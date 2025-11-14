韓孝周媽媽「正式出道當模特兒」！ 63歲凍齡美貌讓韓網吃驚：基因太強大

南韓女星韓孝周近日在社群上分享63歲母親盧成美的近照，優雅氣質與凍齡外貌立刻掀起網友熱議。她以自豪語氣寫下「Mom’s new profile photo. Beautiful!（媽媽的新照片好美）」，也公開支持：「一直勇於挑戰的媽媽，真的很厲害、很敬佩你！加油！」

照片中，盧成美身穿簡約黑洋裝，露出溫婉笑容，清秀五官與清新氣質讓人一眼看出母女神似，皮膚細緻、狀態極佳，完全看不出已屆63歲。據悉，這組照片與影片由韓國知名模特經紀公司ESteem拍攝，畫面上還標註「No Sung Mi 63. 161」，顯示她正式以模特身分出道。

韓孝周媽媽氣質溫婉優雅。（圖片來源：IG hanhyojoo222）

韓孝周對母親的新挑戰給予全力支持，直言自己感到無比驕傲與敬佩。盧成美過去鮮少公開亮相，如今勇敢跨出舒適圈，以自然氣場與優雅姿態詮釋成熟女性的魅力。

照片曝光後，韓網紛紛讚嘆「基因太強大了」、「母女都好美」、「氣質根本一模一樣」、「媽媽也像女演員」，盛讚盧成美的凍齡外貌與氣質出眾。不過，因為韓孝周弟弟曾被爆出軍中霸凌爭議，也有不少聲音認為家人不該再拋頭露面，褒貶不一。

