韓媒票選「2025最棒明星」：宋慧喬、朴寶英、IU都上榜，他被封「世界小學生總統」！

【文／Beauty美人圈．Jessie】2025年最後一個月，韓媒邀請各領域記者從外貌、演技、訪談到舞台，票選出「2025最棒明星」！不僅宋慧喬、IU等人上榜，記者們對「零負評女神」朴寶英更是讚美有加，除了對朴寶英一人分飾四角的演技感到相當驚艷之外，記者也表示朴寶英是戲裡戲外都讓人超有好感的女明星！快一起往下看看韓媒票選「2025最棒明星」有哪些人吧！

韓媒票選「2025最棒明星」1：宋慧喬

對韓國娛樂圈而言，2025是充滿爭議的一年，主持人問到，有沒有那種是在這樣時刻裡，足以支撐度過年的人或瞬間呢？電影記者韓賢靜分享：「做記者時，最常被問的問題就是『誰最漂亮』、『誰最讓人印象深刻』，老實說，我總是回答：『都漂亮，其實差不多。』專業人士花了一輩子的時間來管理自己，有誰不美呢？更何況，帳戶裡有那麼多錢，要我也會拼命管理啊⋯⋯當然，不代表我能做到他們那樣。但今年，我可以非常確定地說，是宋慧喬。」

韓賢靜記者表示，自己在14年前在釜山國際電影節第一次見到宋慧喬時，對她的印象是⸺像洋娃娃般漂亮，但不算特別的明星。那時她印象最深的反而是同一年湯唯因《晚秋》而展現的壓倒性存在感，當時湯唯這種超越美貌的沉穩神秘感和厚重氣場讓人難以忘懷，很多記者的反應都差不多，「但是今年透過《黑祭司2：闇黑修女》再次見到宋慧喬，她帶來的感覺超越了當年的湯唯。她不只是『漂亮的臉龐』，更散發出成熟、堅定、專業的光芒。鏡頭前的神態很不一樣，在鏡頭外的樣子更迷人，她的談吐既輕鬆又有禮貌，帶著幽默感，在現場自然散發柔和的領導力，還有真誠的一面。」

記者們紛紛表示，宋慧喬出現在鏡頭前的每一個瞬間，都在說明「這個人為什麼能長期保持頂尖地位」，同時提到宋慧喬在經歷了那麼多歲月與波折，她的事業與人生都「盛開了」，記者大讚：「她盛開的樣子，真的非常美！」

圖片來源：kyo1122

韓媒票選「2025最棒明星」2：朴寶英

tvN記者金美智也接著分享了自己今年在現場見到過的最棒明星⸺朴寶英！今年朴寶英主演的電視劇《未知的首爾》幾乎照亮了所有觀眾的夏天，劇中她一人分飾四角的演技令人眼睛為之一亮，不只業界人士讚譽有加，就連其他一起拍戲的演員也相當佩服。

金素妍記者問：「大家常說本人像仙女，實際上也是這樣嗎？」金美智記者贊同道：「是真的。不只顏值，讓我更驚訝的是她在整場採訪中展現出的深度回答，以及對角色、作品的熱愛。老實說，有些演員在完結採訪時會讓人懷疑『這人真的有用心在演這個角色嗎』，有些甚至連基本問題都答不好。」其他記者聽完後都忍不住點頭，表示每當遇到這樣的演員，他們記者都會私下議論一番！

金美智記者接著提到，朴寶英無論被問到什麼問題，都能完整的整理出自己的想法並傳達出來，雖然其他演員也會準備可能被問到的問題，但她投入的程度完全是天壤之別，讓在場的人都能感受到她對這部作品準備的用心，「當下我就明白『原來對作品的真心滿滿地展現出來』是這個樣子啊。她對作品的熱愛甚至能傳達到我心裡，給了我很大的感動⋯⋯我今年心中這樣（最棒）的演員，就是朴寶英！」

圖片來源：boyoung0212_official

韓媒票選「2025最棒明星」3：《苦盡柑來遇見你》全員

Netflix記者梁素英提到今年讓他印象最深刻的網路劇，就是Netflix《苦盡柑來遇見你》！看著在濟州出生、調皮叛逆的愛純，和寵妻鐵石心腸的寬植的人生故事，讓他忍不住一直流淚，「從愛純想要買海女媽媽一天的勞動時間，到『活著就會活下去』這樣的台詞，都是直擊心靈的名句。我自己感動，也覺得我們父母那一代看了也會很感動。」

