韓國8月半導體出口創新高

（法新社首爾1日電） 儘管美國關稅和其他針對半導體限制措施帶來的壓力與日俱增，韓國政府今天公布的數據顯示，韓國8月半導體出口創下單月歷史新高。

韓國8月半導體出口額突破150億美元（約新台幣4595億元），刷新歷史紀錄，較2024年8月成長近3成。

韓國產業通商資源部指出，出口激增主要受到中國需求強勁和晶片豁免關稅所帶動。

韓國其他關鍵出口商品中，汽車與造船同樣表現亮眼。汽車出口達到55億美元，船舶出口則為31.4億美元，雙雙改寫歷年8月最佳紀錄。

在強勁數據帶動下，韓國8月整體出口達到584億美元，創下歷年同月新高。但在關稅衝擊鋼鐵、汽車與機械出口下，韓國8月對美國出口較去年同期減少12%，下滑至87.4億美元。

美國總統川普7月宣布，美國和韓國達成一項全面且完整的貿易協議，美國同意對韓國徵收15%的關稅，比先前宣布的25%稅率低了10個百分點。不過，鋼鐵和鋁等部分主要出口商品仍維持50%的進口關稅。

韓國產業通商資源部部長官金正寬（Kim Jung-Kwan，音譯）在聲明中表示，「儘管面臨著美國關稅政策等艱難的外部條件」，這些亮眼的出口數據反映出「我國企業強大競爭力與出口決心所帶來的成果」。

金正寬說：「為了將美國關稅措施對中小企業造成的損害降至最低，政府將在9月初公布一項三管齊下的支持計畫。」（編譯：劉文瑜）