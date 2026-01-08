跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
韓媒票選「2025最棒明星」：宋慧喬、朴寶英、IU都上榜，他被封「世界小學生總統」！
【文／Beauty美人圈．Jessie】2025年最後一個月，韓媒邀請各領域記者從外貌、演技、訪談到舞台，票選出「2025最棒明星」！不僅宋慧喬、IU等人上榜，記者們對「零負評女神」朴寶英更是讚美有加，除了對朴寶英一人分飾四角的演技感到相當驚艷之外，記者也表示朴寶英是戲裡戲外都讓人超有好感的女明星！快一起往下看看韓媒票選「2025最棒明星」有哪些人吧！
韓媒票選「2025最棒明星」1：宋慧喬
對韓國娛樂圈而言，2025是充滿爭議的一年，主持人問到，有沒有那種是在這樣時刻裡，足以支撐度過年的人或瞬間呢？電影記者韓賢靜分享：「做記者時，最常被問的問題就是『誰最漂亮』、『誰最讓人印象深刻』，老實說，我總是回答：『都漂亮，其實差不多。』專業人士花了一輩子的時間來管理自己，有誰不美呢？更何況，帳戶裡有那麼多錢，要我也會拼命管理啊⋯⋯當然，不代表我能做到他們那樣。但今年，我可以非常確定地說，是宋慧喬。」
韓賢靜記者表示，自己在14年前在釜山國際電影節第一次見到宋慧喬時，對她的印象是⸺像洋娃娃般漂亮，但不算特別的明星。那時她印象最深的反而是同一年湯唯因《晚秋》而展現的壓倒性存在感，當時湯唯這種超越美貌的沉穩神秘感和厚重氣場讓人難以忘懷，很多記者的反應都差不多，「但是今年透過《黑祭司2：闇黑修女》再次見到宋慧喬，她帶來的感覺超越了當年的湯唯。她不只是『漂亮的臉龐』，更散發出成熟、堅定、專業的光芒。鏡頭前的神態很不一樣，在鏡頭外的樣子更迷人，她的談吐既輕鬆又有禮貌，帶著幽默感，在現場自然散發柔和的領導力，還有真誠的一面。」
記者們紛紛表示，宋慧喬出現在鏡頭前的每一個瞬間，都在說明「這個人為什麼能長期保持頂尖地位」，同時提到宋慧喬在經歷了那麼多歲月與波折，她的事業與人生都「盛開了」，記者大讚：「她盛開的樣子，真的非常美！」
韓媒票選「2025最棒明星」2：朴寶英
tvN記者金美智也接著分享了自己今年在現場見到過的最棒明星⸺朴寶英！今年朴寶英主演的電視劇《未知的首爾》幾乎照亮了所有觀眾的夏天，劇中她一人分飾四角的演技令人眼睛為之一亮，不只業界人士讚譽有加，就連其他一起拍戲的演員也相當佩服。
金素妍記者問：「大家常說本人像仙女，實際上也是這樣嗎？」金美智記者贊同道：「是真的。不只顏值，讓我更驚訝的是她在整場採訪中展現出的深度回答，以及對角色、作品的熱愛。老實說，有些演員在完結採訪時會讓人懷疑『這人真的有用心在演這個角色嗎』，有些甚至連基本問題都答不好。」其他記者聽完後都忍不住點頭，表示每當遇到這樣的演員，他們記者都會私下議論一番！
金美智記者接著提到，朴寶英無論被問到什麼問題，都能完整的整理出自己的想法並傳達出來，雖然其他演員也會準備可能被問到的問題，但她投入的程度完全是天壤之別，讓在場的人都能感受到她對這部作品準備的用心，「當下我就明白『原來對作品的真心滿滿地展現出來』是這個樣子啊。她對作品的熱愛甚至能傳達到我心裡，給了我很大的感動⋯⋯我今年心中這樣（最棒）的演員，就是朴寶英！」
韓媒票選「2025最棒明星」3：《苦盡柑來遇見你》全員
Netflix記者梁素英提到今年讓他印象最深刻的網路劇，就是Netflix《苦盡柑來遇見你》！看著在濟州出生、調皮叛逆的愛純，和寵妻鐵石心腸的寬植的人生故事，讓他忍不住一直流淚，「從愛純想要買海女媽媽一天的勞動時間，到『活著就會活下去』這樣的台詞，都是直擊心靈的名句。我自己感動，也覺得我們父母那一代看了也會很感動。」
接著電影記者韓賢靜也提到了劇裡IU和朴寶劍兩人的化學反應是歷代最佳，讓人很難移開目光，梁素英記者贊同表示：「沒錯，IU和朴寶劍真的很搭。不只是外貌，連演技也很好，甚至超出預期。他們一起唱的〈山村少年的愛情故事〉也一定要聽。文素利和朴海俊的化學反應也很棒，朴寶劍與朴海俊的單戀深情演出，甚至引起一陣『寬植病』熱潮，可以說是徹底引發了《苦盡柑來遇見你》的狂熱！」記者們普遍認為，IU和朴寶劍兩人的化學反應，是引爆這部作品的重要關鍵之一！
