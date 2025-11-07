針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
韓女砸3億整型400次「連肚臍、耳朵都動刀」！揭背後陰影：男友嫌醜讓她自卑3年
小編最近滑小紅書看到一位韓國女生的經歷，真的是把「為美不惜一切」這句話演到極致！這位韓女在節目上自曝，自己過去進行過超過400次整型與醫美手術，累積花費高達3億韓元(約台幣六百多萬)，連主持人都驚呼：「這根本是重新投胎吧！」
這場「從頭到腳」的改造工程，幾乎沒有一處沒被動過！她動了兩次眼睛手術、鼻子重塑、下巴與人中修整、臉部輪廓手術與太陽穴拉提，連額頭脂肪移植也不放過；身體部分更驚人，除了胸部之外，她幾乎全身都抽過脂，最近還追加了提臀手術和下顎線精雕療程，根本是活生生的「K-Beauty狂人」。
更讓人傻眼的是，她連一般人不會注意的細節都要修。像是肩部填充、縮人中(翹唇手術)、甚至在雙耳注射「玻尿酸」，只為了讓耳朵更立體、符合最新韓系審美；而且她還特地飛到中國隆鼻，打造出鼻樑上方有微微突起的「駝峰鼻」，強調真實又立體的線條！甚至連原本橫向的肚臍，都透過手術變成縱向，讓身體細節更完美，徹底展現韓國醫美的極致技術。
那她為什麼會踏上這條「無限動刀」的路呢？她坦言，自己在27到30歲交往的男友，長期嫌棄她外貌、不斷批評，讓她陷入嚴重自卑與心理陰影>_<，分手後，她決定用整型找回自信，雖然過程非常痛苦，但對於自己所做的所有手術，她堅定地說「自己從來沒有後悔過！」
而且她就連飲食控管也非常嚴格！為了維持體態，她幾乎不吃米飯、麵，因為她認為脂肪與碳水是發胖主因，所以嚴格戒糖、戒碳水，每天只靠水果(特別是番茄)與營養補充品為主食，偶爾很餓時才會攝取蛋白質；而長期手術造成的身體負擔，也讓她得定期服用抗生素預防副作用…這樣的生活已持續近十年，也許就對她來說「變美，就是生活的一部分。」
這位「K-Beauty狂人」的故事，再次讓人見識到韓國醫美文化的極端樣貌——當「為悅己者容」被推到極致，美的代價，也成了她的人生信仰。
看更多 CTWANT 文章
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
林志玲拍廣告「夢回18歲」！高馬尾+橘色吊帶裙甜到不科學 彷彿少女時代重現！
才15歲就美成這樣！鍾麗緹小女兒考拉登VOGUE紅毯驚豔全場 網瘋喊：原地出道！
其他人也在看
Jisoo示範4套運動服穿搭！薄底鞋＋百褶網球裙成造型新範本
BLACKPINK成員Jisoo近日在IG上發布一系列貼文，用不同的穿搭公式證明運動風也可以很時髦。從Alo百褶網球裙到短版外套，以輕盈薄底鞋搭配極簡線條服裝，將舒適機能與時尚態度拿捏得恰到好處，既能當作日常出們穿搭，也能瞬間切換為球場女孩的俏皮活力，而且還能達到修飾身形的效果！本文精選Jisoo的4套造型範本，帶你一起解鎖這股運動風穿搭熱潮。bella儂儂 ・ 1 小時前
嘴上說不要，身體卻很誠實！4大星座「假冷靜真暈船」 摩羯最會裝忙掩飾心動
有些人表面冷靜得像座冰山，心裡其實早已上演100集偶像劇！這4個星座最擅長「嘴上裝鎮定，心裡早已陷入其中」，明明在意得要命，卻偏要裝作若無其事。快來看看你家那位是不是這種「口是心非」的代表！姊妹淘 ・ 23 小時前
JPEX案檢控林作等16人 今提堂
警方商業罪案調查科就打擊虛擬資產交易平台JPEX騙案採取檢控行動。商業罪案調查科總警司黃震宇表示，警方昨天及較早前向16名涉案人士作出檢控，更首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」的罪行檢控，被告今天早上在東區裁判法院提堂。據悉，被檢控者包括林作及陳怡等6名網紅。信報財經新聞 ・ 1 天前
晚餐想越吃越瘦「別節食、別戒碳水」！ 營養師曝5大地雷：吃錯讓熱量翻倍
想瘦又怕餓？營養師提醒，減重關鍵在於「晚餐吃對」。避開錯誤地雷、選對蛋白質與碳水化合物，不僅能維持高代謝，還能在睡眠中持續燃脂。以下5個關鍵建議，今晚就能開始實踐！姊妹淘 ・ 48 分鐘前
【7-11】黑芝麻新地 逢星期五買一送一（即日起至優惠結束）
7-Eleven香港最近推出「黑芝麻新地 」，採用黑芝麻醬製成，帶有微甜及濃郁堅果風味，搭配新地順滑口感，每啖都是濃濃的黑芝麻味！特別留意，7-11的黑芝麻新地逢星期五可享買一送一優惠，更可選配杯裝，在指定7-11分店提供，約埋朋友一齊食啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
