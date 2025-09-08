專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
韓女疑在丈夫死後謀殺兩親兒 新西蘭儲物櫃藏屍案開審
一名韓國裔女子涉嫌於七年前（2018 年）在新西蘭謀殺兩名分別六歲和八歲的孩子，然後把屍體藏在行李篋、再棄置於儲物櫃內，隨後逃往首爾。天網恢恢，四年之後（2022 年），新西蘭一個家庭透過拍賣購得涉案的行李篋，打開後驚現雙屍，揭發兇案。疑犯已被引渡回新西蘭接受調查，今日（8 日）開始接受審訊。
案發前一年被告丈夫患癌去世
案發於奧克蘭，2022 年 8 月，一個家庭透過網上拍賣會購得一個儲物櫃內被物主遺棄的物品，包括兩個行李篋。買家取得行李篋後打開檢視，卻赫然發現內藏兩具兒童遺骸，隨即報警。警方起初茫無頭緒，經過數個月的調查，終於鎖定殺害兩名孩子的疑兇，就是現年 45 歲的韓國裔女子李夏京（譯音）。
李夏京原名李智恩（譯音），是韓國出生的新西蘭公民，其丈夫在 2017 年患癌去世，去世前健康轉差，李夏京其時要脅他，若他死去，她就會自殺和殺掉兩個孩子。驗屍報告顯示，兩個孩子大約死於 2018 年 6 月下旬至 7 月下旬，但死因未能確定，估計與李夏京獲配方的安眠藥有關。
控罪指，孩子被殺後，李夏京把屍體用膠袋包裹，然後分別放入兩個行李篋內，再放進一個黑色大膠袋。李夏京租用了一個儲物櫃，把藏有屍體的行李篋，連同一些家居雜物棄置入內理。此後，李夏京把原先身分證明文件上的名字李智恩改成李夏京，再逃往韓國首爾。往後數年間，李夏就繼續支付儲物櫃的租金，直至 2022 年 4 月因財政困難而斷租。
死因不明 或與安眠藥有關
至 2022 年 8 月，儲物櫃業主決定把櫃內物件清走，並上網拍賣物件。成功投得物件的買家把兩個行李篋帶回家後，揭發了這宗駭人聽聞的案件。消息震驚了整個奧克蘭社區，警方稱，行李篋內的屍體被發現時已嚴重腐爛。
警方追查後發現，李夏就自 2018 年 7 月離境後沒有返回新西蘭，但又沒有帶同兩個孩子，家人和朋友都無法聯絡她，因此懷疑行李篋藏屍案跟她有關。至 2022 年 9 月，在韓國警方協助下，李夏就在蔚山被捕，接受初步盤問時，她對所有問題都回答說：「我沒有做過。」至同年 11 月，疑兇被引渡回新西蘭接受調查。
李夏京被控兩項謀殺罪，她否認控罪。案件今日在奧克蘭高等法院審理，預計需時四星期，法庭已選出陪審團。控方準備傳召四十名證人，李夏京沒有律師代表，但獲安排兩名律師在有需要時支援。在今日開案的整個過程中，李夏京一言不發，僅在法官問她是否認罪時搖頭示意。法官叮囑陪審員，他們可能需要考慮被告在案發時的精神狀態，而聆訊亦可能對李夏京帶來焦慮，因此准許她在另一法庭透過視像受審。