除此之外，梁素英記者認為其他配角演員的演技也十分出彩，廉惠蘭雖然戲分不多，但卻給大眾留下深刻印象；而因「哈洗大叔」爆紅的崔代勳、姜有皙、金宣虎等人的表現也在這部劇裡大放異彩，作品更加精彩。梁素英記者讚嘆：「第61屆百想藝術大賞四冠王、第4屆青龍系列獎三冠王，獎項幾乎掃光了！」
韓媒票選「2025最棒明星」4：HUNTR/X
而說到得獎，就不能不提到了今年橫掃全球的《Kpop 獵魔女團》！這部動畫電影的主題曲〈Golden〉旋律歌詞朗朗上口，超級洗腦，不僅一躍成為2025年幾乎所有人都會哼唱的歌，明星們搶著翻唱，更入圍了第83屆金球獎最佳原創歌曲！李多謙記者說：「今年的現象級熱度真是驚人。不只是韓國，甚至全球都掀起了一陣熱潮，作品本身人氣火熱，OST也受到了極大關注，美國告示牌主榜《Hot 100》連續八週冠軍，這已經說明一切了。」
「俗話說『成為小學生的總統，就能俘虜全世代』，而HUNTR/X演唱的〈Golden〉就是這種典型例子。不只在韓國，甚至美國、英國、澳洲等地的小學生都在學校裡齊聲合唱〈Golden〉，真的很令人驚訝。」當然，提到HUNTR/X就一定會想到他們的「競爭」對象⸺Saja Boys！李多謙記者表示：「〈Soda Pop〉也是熱潮之一，從車銀優到RIIZE、BOYNEXTDOOR等等，幾乎沒有哪個男團沒翻唱過，熱度真的超高。」甚至記者還提到，據傳G-Dragon的經紀公司也準備推出與Saja Boys媲美的AI虛擬偶像呢！
韓媒票選「2025最棒明星」5：JYP朴軫永
被韓媒票選為「2025最棒明星」的還有他！就是今年被任命為「總統直屬大眾文化交流委員會共同委員長」的⸺JYP（氣音）！池承勳記者表示：「雖然他的美貌比不上宋慧喬，也沒有IU、朴寶劍那樣的人氣，但在國家層面獲得了優秀的認可，度過了最精彩的一年。看他出現在各種節目中，雖然出道已超過30年，仍對音樂充滿渴望，真的很令人佩服⋯⋯結果他又一次引起轟動事件。不只是娛樂新聞，連政治、社會版面都被刷爆。」
記者們認為，作為歌手、製作人，再到國內代表性娛樂公司的掌舵人，還能有什麼更高的成就呢？這次連總統都親自召見朴軫永，實在是令人無法忽視的成就，這代表了國家認可了他，這樣看來，朴軫永不就是K-POP的活歷史嗎？而由於朴軫永將與文化體育觀光部長崔輝英共同擔任委員長，所以大家決定之後稱他為「歌手部長」！池承勳記者感動的說：「以前只是穿著塑膠褲上舞台、音樂超強的哥哥⋯⋯我真的非常自豪，大眾文化如今已成為國家產業的一部分！」
韓媒票選「2025最棒明星」6：金軟景
既然提到「國家代表」，那麼活躍於體壇及綜藝節目的金軟景絕對不能不提！《我獨自生活》的記者金素妍分享：「老實說，我們記者多少帶有職業病和責任感，對新綜藝、戲劇等首播都一定會追吧？還會習慣性地掃描『有沒有新聞題材』、『這節目如何』。但當我看到金軟景主演的MBC《新進導演金軟景》時，整個人立刻端正坐姿，一眼就感覺到：『哇，成功了，這一定會爆紅！』」
金美智記者表示，跨足綜藝的運動明星很多，但金軟景的感覺很不一樣。過去她在綜藝上就表現不錯，即使這次作為綜藝主角，仍然毫不怯場，根本不需要適應期。金素妍記者贊同：「她從進退自如的話題時機，到運動節目的真誠感，再到給觀眾短暫喘息的話題轉換和幽默，她完全是綜藝老手級水準。」認為金軟景爽朗的談話風格和反差萌簡直無敵！球場上的威嚴氣場完美延伸到節目掌控力，今年的綜藝大賞獎杯幾乎是板上釘釘！
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
《延伸閱讀》
業界票選「2025最佳韓劇演員」TOP4！《親愛的X》金裕貞沒上榜，潤娥第3，冠軍演技封神(beauty美人圈)
業界票選「2025年度最差藝人」TOP7：金秀賢醜聞持續延燒，文泰一、勝利性犯罪被罵翻！(beauty美人圈)
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
