韓妞小臉妝原來這樣化！「光影修容」＋「蓬鬆髮根」打造精緻立體臉，自拍不用找角度！
滑韓妞IG時，總會發現她們臉的比例總是恰到好處：蘋果肌澎澎的、輪廓乾淨但不尖銳，頭髮微微蓬鬆、看起來清爽又立體。其實這不是天生骨相有多無敵，而是掌握兩件事——光影修容與髮根支撐！透過提亮堆出立體感，再靠蓬鬆髮根撐起整體比例，臉就會自然“收一階”，不用辛苦調角度也耐拍。
Step 1：光影修容讓輪廓更立體，一支完成自然小臉結構
韓系小臉妝的精髓在於先定形，再上光——輪廓乾淨、不留硬線，但五官會有“自然挺”與“澎潤感”。I’M MEME的我愛小臉修容打亮棒就是這種日常版「立體臉捷徑」：一邊是霧感修容可收緊臉際、調整鼻影比例，另一邊帶細緻光澤的打亮則可把眼下與T字提亮，線條變緊、臉看起來更元氣。
尤其這次新推出的#003榛果奶糖是非常“亞洲臉友善”的新色，柔和奶咖陰影搭玫瑰膚金亮度，黃皮、粉皮都能自然提亮不顯灰，整體效果就是乾淨＋清柔＋有骨感。
如果想讓妝感更精緻、提亮層次再細膩一些，也另外推薦A.M Fairyland的澎澎秘光小臉盤！它的光澤比較偏柔霧奶光，特別適合放在眼下、顴骨和眉骨，會有一種“皮膚自帶膨潤濾鏡”的效果，呈現韓系奶光肌感的日常妝。
Step 2：髮根蓬鬆＝小臉效果放大鍵，臉型更緊緻、氣質更清爽
臉部立體度打造好後，髮根蓬度就是小臉效果的“放大鍵”！韓妞的蓬根技巧並不是靠厚層定型，而是讓髮絲本身有彈性、能站起來，尤其對細軟髮來說，一出油或遇濕氣，頭頂就會塌、臉型比例也立刻變寬>_<？這時候basiik的結構式蓬鬆柔韌系列就很適合妳！它加入白花蝴蝶蘭植萃與結構補強科技，洗髮精以胺基酸＋Zinc PCA淨化與調理頭皮，吹乾後髮根輕盈清爽、油光感也延後；潤髮乳則是輕盈路線，透過荷荷芭油和小分子水解小麥蛋白維持頭皮油水平衡、讓髮絲更有彈性，細軟髮用也不怕會黏膩，整體呈現的蓬度是“看起來天生髮量偏多”的那種，頭型圓弧、髮束有方向，臉線就跟著更俐落、視覺更提氣。
