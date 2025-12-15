韓女星遭前男友家暴！遭軟禁全身傷照片曝光

▲韓國饒舌女歌手Jvcki Wai（如圖）指控前男友Bangdal家暴，她曬出全身瘀青、傷痕的照片，「唯有如此，我才能真正結束這段關係。」（圖／＠jvckiwai IG）

[NOWnews今日新聞] 韓國饒舌女歌手Jvcki Wai日前在社群指控前男友KC Label製作人Bangdal對自己家暴，她曬出自己全身都是瘀青、傷痕的照片，並且透露對方曾經把自己軟禁在家中，忍無可忍的她最終決定公開一切，「唯有如此，我才能真正結束這段關係」，事後她坦言踢爆這一切後，對方就沒再傳訊息騷擾自己了。

Jvcki Wai指控前男友家暴！全身傷照片曝光

Jvcki Wai本月12日透過IG發文，表示自己被前男友Bangdal害得「連續兩週不能出門」，曬出自己臉上、雙腳都是瘀青的傷痕照片，疑似長期遭到另一半家暴，她透露自己會在社群公開這件事，是因為對方曾把自己軟禁在家，且分手後持續糾纏，「只有公開這些事，才能夠真的結束這段關係。」她坦言這些照片公開後，就沒再收到對方的訊息了。

廣告 廣告

Jvcki Wai接著公開了來自對方的E-mail及語音訊息，為此Bangdal透過社群回擊，反駁女方的施暴指控，表示自己才是被攻擊的人，希望外界不要擅自對此事下定論。

▲Jvcki Wai在社群曬出自己全身都是傷的照片，指控前男友家暴。（圖／@jvckiwai IG）

面對前男友的指控，Jvcki Wai昨日再次發文回應，仔細寫下兩人交往期間被Bangdal家暴的細節，同時承認自己曾經因為不堪長期遭受暴力而回擊，不過對方曾經軟禁自己、丟東西、阻止報警、勒自己脖子等行為，「大多時間中被精神暴力、肢體暴力的都是我。」

Jvcki Wai透露，自己曾覺得事態嚴重而報警，並且向經紀公司反應狀況，不過對方卻以毀掉事業、自殘等行為作為要挾，使得自己長期生活在恐懼下，現在她決定公開這件事，是為了避免有其他人和自己一樣活在地獄中，「就算形象受損、失去工作，我只想活下去，結束這關係。」

男方曾獲最佳製作人獎！兩人還推過合作曲

Jvcki Wai和Bangdal曾在專輯《MOLLAK》合作，兩人今年還推出合作曲〈Spoil U〉，男方的才華曾在「2025韓國嘻哈大獎」中被選為年度製作人，本次爆出家暴爭議，讓許多粉絲相當失望。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

謝升竑華山分屍案紀錄片走紅 遭前女友爆偷拍私密照、出軌又家暴

偷吃劇情比粿粿王子炸裂！上原多香子逼死前夫 再婚又劈腿遭家暴

安歆澐公開家暴照！全臉血管爆開 被勒到腦缺氧哀求：拜託放過我