旅行「333穿搭法」步驟4解析！9件單品、超狂行李收納術一次帶齊
每次出國旅行打包行李，最常見的失誤不是帶不夠，而是帶得不成系統！衣服很多，但互相搭不起來；鞋子很美，但走一整天直接報廢。近期歐美盛行的所謂「333穿搭法」之所以會被引發討論，原因很務實，因為這個公式把打包變成一套可執行的決策流程：用3件上身＋3件下身＋3雙鞋建立核心衣櫥，除了讓行李更輕，也能讓造型搭配更快，旅行中的穿搭也隨之穩定。bella儂儂 ・ 15 小時前
百變宋慧喬正式晉升嬌蘭全球品牌大使！從保養彩妝到香水全系列，抱起帝王蜂印瓶致敬經典
宋慧喬升格全球品牌大使，合作版圖全面擴張隨著宋慧喬正式成為嬌蘭全球品牌大使，她不再只是單一品類的代言人，而是全面詮釋品牌精神的重要角色。宋慧喬以細膩、精準且層次豐富的演技聞名，這份對情感與細節的掌握，與嬌蘭近200年來對工藝、藝術與情感表現的堅持高度契合。形...styletc ・ 15 小時前
從聽障拳擊手到懸疑戀愛劇！ 岸井ゆきの演技有多可怕？
岸井ゆきの：透明感溢れる演技で心を掴む実力派女優 大家好！今天要來聊一位在日本影視圈穩穩站穩腳跟的女孩——*岸井ゆきの*。她那雙清澈的眼睛和自然流露的表情，總能讓觀眾一下子就沉浸在角色裡。Japhub日本集合 ・ 1 天前
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
韓網熱議「大勢已去男演員」：朴敘俊新劇《等待京道》收視慘烈，宋仲基、李敏鎬都撲街
最近朴敘俊新劇《等待京道》播出後，收視成績一直維持在3%上下，雖是時隔7年再度出演的浪漫愛情作品，曾被封為「Melo匠人」的他反應卻不如預期，引起韓網熱烈討論，更有媒體質疑⸺難道朴敘俊已經「過氣」了嗎？小編整理出韓網熱議30代後〜40代初被點名「大勢已去男演員」，就連近年回歸小螢幕的宋仲基，新作《我的青春》同樣被指收視失利！Beauty美人圈 ・ 15 小時前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
天氣｜大埔粉嶺周四早上結霜 天文台料周五早上仍寒冷
【Now新聞台】寒冷天氣警告及霜凍警告生效，天文台預測明早市區最低氣溫約12度。 有市民早上分別在大埔及粉嶺拍攝到結霜。天文台表示，冬季季候風正為廣東沿岸帶來非常乾燥及晴朗的天氣，下午相對濕度曾跌至17%，打破有記錄以來1月份最低記錄，預計周五早上寒冷市區最低氣溫約12度，新界部分地區氣溫顯著較低，日間最高氣溫約19度，內陸可能出現地面霜，展望季候風在周末緩和，氣溫略為回升。#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
日本4款人氣起司甜點！北海道、東京「排隊名店」，從起司到草莓都被搶翻！
這次要特別盤點台灣旅日最受歡迎的四大地區的經典伴手禮。像是北海道話題王者 SNOW MILK CHEESE，以奶香與起司層次勾勒遼闊純淨的北國印象；東京必買的 NEWYORK PERFECT CHEESE，用國際級職人陣容詮釋起司的完美比例；京都的 IKKYU，將宇治抹茶的深沉韻味化為細膩餘香；以及...styletc ・ 14 小時前
等足30年 41歲生田斗真如願做歌手唱好新劇
【on.cc東網專訊】41歲日本男星生田斗真，夥拍青春女星上白石萌歌合演的新劇《比熊貓更不擅長戀愛的我們》，將於本月10日播出。入行30年的他，宣布進軍樂壇，為劇集唱主題曲《Super Romance》。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
《龍貓》經典場景解密：龍貓看到小月為什麼大叫？宮崎駿揭秘隱藏設定曝光，引發日本網友熱議「難怪臉紅！」
日本吉卜力動畫經典《龍貓》每當在日本電視頻道重播時，總能引發觀眾的熱烈關注，每次觀看都可能有新發現。自1988年上映至今的《龍貓》，已經陪伴觀眾36年，並衍生出許多都市傳說。最近，隨著這部動畫再次播出，一個隱藏劇情被揭曉，引起了網友的驚嘆，「難怪會臉紅！」Japhub日本集合 ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區春裝推介 搖粒絨外套低至 $79
