專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
韓學生赴柬遭虐致死惹民憤 議員促考慮軍事行動 柬埔寨：柬方也是跨國詐騙受害者｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】22歲韓國大學生今年 8 月時遭誘騙至柬埔寨，遭犯罪集團綁架虐待致死，引發韓國社會強烈憤慨。南韓與柬埔寨關係近日陷入緊張，柬埔寨官員強調，柬方同樣是跨國犯罪的受害者，「將責任推卸給單一國家只會助長犯罪分子繼續他們的活動」。
李在明下令 動用一切資源營救
首爾外交部稱，今年首 8 個月柬埔寨發生至少330宗涉及韓國人的綁架、監禁或失蹤案件，較前一年急增。南韓總統李在明已下令，各部門動用一切資源營救在當地被誘騙或失蹤的國民，並召見柬埔寨駐韓大使表達關切。
自 8 月發生 22 歲大學生在貢布省白馬山（Bokor Mountain）附近被綁架、虐待致死的案件後，南韓輿論持續沸騰。外交部派出由第二副外長金珍娥（Kim Jin-a）率領的特別應對小組前往金邊，協調營救行動。有執政黨議員批評柬方反應消極，甚至建議韓方應考慮包括「軍事行動」在內措施。
柬埔寨：將責任推向單一國家於事無補
柬埔寨內政部發言人索哈（Touch Sokhak）周一接受當地《金邊郵報》訪問表示，柬埔寨與南韓一樣受到跨國犯罪集團的侵害，「若因這些案件令雙方關係惡化，將讓國際犯罪組織更容易壯大」。他呼籲各國應透過合作打擊跨國詐騙，而非互相指責，重申「將責任推向單一國家，只會讓犯罪分子繼續活動」。
索哈指出，柬埔寨一直配合南韓警方調查案件，「我們希望南韓理解，柬埔寨也是這些罪行的受害者。」
有招聘廣告聲稱「沒有中國公民參與」
據《韓國時報》報道，詐騙集團往往在網上發布虛假招聘廣告，以「高薪海外工作」為招徠，誘使年輕韓國人赴柬埔寨、西哈努克或貢布等地，實際被迫參與電騙或非法賭博活動。
不法分子常透過 Telegram 發布招聘廣告，聲稱提供「豪華住宿」、「免費機票」、「月薪 8,900 美元（約 69,000 港元）」等優渥職位。有記者假扮應徵，有招募者承認工作屬非法，但聲稱「環境安全」、「薪金豐厚」、「保障人身安全」、「下班可自由外出」等，亦有招聘廣告會表明「沒有中國公民參與」，「所有員工都是韓國人」等。
專家：監管不力導致更多受害者
申請職位的應徵者須提交護照副本、醫療保險文件及手持身份證自拍等，專家指，這些資料極可能淪為被販賣或控制的工具。
韓國中央大學榮譽教授李炳勳分析指，南韓年輕人就業困難，加上網上招聘監管不足，助長詐騙活動，政府應設立制度防止國民成為跨國詐騙集團的目標，加強查緝非法海外招聘廣告。
其他人也在看
阮小儀離開商台 吳家樂鄧兆尊認為同人工有關 網民估小儀會做炎明熹經理人？
上周五阮小儀宣布本月底離開效力30年嘅商台，「森美小儀」嘅組合將成絕響，而二人一同主持嘅節目《早霸王》亦有可能隨住小儀離巢而完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
高息活期2025｜港元儲蓄戶口 10月優惠大比拼
多間銀行推出高息活期存款優惠，部分息率更媲美定期存款，而且活期存款戶口的資金比定期戶口更能靈活調動，應付日常所需。本文我們就綜合多間銀行的港元活期存款高息優惠，給大家參考。Yahoo財經 ・ 1 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
黃仁勳親自「快遞」全球最小AI電腦給馬斯克
英偉達 (NVDA) 13 日宣布，旗下全球最小的人工智慧超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳更化身「快遞員」，親自將首批 DGX Spark 交付給特斯拉 (TSLA) 執行長馬斯克，也呼應 2016 年他親送第一台 DGX-1 給 OpenAI 團隊的歷史時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
新地掃管笏住宅項目停擺 「星堤2期」未見施工 再惹爛尾質疑
由新鴻基地產（0016.HK）與興勝創建（0896.HK）共同發展、位於屯門掃管笏的大型住宅項目，去年中曾傳出工程「爛尾」停擺，新地澄清因應市場變化作出設計改動。惟一年過去，項目仍未有推售跡象，僅項目外牆圍網拆卸，露出石屎結構。龍頭發展商過去少見「地盤停擺」，令外界對停工的質疑再起。記者早前到現場視察，未見有工人出入，而新地的「拍檔」興勝在最新年報指出，對相關項目預計完工日期無具體計劃。信報財經新聞 ・ 1 天前
東張西望︳牛頭角女子街頭搵阿伯借錢 仲問「200蚊做唔做」主持俞可程露玉臂更搶fo
《東張西望》不時報導城市光怪陸離之事，尋晚就提及一位喺牛頭角出沒、專向上年紀叔叔借錢嘅女子，更疑似有不道德的交易！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 1 天前
蘋果中國市場再度不明朗 封閉生態慘遭中國品牌「破壁」
為了打低蘋果，中國手機品牌法寶盡出，早前小米直接放棄自家系列順序，以17系列「對標」iPhone 17，又聲稱開賣5分鐘破紀錄，可惜最終需求遠低於市場預期，遭分析師郭明錤大潑冷水。之不過，另一手機品牌Vivo今次勁過「對標」，宣稱已「破壁」蘋果生態，最新手機竟能與蘋果設備無縫互聯，資料手到拿來，蘋果中國市場再添陰霾Yahoo財經 ・ 1 天前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 10 小時前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前
李施嬅赴土耳其影婚紗相 惹猜測與前度男友復合
現年44歲嘅李施嬅（Selena）喺今年2月突宣布與星級健身教練車崇健（Anson Cha）結束8年半情侶關係後，感情世界仍備受關注。近日佢前往土耳其旅行，喺前日 （11日）無預警喺社交網站上載多張喺熱門婚照景點卡帕多奇亞（Cappadocia）影嘅照片，結果引起網民討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
離婚歐倩怡冧翹新歡禿頭男 本尊唔否應7字回應...
【on.cc東網專訊】視帝郭晉安和歐倩怡去年宣布離婚，18年婚姻玩完。然而，安仔已重新投入演對事業，主演的《金式森林》亦已正式首播；至於歐倩怡亦已展開新生活，早前更傳出與中學師弟、旅遊達人袁學謙秘戀，但她已極力否認。不過，今日卻傳出歐倩怡已靜靜為愛起革命，被指禿東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
姚焯菲Chantel與李克勤兒子Ryan IG互動兼外出約會傳緋聞：我們只是朋友
現於美國紐約大學就學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）與李克勤兒子李立仁（Ryan）為同校同學，二人不時於社交平台上交流互動，並因此傳出緋聞。Chantel大方回應與Ryan只屬好朋友，並叫大家不要誤會他們。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前