韓團「全員比中指」惹議！出道前就被罵爆

▲嘻哈歌手朴載範（Jay Park，中）操刀新男團LNGSHOT即將出道，日前官方釋出團體照，沒想到竟是成員對著鏡頭比中指的照片，引起許多爭議。（圖／@lngshot4sho IG）

[NOWnews今日新聞] 由韓國嘻哈歌手朴載範（Jay Park）親自推出的新男團LNGSHOT即將出道，日前官方釋出團體照，沒想到竟是成員對著鏡頭比中指的照片，嘻哈壞男孩的概念引起許多人反感，紛紛嘲：「是8+9變偶像出道嗎？」

男團LNGSHOT概念照全員比中指 出道前就惹議

朴載範（Jay Park）一手打造的男團LNGSHOT預計在2026年1月出道，近日官方開始陸續曝光成員資訊，沒想到他們在出道前就引起爭議，因為官方釋出了一張全員穿著黑色衣服，對著鏡頭比中指的團體照片。

▲LNGSHOT出道前概念照跟朴載範（中）一起對鏡頭比中指惹議。（圖／＠lngshot4sho IG）

網友看法兩極 掀起許多討論

雖然團體製作人本身就是嘻哈歌手，推出的男團也會以嘻哈風格為主，不過全員對鏡頭比中指的照片，仍然讓許多持保守想法的民眾感到不滿，「比中指是8+9（流氓）變偶像嗎？」、「概念感覺太不主流了，看了照片不太舒服」、「很像國中生硬要耍帥」、「可以理解嘻哈風格，但是官方照比中指很不合適」。想要開拓不一樣的男團路線，反而使他們在出道前就引來許多批評聲音。

不過也有許多網友認為，出道前就明確告訴大家未來走向，能夠事先篩選粉絲類型，「感覺會有朋友非常喜歡這型」、「挺好的，風格就明確擺在那，喜歡的就喜歡，不喜歡的不要喜歡」、「人設一開始就壞壞的，粉絲也不用擔心之後會出事」，認為每種風格都有各自的受眾，也許未來出道後會在樂壇闖出一片天。

