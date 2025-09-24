韓國MAMA頒獎禮丨盲盒門票9.30公開發售 韓國MAMA Awards 11月登陸啟德主場館！即睇搶飛攻略、演出陣容、票價、座位表

韓國MAMA頒獎禮丨事隔7年再臨香港 韓國MAMA Awards 11月登陸啟德主場館！隨時更新搶飛攻略、演出陣容、票價、座位表

韓國年度盛事MAMA頒獎禮今年將重回香港，於11月28及29日一連兩日在啟德體育園主場館舉行！《MAMA》一直雲集頂流韓星，去年在日本舉行的《MAMA》就有G-Dragon、太陽、IVE、aespa、ENHYPEN等！首輪盲盒門票即將於9月30日開賣，即睇以下售票詳情！

韓國MAMA頒獎禮2025詳情

日期: 2025年11月28、29日

時間: 待定

地點: 啟德主場館

韓國MAMA頒獎禮2025票價

$2,599 (專用入場通道) (座位)

$ 2,399 / $2,299 / $2,099 / $1,699 / $1,499 / $1,299 / $1,099 / $899 (座位)

$1,699 / $1,299 (視線受阻座位)

韓國MAMA頒獎禮2025盲盒門票售票詳情

韓國MAMA Adwards盲盒門票將於9月30日下午3時在Cityline公開發售。搶飛除了要鬥快，還要使用不同策略！在電腦、手機、平板電腦等多部不同裝置上，同時使用Chrome、Firefox、Opera、Internet Explorer、Safari等網頁瀏覽器購票，相當於同時在多個地方「排隊」，能增加成功搶飛的機會！不過，在相同IP下同時有太多裝置購票，也有被封鎖的風險，因此建議使用VPN，或直接請親友在不同地方幫忙搶飛。

▶︎▶︎▶︎按此直接進入Cityline購票連結

韓國MAMA頒獎禮2025座位表

更多資訊：