接著電影記者韓賢靜也提到了劇裡IU和朴寶劍兩人的化學反應是歷代最佳，讓人很難移開目光，梁素英記者贊同表示：「沒錯，IU和朴寶劍真的很搭。不只是外貌，連演技也很好，甚至超出預期。他們一起唱的〈山村少年的愛情故事〉也一定要聽。文素利和朴海俊的化學反應也很棒，朴寶劍與朴海俊的單戀深情演出，甚至引起一陣『寬植病』熱潮，可以說是徹底引發了《苦盡柑來遇見你》的狂熱！」記者們普遍認為，IU和朴寶劍兩人的化學反應，是引爆這部作品的重要關鍵之一！

除此之外，梁素英記者認為其他配角演員的演技也十分出彩，廉惠蘭雖然戲分不多，但卻給大眾留下深刻印象；而因「哈洗大叔」爆紅的崔代勳、姜有皙、金宣虎等人的表現也在這部劇裡大放異彩，作品更加精彩。梁素英記者讚嘆：「第61屆百想藝術大賞四冠王、第4屆青龍系列獎三冠王，獎項幾乎掃光了！」

圖片來源：《苦盡柑來遇見你》

韓媒票選「2025最棒明星」4：HUNTR/X

而說到得獎，就不能不提到了今年橫掃全球的《Kpop 獵魔女團》！這部動畫電影的主題曲〈Golden〉旋律歌詞朗朗上口，超級洗腦，不僅一躍成為2025年幾乎所有人都會哼唱的歌，明星們搶著翻唱，更入圍了第83屆金球獎最佳原創歌曲！李多謙記者說：「今年的現象級熱度真是驚人。不只是韓國，甚至全球都掀起了一陣熱潮，作品本身人氣火熱，OST也受到了極大關注，美國告示牌主榜《Hot 100》連續八週冠軍，這已經說明一切了。」

「俗話說『成為小學生的總統，就能俘虜全世代』，而HUNTR/X演唱的〈Golden〉就是這種典型例子。不只在韓國，甚至美國、英國、澳洲等地的小學生都在學校裡齊聲合唱〈Golden〉，真的很令人驚訝。」當然，提到HUNTR/X就一定會想到他們的「競爭」對象⸺Saja Boys！李多謙記者表示：「〈Soda Pop〉也是熱潮之一，從車銀優到RIIZE、BOYNEXTDOOR等等，幾乎沒有哪個男團沒翻唱過，熱度真的超高。」甚至記者還提到，據傳G-Dragon的經紀公司也準備推出與Saja Boys媲美的AI虛擬偶像呢！

圖片來源：《Kpop 獵魔女團》

韓媒票選「2025最棒明星」5：JYP朴軫永

被韓媒票選為「2025最棒明星」的還有他！就是今年被任命為「總統直屬大眾文化交流委員會共同委員長」的⸺JYP（氣音）！池承勳記者表示：「雖然他的美貌比不上宋慧喬，也沒有IU、朴寶劍那樣的人氣，但在國家層面獲得了優秀的認可，度過了最精彩的一年。看他出現在各種節目中，雖然出道已超過30年，仍對音樂充滿渴望，真的很令人佩服⋯⋯結果他又一次引起轟動事件。不只是娛樂新聞，連政治、社會版面都被刷爆。」

記者們認為，作為歌手、製作人，再到國內代表性娛樂公司的掌舵人，還能有什麼更高的成就呢？這次連總統都親自召見朴軫永，實在是令人無法忽視的成就，這代表了國家認可了他，這樣看來，朴軫永不就是K-POP的活歷史嗎？而由於朴軫永將與文化體育觀光部長崔輝英共同擔任委員長，所以大家決定之後稱他為「歌手部長」！池承勳記者感動的說：「以前只是穿著塑膠褲上舞台、音樂超強的哥哥⋯⋯我真的非常自豪，大眾文化如今已成為國家產業的一部分！」

圖片來源：asiansoul_jyp

韓媒票選「2025最棒明星」6：金軟景

既然提到「國家代表」，那麼活躍於體壇及綜藝節目的金軟景絕對不能不提！《我獨自生活》的記者金素妍分享：「老實說，我們記者多少帶有職業病和責任感，對新綜藝、戲劇等首播都一定會追吧？還會習慣性地掃描『有沒有新聞題材』、『這節目如何』。但當我看到金軟景主演的MBC《新進導演金軟景》時，整個人立刻端正坐姿，一眼就感覺到：『哇，成功了，這一定會爆紅！』」

金美智記者表示，跨足綜藝的運動明星很多，但金軟景的感覺很不一樣。過去她在綜藝上就表現不錯，即使這次作為綜藝主角，仍然毫不怯場，根本不需要適應期。金素妍記者贊同：「她從進退自如的話題時機，到運動節目的真誠感，再到給觀眾短暫喘息的話題轉換和幽默，她完全是綜藝老手級水準。」認為金軟景爽朗的談話風格和反差萌簡直無敵！球場上的威嚴氣場完美延伸到節目掌控力，今年的綜藝大賞獎杯幾乎是板上釘釘！

圖片來源：kimyk10

