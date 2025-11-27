大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
韓尋求避免中日矛盾 壓縮戰略外交空間
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論令中日關係惡化，南韓外長趙顯周三（26日）出席電視台節目時被問及如何看到中日矛盾。他指出，中日兩國矛盾不利於東北亞地區秩序，韓方正與中日兩國合作，避免兩國矛盾壓縮韓方的戰略外交空間。
日前陪同南韓總統李在明出訪中東和非洲四國的趙顯表示，在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團（G20）峰會期間，李在明分別會晤中國國務院總理李強和日本首相高市早苗，韓方與中日就緊密合作維護東北亞和平與發展，共同尋求東北亞經濟繁榮達成一致。對於中國在黃海設置構造物一事，趙顯稱韓方已向中方傳達關切，中方也高度重視，並提出相應方案，韓方計劃研討，以圓滿解決問題。
柬埔寨外交部同日發表聲明，重申支持一中原則，認為涉台問題屬於中國內部事務，支持中國為實現國家統一所作努力，反對任何形式的「台獨」。柬方強烈倡導在相互尊重及和平解決分歧和爭端的原則基礎上，努力維護區域和平穩定。澳洲公民黨全國主席巴威克（Robert Bawick）則批評高市涉台言論極端挑釁中國及一中原則，日本一直尋求重新軍事化的藉口，導致各方面局勢升級，對日本及地區穩定都沒好處。
屈臣氏集團：已協調近2萬件物資送往臨時庇護中心 支援大埔受災人士
屈臣氏集團表示，十分關心今次大埔宏福苑火災中受影響的居民，集團旗下香港零售品牌香港屈臣氏、百佳、豐澤及屈臣氏蒸餾水，昨日(26日)全力協調將近2萬件所需物資送往臨時庇護中心，包括蒸餾水、食品、日用品、叉電用品等，以支援受影響居民。AASTOCKS ・ 1 小時前
李嘉誠基金會撥款3,000萬元成立宏福苑火災緊急援助基金 另額外撥5,000萬元作後續支援
李嘉誠基金會宣布即時撥款3,000萬元設立緊急援助基金，支援註冊慈善機構，特別是服務大埔地區的團體，為受昨日(26日)宏福苑嚴重火災影響的家庭及個人提供即時救助及後續復元援助。另外，基金會將撥出額外5,000萬元作後續支援，協助社區重建。 基金會呼籲合資格的慈善機構透過慈山寺網站內的連結遞交資助申請，該網頁將在今日(27日)下午1時啟動，能夠迅速向有迫切需要人士提供直接支援的計劃將被優先考慮取納。 基金會指，創辦人李嘉誠對受災人士所面對的重大損失與挑戰深感難過，並對英勇的消防人員及所有前線救援服務人員致以衷心的敬意與感謝，旗下「紀律部隊專項基金」將另向在執行職務中不幸殉職或受傷的消防及救援人員提供支援。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜何炳德：阻燃性物料非法例強制要求 成本問題或成業界鋌而走險的誘因
大埔宏福苑五級火，屋苑正在大維修。香港執業安全師學會會長李光昇在電台節目上表示，有理由相信涉事的棚網沒有阻燃性質，以致火勢蔓延得如此快。他說，勞工處要求業界使用阻燃網只是工作守則，不排除有人基於並非強制要求而「搏一舖」。 李光昇提到，他們以往不時見到有維修師傅在外牆工作期間「邊抽煙、邊燒焊」。他認為如有安全主任把關會較好，但問題是維修地盤未必有安全主任，加上地盤沒有禁煙，承建商一旦沒有落實執行安全措施就會出事。 港九搭棚同敬工會理事長何炳德在同一節目表示，昨日（27日）與業界討論，認為今次事件揭示很大弊端，就是相關管理公司及工程顧問容許一次過全部8幢大廈同時間搭棚維修，增加危險，以致出現「火燒連環船」。他指出維修期間仍有居民在屋內生活，理應不容許維修超過一年，應盡快完成並拆掉棚架。 何炳德提到，根據勞工處相關守則，業界應使用有阻燃性的帆布及棚網，但守則只屬建議，並非法例強制要求，促請當局硬性規定使用阻燃物料。他又說，維修工程使用的棚網每幅面積18米乘2米，含有阻燃物料的棚網售價由75至90多元，沒有阻燃的只需40多至50多元一幅，由於價錢相差較大，或成為鋌而走險的誘因。 香港工程師學會Fortune Insight ・ 1 小時前
宏福苑五級大火｜193@Error Frankie@MIRROR現場送物資 江若琳代夫食肆發文為災民安排食物
香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標
香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。鉅亨網 ・ 1 小時前
李家超：已指示各部門全力協助宏福苑五級火 房屋局將調查建築物外牆保護材料是否合規
大埔宏福苑發生嚴重火災，全屋苑8座有7座焚燒，累計死亡人數增至44人。特首李家超表示，對事件感到極度難過，政府會提供一切可行的支援，已經指示政府各個部門和單位全力進行多方面的工作。AASTOCKS ・ 5 小時前
大埔宏福苑五級火｜執業安全師學會會長：有理由相信非用阻燃網 業界多人「左手揸住枝煙，右手燒焊」｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界關注外牆棚架和棚網的阻燃特性。香港執業安全師學會會長李光昇今早（26日）在電台表示，具備阻燃特性的棚網，離開火源約 4 秒便會熄滅，他觀察宏福苑焚燒情況，「有理由相信不是阻燃網」。他指，現時只有勞工處守則，但無相關法例，強制要求地盤使用阻燃網。他續說，若維修地盤沒有安全主任把關，沒有禁煙條款，承建商沒有切實執行安全要求，便會出現風險，「好多人左手揸住枝煙，右手燒焊」。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜企業紛紛馳援救災 李嘉誠基金會撥3,000萬緊急援助 周大福集團捐2,000萬
大埔宏福苑慘歷香港17年以來最嚴重的五級火，大量居民無可憐歸，不少人徹夜難眠，各企業紛紛向受影響居民提供現金及...BossMind ・ 1 小時前
