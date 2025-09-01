CHIIKAWA DAYS 大型特展結束 本地觀眾佔七成
韓國8月半導體出口創新高
（法新社首爾1日電） 儘管美國關稅和其他針對半導體限制措施帶來的壓力與日俱增，韓國政府今天公布的數據顯示，韓國8月半導體出口創下單月歷史新高。
韓國8月半導體出口額突破150億美元（約新台幣4595億元），刷新歷史紀錄，較2024年8月成長近3成。
韓國產業通商資源部指出，出口激增主要受到中國需求強勁和晶片豁免關稅所帶動。
韓國其他關鍵出口商品中，汽車與造船同樣表現亮眼。汽車出口達到55億美元，船舶出口則為31.4億美元，雙雙改寫歷年8月最佳紀錄。
在強勁數據帶動下，韓國8月整體出口達到584億美元，創下歷年同月新高。但在關稅衝擊鋼鐵、汽車與機械出口下，韓國8月對美國出口較去年同期減少12%，下滑至87.4億美元。
美國總統川普7月宣布，美國和韓國達成一項全面且完整的貿易協議，美國同意對韓國徵收15%的關稅，比先前宣布的25%稅率低了10個百分點。不過，鋼鐵和鋁等部分主要出口商品仍維持50%的進口關稅。
韓國產業通商資源部部長官金正寬（Kim Jung-Kwan，音譯）在聲明中表示，「儘管面臨著美國關稅政策等艱難的外部條件」，這些亮眼的出口數據反映出「我國企業強大競爭力與出口決心所帶來的成果」。
金正寬說：「為了將美國關稅措施對中小企業造成的損害降至最低，政府將在9月初公布一項三管齊下的支持計畫。」（編譯：劉文瑜）
其他人也在看
《績後》一文綜合券商於比亞迪(01211.HK)公布業績後最新目標價及觀點
比亞迪(01211.HK)今早(1日)裂口低開8.04%報105.2元，最新報107.4元下滑6.1%，成交額73.35億元。摩根士丹利發表報告指，比亞迪第二季業績低於該行及市場同業預測，第二季毛利率按季跌3.8個百分點至16.3%，錄自2022年第二季以來最低水平，大幅不及預期，未來增長仍受限於中國的不確定性與全球機遇。缺乏可預測性可能會在短期內壓制股價，下調對目標價由146元降至137元，相當預測明年市盈率21倍，維持「增持」評級。AASTOCKS ・ 3 小時前
阿里績後股價急彈逾16% 首財季業績符預期 研發新AI晶片
阿里巴巴(9988.HK)上周五(29日)收市後公布首財季收入增近2%至2,477億元人民幣，符合預期。研發新AI晶片消息刺激阿里美股(BABA.US)急彈12.9%至135美元，今日(1日)阿里港股高開14.95%，最高見137.5元。現報134.4元，升16.16%，成交7,219.5萬股，涉資97.23億元。AASTOCKS ・ 5 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 2 小時前
操盤手札記│3.85厘息銀債 成港股程咬金（割柑人）
新一批銀債保底息3.85厘，浮息同最近6個月通脹掛鈎，以較高者為準，半年派息一次，年期3年，每手10,000元。以發行額達550億元計，相當於一隻大型股份嘅集資額，加上3.85厘息具吸引力，相信會抽走股市唔少資金！Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
以太坊創辦人大膽預測：ETH將大漲100倍 顛覆比特幣「數位黃金」地位
以太坊聯合創辦人 Joseph Lubin 近日大膽預測，以太幣（ETH）未來有上漲 100 倍的巨大潛力，並有望顛覆比特幣（BTC）在加密貨幣市場中的「數位黃金」地位，預示著機構資金正以前所未有的速度湧入以太坊生態系。鉅亨網 ・ 5 小時前
仲量聯行：減息救不了港商廈
本港商業房地產市場受壓，仲量聯行香港主席曾煥平表示，雖然市場憧憬美國聯儲局即將減息，惟息口下降只是緩和情況，僅「令債仔稍為舒服，但救不了他」，現時資產價值下跌屬結構性問題，短時間內無法解決，暫時不會因為減息而回升。德勤亞太應急計劃和破產業務主管合夥人何國樑預計，陸續會有更多中小型發展商無法還息及違約的情況出現。信報財經新聞 ・ 10 小時前
白銀價格升破40美元 聯儲會降息預期刺激投資者需求
隨著市場對聯儲局下月減息的預期增強，銀價自2011年以來首次突破每盎司40美元。Bloomberg ・ 5 小時前
中國股市能否牛下去 就看逾160萬億元居民存款的了
