眾咖啡廳.....結果，年輕世代全崩潰：「拜託，這些是我們的東西！」

廣告 廣告

(圖/翻攝自網路、擷取自netflixkr ig)

Young Forty現象：當中年人也想「當年輕人」

在年輕網友眼中，他們不過是「努力裝年輕的叔叔阿姨」，甚至成為各種迷因素材。但這個現象的背後，其實是整個社會結構的映照。被嫌「裝」，只是因為他們活得不像你期待的樣子。

韓國40～50歲族群手握大部分經濟資源、公司高層、房產，也代表社會的穩定階層。相反地，20～30歲年輕世代則陷於高房價、低薪資、工作競爭激烈的壓力中。對這群年輕人來說，眼前這些「既得利益者」不僅沒讓位，還想搶走他們的文化地盤——從穿搭到流行語，甚至連社群語氣都在「扮年輕」。「他們已經拿走一切了，還要搶我們的潮流。」這句在網路上爆紅的留言，道盡年輕世代的不滿。

(圖/翻攝自網路、擷取自netflixkr ig)

被中年人穿上的品牌，股價全跌

韓國網路上甚至流傳出「Young Forty品牌清單」，裡面寫滿了原本屬於潮流代表的名字，包括Stüssy、Supreme、Stone Island、Hoka、On Running等，當這些品牌被中年人穿上街，年輕人立刻轉頭離開。數據更殘酷地印證了這股趨勢，Hoka 母公司 Deckers Outdoor (DECK)，2025年初股價約 200 美元 → 10月跌到 98 美元，腰斬 51%。On Holding (ONON)則從 55 美元跌到 42 美元，跌幅達 23%。

當然，這不是偶然。Under Armour 就是最早的警示案例。當品牌成為「爸爸們的最愛」，年輕人瞬間退場。股價自2015年高點 50 美元暴跌九成，如今只剩不到 5 美元。

(圖/翻攝自網路)

Asics 與時尚支線 Onitsuka Tiger大成功

當然也有逆轉勝的例子！近幾年，Asics與時尚支線Onitsuka Tiger卻創下不同命運。Asics在過去五年股價飆漲近十倍，2025年仍持續上升。根據許多專家研究，這個成功的關鍵在於品牌定位的清晰度：Hoka和On原本鎖定專業跑者市場，卻被中年消費者攻佔，品牌形象模糊、世代區隔消失。對年輕人來說，這些鞋成了「爸爸鞋」的代名詞。而Asics／Onitsuka Tiger，Asics主線維持專業形象，Onitsuka Tiger則發展成獨立的復古時尚品牌。雙品牌策略精準區隔世代，不討好所有人，反而更贏得尊重。在日本你更可以看到專業的Asics Walking專門店，針對好穿實穿、舒適和老年人設計的上班鞋和球鞋，完整區分了年齡層！於是我們看到，Asics被40歲穿不會被嫌，反而成為「剛好有品味」的象徵。還沒被寫入「Young Forty死亡筆記本」的品牌，反而更有機會。​

Asics策略成功，帶動跨世代商機(圖/品牌提供)

圖說：Onitsuka Tiger成功區分世代，成為最成功的復古潮鞋品牌。這三款是SUNAHIKI SLIP-ON經典拔河鞋。(圖/品牌提供)

鞋子是一天的開始。為什麼不穿上舒適又時尚的鞋子開始新的一天呢？這是Asics Walking的初心。(圖/擷取自日本網站)

其實，Young Forty他們只是在找「不老的方式」

從社會角度來看，「Young Forty」的誕生並不意外。根據韓國統計局資料，韓國的中位年齡在2014年就達40.2歲，這意味著40歲根本不算老，而是社會的正中段。在少子化與高齡化並行的現實中，「活得年輕」成了許多中年人努力維持自信與存在感的方式。 ​

(圖/翻攝自網路、擷取自netflixkr ig)

只是這股想要「保鮮」的心情，常被誤解成「不認老」。社會一邊期待中年人維持活力，一邊又譏諷他們「不知分寸」。我們嘴上說「年齡只是數字」，卻又用服裝品牌、社群語言劃出世代界線。

年齡焦慮，何必分世代

「Young Forty」被討論的真正原因，不只是中年人裝年輕，而是整個世代都害怕變老。當社會集體焦慮於「要年輕、要有產值、要跟上潮流」，每一個年齡層都在被壓力追趕。或許問題不在於誰老誰年輕，而是——我們都還沒學會，怎麼好好長大。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Levi’s® x Barbour聯名潮人必搶！BLACKPINK愛牌上身、Gap x Sandy Liang少女心秒變酷

任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！

連姜泰伍都招架不住！金世正新劇《月亮在江邊流淌》未播先火、私服穿搭從約會到上班全搞定