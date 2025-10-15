韓學生赴柬遭虐致死惹民憤 議員促考慮軍事行動 柬埔寨：柬方也是跨國詐騙受害者｜Yahoo

柬埔寨 (Photo by Meanchey/Xinhua via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】22歲韓國大學生今年 8 月時遭誘騙至柬埔寨，遭犯罪集團綁架虐待致死，引發韓國社會強烈憤慨。南韓與柬埔寨關係近日陷入緊張，柬埔寨官員強調，柬方同樣是跨國犯罪的受害者，「將責任推卸給單一國家只會助長犯罪分子繼續他們的活動」。

李在明下令 動用一切資源營救

首爾外交部稱，今年首 8 個月柬埔寨發生至少330宗涉及韓國人的綁架、監禁或失蹤案件，較前一年急增。南韓總統李在明已下令，各部門動用一切資源營救在當地被誘騙或失蹤的國民，並召見柬埔寨駐韓大使表達關切。

自 8 月發生 22 歲大學生在貢布省白馬山（Bokor Mountain）附近被綁架、虐待致死的案件後，南韓輿論持續沸騰。外交部派出由第二副外長金珍娥（Kim Jin-a）率領的特別應對小組前往金邊，協調營救行動。有執政黨議員批評柬方反應消極，甚至建議韓方應考慮包括「軍事行動」在內措施。

柬埔寨：將責任推向單一國家於事無補

柬埔寨內政部發言人索哈（Touch Sokhak）周一接受當地《金邊郵報》訪問表示，柬埔寨與南韓一樣受到跨國犯罪集團的侵害，「若因這些案件令雙方關係惡化，將讓國際犯罪組織更容易壯大」。他呼籲各國應透過合作打擊跨國詐騙，而非互相指責，重申「將責任推向單一國家，只會讓犯罪分子繼續活動」。

索哈指出，柬埔寨一直配合南韓警方調查案件，「我們希望南韓理解，柬埔寨也是這些罪行的受害者。」

有招聘廣告聲稱「沒有中國公民參與」

據《韓國時報》報道，詐騙集團往往在網上發布虛假招聘廣告，以「高薪海外工作」為招徠，誘使年輕韓國人赴柬埔寨、西哈努克或貢布等地，實際被迫參與電騙或非法賭博活動。

不法分子常透過 Telegram 發布招聘廣告，聲稱提供「豪華住宿」、「免費機票」、「月薪 8,900 美元（約 69,000 港元）」等優渥職位。有記者假扮應徵，有招募者承認工作屬非法，但聲稱「環境安全」、「薪金豐厚」、「保障人身安全」、「下班可自由外出」等，亦有招聘廣告會表明「沒有中國公民參與」，「所有員工都是韓國人」等。

專家：監管不力導致更多受害者

申請職位的應徵者須提交護照副本、醫療保險文件及手持身份證自拍等，專家指，這些資料極可能淪為被販賣或控制的工具。

韓國中央大學榮譽教授李炳勳分析指，南韓年輕人就業困難，加上網上招聘監管不足，助長詐騙活動，政府應設立制度防止國民成為跨國詐騙集團的目標，加強查緝非法海外招聘廣告。