【彭博】— 中國的小散戶勢將助股市上漲一臂之力，帶來了他們的巨額儲蓄將推動A股更上一層樓的希望。Bloomberg ・ 2 天前
英偉達收入近四成都來自「兩大」客戶！高度集中有風險嗎？
根據美國證券交易委員會（SEC）的最新申報，晶片大廠英偉達 (NVDA) 第二季收入的近 40% 竟來自僅兩家客戶。鉅亨網 ・ 4 小時前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價
日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！Yahoo財經 ・ 1 小時前
金價走勢｜聯儲局9月減息預期刺激 黃金重越3400美元 白銀創近14年高【9月1日更新】
【9月1日更新】美國聯儲局主席鮑威爾近日釋出「鴿派」訊號，被解讀為或轉向轉較寬鬆的貨幣政策，市場對於美國9月減息預期升溫，刺激貴金屬市場需求走強。 截至發稿，現貨金每盎司重上3,400美元關口，報3,480.5美元，單日升幅0.9%，創自4月22日以來新高，再挑戰當日一度觸及的3,500美元；紐約期金亦突破每盎司am730 ・ 1 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
胡杏兒老公李乘德「復出」夜蒲守規矩 洪天明滿場飛同老婆激咀
胡杏兒同老公李乘德Philip結婚多年，婚後先後誕下大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），一家五口溫馨幸福。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
【新聞點評】從會展3活動看香港定位
本港經濟前景不明朗，很多人關注未來發展何去何從。恰巧在剛過去周末，友人傳來一張照片，內容是灣仔會展中心俗稱「水牌」的資訊板，顯示有3項大型活動同時舉行，分別是「Bitcoin亞洲峰會2025」、「亞洲成人博覽」和一個歷史展覽。信報財經新聞 ・ 10 小時前
宣萱極難得成為林家謙演唱會嘉賓，全因為訪問分享的一句話：一個人太順境，你不會學到東西
林家謙演唱會《White Summer》一連十場在紅館完美落幕。每場都會有「盲盒」開箱環節，會有不同的嘉賓為家謙加持。在尾場之前，Threads上「脆友」們都在估一位「J」字頭名字的人物會成為嘉賓，原來就是Jessica宣萱。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
日本人長壽晚餐菜單大公開！「這樣吃」抗炎控糖又延壽，輕鬆維持體重不怕老
人們常說「你吃什麼，就成為什麼」，而日本人的飲食方式正是好好詮釋了這句話的代表。如果希望擁有如日本人般的健康體魄，不妨從今天開始調整晚餐菜單，讓這種簡單而平衡的飲食方式，成為你的日常習慣！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
67歲影帝梁家輝細女分享4個月大混血囝囝生活照 兩爺孫對望畫面極溫馨
67歲影帝梁家輝近日忙於宣傳電影《捕風追影》，有戲中女演員曾涵煜於社交平台分享自己於片場吸煙區吸煙時，梁家輝主動遞上一張摺疊椅，示意佢坐下休息，大讚梁家輝溫柔零架子。梁家輝與太太江嘉年育有一對孖女梁穎晨及梁靜曦，近年榮升外公，繼大女梁穎晨（Chloe）去年9月誕下小公主，細女梁靜曦（Nikkie）亦於今年4月誕下混血囝囝Thibeaux。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
點心餐突發$148！中環蓮香樓「豪華十道點心套餐」半價優惠 老香港飲茶體驗暢享經典蝦餃/燒賣/乾蒸牛肉燒賣
位於中區威靈頓街的蓮香樓，作為香港唯一逾百年歷史的老茶樓，今年已踏入第九十七年;這間滿載香港情懷的老字號，憑藉「朝六晚十」的營業時間、無知客的傳統服務、手推點心車，以及牆上的古文詩句與山水字畫，更不設貴賓房、歡迎搭台，還原經典粵式茶樓氛圍！蓮香樓正大推「豪華十道點心套餐」半價優惠，蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣都有，低至$148，即可細嘗充滿歲月感的老香港風味。Yahoo Food ・ 3 小時前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 1 天前