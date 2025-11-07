韓女砸3億整型400次「連肚臍、耳朵都動刀」！揭背後陰影：男友嫌醜讓她自卑3年

（圖／翻攝自小紅書）

小編最近滑小紅書看到一位韓國女生的經歷，真的是把「為美不惜一切」這句話演到極致！這位韓女在節目上自曝，自己過去進行過超過400次整型與醫美手術，累積花費高達3億韓元(約台幣六百多萬)，連主持人都驚呼：「這根本是重新投胎吧！」

（圖／翻攝自小紅書）

這場「從頭到腳」的改造工程，幾乎沒有一處沒被動過！她動了兩次眼睛手術、鼻子重塑、下巴與人中修整、臉部輪廓手術與太陽穴拉提，連額頭脂肪移植也不放過；身體部分更驚人，除了胸部之外，她幾乎全身都抽過脂，最近還追加了提臀手術和下顎線精雕療程，根本是活生生的「K-Beauty狂人」。

廣告 廣告

（圖／翻攝自小紅書）

更讓人傻眼的是，她連一般人不會注意的細節都要修。像是肩部填充、縮人中(翹唇手術)、甚至在雙耳注射「玻尿酸」，只為了讓耳朵更立體、符合最新韓系審美；而且她還特地飛到中國隆鼻，打造出鼻樑上方有微微突起的「駝峰鼻」，強調真實又立體的線條！甚至連原本橫向的肚臍，都透過手術變成縱向，讓身體細節更完美，徹底展現韓國醫美的極致技術。

（圖／翻攝自小紅書）

那她為什麼會踏上這條「無限動刀」的路呢？她坦言，自己在27到30歲交往的男友，長期嫌棄她外貌、不斷批評，讓她陷入嚴重自卑與心理陰影>_<，分手後，她決定用整型找回自信，雖然過程非常痛苦，但對於自己所做的所有手術，她堅定地說「自己從來沒有後悔過！」

（圖／翻攝自小紅書）

（圖／翻攝自小紅書）

而且她就連飲食控管也非常嚴格！為了維持體態，她幾乎不吃米飯、麵，因為她認為脂肪與碳水是發胖主因，所以嚴格戒糖、戒碳水，每天只靠水果(特別是番茄)與營養補充品為主食，偶爾很餓時才會攝取蛋白質；而長期手術造成的身體負擔，也讓她得定期服用抗生素預防副作用…這樣的生活已持續近十年，也許就對她來說「變美，就是生活的一部分。」

（圖／翻攝自小紅書）

這位「K-Beauty狂人」的故事，再次讓人見識到韓國醫美文化的極端樣貌——當「為悅己者容」被推到極致，美的代價，也成了她的人生信仰。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！

林志玲拍廣告「夢回18歲」！高馬尾+橘色吊帶裙甜到不科學 彷彿少女時代重現！

才15歲就美成這樣！鍾麗緹小女兒考拉登VOGUE紅毯驚豔全場 網瘋喊：原地出道！