Uniqlo優惠專區今期帶來春裝推介，包括柔軟搖粒絨、暖笠笠PUFFTECH同羽絨外套等禦寒衣物，多種顏色任你選擇！YAHOO著數 ・ 1 天前
關智斌同狗狗拍MV做「人肉腳墊」 孭住狗仔同攝影師做掌上壓
關智斌（Kenny）全新廣東作品《My Little Tinker Bell》上架，這次新歌是送給一班對他不離不棄的fans及朋友，答謝他們一直以來的支持。不過提到拍MV，Kenny笑說是一個淚水與汗水交融的拍攝。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
《尋秦記》票房衝破四千五百萬 刷新華語片首周開畫紀錄
《尋秦記》自除夕上映以來，勢頭席捲全港，票房成績亦寫下歷史新頁。截止 1 月 5 日，港澳兩地累計六日票房已高達港幣 $45,454,742Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
TVB《萬千星輝頒獎典禮》星期日喺澳門舉行，當晚其中一個亮點應該係獲頒最佳男主持嘅林盛斌Bob，喺得獎致詞時一時激動，將手上嘅獎座拍落頒獎台，點知獎座應聲一分為二，令全場嘩然。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
汪小菲老婆懷孕美照曝光！換3套白禮服「唯美捧大肚」 網驚豔讚：仙女孕婦
汪小菲老婆Mandy（馬筱梅）近日分享首支懷孕後期日常vlog，記錄從早上起床保養、準備清淡早餐，到拆收朋友送的寶寶禮物、試穿寫真禮服的過程。影片中，她狀態輕鬆，整體畫面充滿生活感，也引來不少網友關注。姊妹淘 ・ 16 小時前
郭可盈林文龍15歲女兒林天若拍片紀錄頒獎禮過程 被讚愈大愈靚星味濃
郭可盈與林文龍日前為《萬千星輝頒獎典禮》首次同台擔任頒獎嘉賓，頒發最佳女主角獎項，兩夫婦足足講咗5分鐘先至頒獎。而原來當晚，郭可盈與林文龍15歲女兒林天若（Tania）都有跟住父母到場，亦將其拍攝成Vlog上載自個人YouTube頻道。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
尋秦記︳歐瑞偉演陶總管全因金融風暴？盛讚古天樂「智慧好高」
《尋秦記》電影版成為今期流行，上畫至今個幾禮拜票房已經衝破5千萬元，唔少劇中角色都成為討論話題。喺劇集版飾演忠臣陶總管（陶方）嘅歐瑞偉都有助陣拍攝電影版Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
58歲魏駿傑發福被嘲笑腫成青蛙 與舊愛滕麗名比較：感覺你像她爸
魏駿傑早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前，魏駿傑發布短片為網民送上新年祝福，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，認為即使著咗寬鬆棒球褸都遮唔到佢個肚腩，再次指佢發福走樣，建議佢減肥：「腫成了青蛙」、「點解你肥得咁交關嘅」、「不近鏡都認唔出係魏駿傑」、「哥，少吃點吧」、「媽啊，我差點沒認出來」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
Mr.年尾吵大鑊 黎澤恩暫拒聯絡Alan：佢有啲躁
【on.cc東網專訊】藝人鄭希怡（Yumiko）與林愷鈴昨晚在觀塘出席邵氏劇集《風華背後》煞科宴，兩人劇中輩份懸殊，Yumiko戲中扮演林愷鈴的姨婆，更與汪明荃是姐妹，是拍攝以來演過輩份最高的角色。不過，她透露未知是否因輩份太高，原本說好的激情戲份卻被刪去，感到東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
劉嘉玲遭開罰單！自嘲「新年第一份愛心紅包」 意外曝光千萬大G座駕
2026年第二天，劉嘉玲在社群平台分享一張日常照片，畫面中她手拿一張交通違規罰單，幽默形容是「新年第一份禮物」，自嘲語氣引發不少網友關注，也意外讓她身後的座駕成為討論焦點。姊妹淘 ・ 1 天前