警方就JPEX案檢控16人 包括6名核心成員
兩年前的虛擬資產交易平台JPEX案，警方落案起訴當中16人串謀詐騙等罪，明早在東區裁判法院提堂。消息指包括林作及網紅陳怡。警方指，被檢控的16人，包括6名核心成員、7名加密貨幣場外交易所相關人士及網紅，以及3名傀儡戶口持有人，他們涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正，以及欺詐或妄顧實情地誘使他人投資虛擬資產等。 另外，警方透過國際刑警發出紅色通緝令，追捕2名潛逃海外的集團主腦及1名骨幹成員。警方指，自2023年9月展開調查後，接獲逾2700人報案，損失金額超過16億元，至今拘捕80人，凍結資產2.28億元，包括銀行存款，現金，金條及虛擬資產。(ST)infocast ・ 1 天前
本地｜JPEX案警起訴16人包括林作 發紅色通輯2主腦1骨幹
警方就虛擬貨幣平台JPEX案落案起訴16名人士，據悉包括林作等人，案件將於明早(6日)在東區裁判法院提堂。 被檢控的16人當中，包括6名核心成員、7名加密貨幣場外交易所(OTC)負責人、3名傀儡戶口持有人，以及負責宣傳的網絡知名人士(KOL)，部分成員是舊同學關係。警方同時通知國際刑警向3名在逃人士發紅色通緝令，相信是2名集團主腦以及1名骨幹成員。 警方商業罪案調查科總警司黃震宇指，JPEX案非常複雜，經過長時間調查海量數據及交易紀錄，加上法理鑑證，最終找出重要證據；在諮詢律政司法律意見後，相信足以提出檢控。 他又指，今次屬第一輪檢控行動，不排除稍後適當時候會作第二輪檢控。被問到受害人如何取回涉案金額，黃震宇表示要經民事程序，建議受害人諮詢法律意見了解。 警方至今就JPEX案件接獲超過2,700人報案，報稱損失金額超過16億元，先後拘捕共80人，凍結2.28億元資金。Fortune Insight ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 33 分鐘前
JPEX案警方起訴16人包括林作 通緝3名主腦及骨幹
警方就虛擬貨幣平台JPEX案落案起訴16名人士，據悉包括林作等人，案件將於明早(6日)在東區裁判法院提堂。 被檢控的16人當中，包括6名核心成員、7名加密貨幣場外交易所(OTC)負責人、3名傀儡戶口持有人，以及負責宣傳的網絡知名人士(KOL)，部分成員是舊同學關係。警方同時通知國際刑警向3名在逃人士發紅色通緝令，相信是2名集團主腦以及1名骨幹成員。 警方至今就JPEX案件接獲超過2,700人報案，報稱損失金額超過16億元，先後拘捕共80人，凍結2.28億元資金。警方商業罪案調查科總警司黃震宇指，JPEX案非常複雜，經過長時間調查海量數據及交易紀錄，加上法理鑑證，最終找出重要證據；在諮詢律政司法律意見後，相信足以提出檢控。 他又指，今次屬第一輪檢控行動，不排除稍後適當時候會作第二輪檢控。被問到受害人如何取回涉案金額，黃震宇表示要經民事程序，建議受害人諮詢法律意見了解。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
文雋爆為舒淇同柯俊雄有過節 打贏解約官司卻被江湖人以舒淇黑材料要脅
舒淇首次執導的電影《女孩》日前舉行香港羌映禮，唔少人都有share舒淇老公馮德倫喺觀眾席上發言嘅片段Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
42歲阿Sa蔡卓妍生日前戀情曝光！與年輕10歲健身教練Elvis譜姊弟戀
本月22日便迎來43歲生日的蔡卓妍（阿Sa）早前承認與拍拖6年的「百億富三代」石恆聰分手，而臨近生日則爆出她與年輕10歲、現年33歲健身教練林俊賢（Elvis）譜出姊弟戀，兩人早前更被拍到一起到紅館看林家謙演唱會，更因一隻貓貓而「泄密」，讓戀情曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家
陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
47歲楊思琦傳每月賺250萬 與囝囝行街盡顯慳家本色
現年47歲嘅楊思琦，係2001年香港小姐冠軍，為咗賺錢養仔女同供樓，近年主力於內地發展，積極登台及經營內地社交平台，不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又不時開直播以賺取金錢，近月更加入直播帶貨行列，可謂相當辛苦。有指佢每月喺內地進行大約10場直播帶貨，而每場嘅酬勞則近20萬人民幣，加埋商演及登台等工作，估計每月收入最少250萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前