韓團XODIAC真人跳入AI世界獲國際影展青睞

韓國男團XODIAC的香港成員SING（麥駿昇）是一月之星。他的粉絲在韓國、香港及中國大陸紛紛製作生日應援以慶祝他的生日。在生日直播當天，SING更化身為花美男天使，意在感謝粉絲對他的喜愛與支持，並希望成為粉絲們的守護天使以回報大家，展現了他暖男形象。

XODIAC最新歌曲《Alibi》的AI MV頻頻傳來佳訊，除了之前在韓國首爾及美國洛杉磯的AI獎項中入圍並獲獎外，還在印尼峇里舉辦的AI影展上獲得了銀獎，而在澳洲悉尼的AI影展中，更在1200部參展視頻中贏得了Top Prize最佳獎項，消息令人感到震撼。《Alibi》的AI MV以全AI形式製作，這在Kpop界尚屬首次，其大膽新穎的創意得到了世界各地的認可，並陸續贏得多個AI影展的獎項，使更多人了解融合AI世界、真實世界與Kpop的XODIAC。

