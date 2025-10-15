韓流全能偶像男團SEVENTEEN上月在啟德舉行的香港演唱會引發全城熱潮，意猶未盡的粉絲可於即將推出的最新紀錄片看到他們舞台下的更多面貌！SEVENTEEN憑藉其長期稱霸流行榜的音樂和不容錯過的現場表演，於全球俘獲無數觀眾。而以他們為主角的全新四集音樂紀錄片《SEVENTEEN：OUR CHAPTER》，將於11月7日Disney+ 獨家上線。

於紀錄片中，寓意著13位成員、3個小分隊、1個團體的SEVENTEEN，於慶祝成軍十周年之時，將會帶領觀眾回顧他們出道十年的點滴，並坦誠地分享出道至今的高峰及低潮，在成員陸續短暫缺席團隊活動之時，探討未來發展的各樣可能。

韓團SEVENTEEN全新四集音樂紀錄片《SEVENTEEN：OUR CHAPTER》11.7上架Disney+ 回顧出道十年高山低谷

