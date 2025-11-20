黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
韓團XODIAC真人跳入AI世界 獲國際影展青睞成功入圍兩項國際AI電影節
韓國男團XODIAC繼上星期以全新的曲風《Alibi》回歸，粉絲們紛紛表示非常喜歡成員們這個全新造型，更在首天打入韓國音樂榜的十大位置！
今日（20日），XODIAC終於推出了令粉絲們期待已久的完整版AI MV《Alibi: MOONLIGHT BLOOD ALLIANCE》。整部AI MV中，每位成員的外貌、造型、配角及周圍建築物均由AI生成，在KPOP界中，這是首部完全以AI製作的MV，具有歷史意義。
更讓人振奮的是，在該AI MV正式發布之前，已被選中入圍<Seoul International AI Film Festival 2025>及<Bali International AI Film Festival 2026>兩項國際AI電影節，這一消息不僅鼓舞了成員們，也衝撃了KPOP粉絲們對MV的另一角度。
JACSO娛樂的負責人施念慈表示：「繼先前X-UNIT的MV運用Google VEO3的AI生成技術後，此次《Alibi》MV運用了Kling的技術，創作了全AI的《Alibi》故事。在最後一幕9位成員的背影呼應了《Alibi》MV 最後一幕，同樣是9位成員的背影的延續。
《Alibi》MV 最後一幕9人背影代表XODIAC 全員走進AI 的虛擬世界里；而《Alibi》的AI 故事視頻最後一幕9人背影，則代表他們從AI虛擬世界走回真實世界的舞台上。在之後的回歸舞台中，成員們會穿上AI MV中的衣服，走上舞台。用AI 可以實現一些難以拍攝的場面之外，更可以令KPOP界以外的人都有機會可以認識到XODIAC ，令XODIAC走在前端，創造不一樣的價值！」
