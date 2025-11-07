韓孕婦車禍重傷 警車拒讓路救護車 母親胎兒終不治 警被轟阻礙救援｜Yahoo

（韓文哲律師 YouTube 片段截圖）

【Yahoo 新聞報道】上月底，韓國釜山一名孕婦因車禍嚴重受傷須送院搶救，救護車接載期間，前方一輛警車沒有讓路，最終孕婦和胎兒死亡。事件在當地引發爭議，警方被批阻礙救援，令孕婦錯過救傷的黃金時間，不幸喪生。

據韓媒報道，事發在上月 30 日晚上約 9 時，一輛救護車正運送一名重傷孕婦前往釜山大學醫院。該名孕婦較早時被一輛 SUV 撞倒，腹部受重創，命懸一線。救護車鳴笛駕駛，沿路的車輛讓路，但稍後在同一行車線前方的一輛警車卻沒有讓路。當時交通燈顯示紅燈，救護車廣播稱正運送危急病人，但警車沒有讓開。之後，右線的一輛旅遊巴讓路，救護車切線並再行駛。受傷孕婦送院搶救，惟母親及胎兒均不治。

警方：負責駕駛警員無足夠時間反應

救護車司機稱，警車完全沒有要讓路的意思，當孕婦送院後，數秒後變出現心臟驟停，令他不禁回想當時行車的情況，質疑為何警車上的警員沒有讓路。

警方回應稱，負責駕駛的警員沒有足夠時間反應，當他發覺後方有一輛救護車時，它已經駛至右線，這些都在兩三秒之間發生。警方又稱，警車左方為道路中央分隔帶，右線則有一輛旅遊巴，十字路口前方又有往左邊行駛的車輛，認為若警車讓路，將令救護車更難通過。警方稱，如果警員知道有救護車，會負責帶路或通報要求控制交通燈號。