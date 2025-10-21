韓外交部：將與日本新內閣密切合作

Getty Images 美國經濟權力核心地帶瀰漫著一股詭異的空蕩。 美國財政部與聯邦政府大部分機構一樣，已陷入停擺狀態。 這些部門的大多數員工都被迫休假。世界各國財政部長和銀行家乘飛機前往幾個街區外參加國際貨幣基金組織年會，他們延誤的航班由少數無薪的空中交通管制員負責處理。 然而，特朗普政府顯然急於向外界傳遞一個明確訊息。這並非針對國內，而是針對那些感到困惑的外部國家。 上週中，他們在華盛頓特區最華麗的房間之一——大理石裝飾的「現金大廳」（Cash ...

BBC News 中文 ・ 1 天前