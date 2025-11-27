韓尋求避免中日矛盾 壓縮戰略外交空間

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論令中日關係惡化，南韓外長趙顯周三（26日）出席電視台節目時被問及如何看到中日矛盾。他指出，中日兩國矛盾不利於東北亞地區秩序，韓方正與中日兩國合作，避免兩國矛盾壓縮韓方的戰略外交空間。

日前陪同南韓總統李在明出訪中東和非洲四國的趙顯表示，在南非約翰內斯堡舉行的二十國集團（G20）峰會期間，李在明分別會晤中國國務院總理李強和日本首相高市早苗，韓方與中日就緊密合作維護東北亞和平與發展，共同尋求東北亞經濟繁榮達成一致。對於中國在黃海設置構造物一事，趙顯稱韓方已向中方傳達關切，中方也高度重視，並提出相應方案，韓方計劃研討，以圓滿解決問題。

柬埔寨外交部同日發表聲明，重申支持一中原則，認為涉台問題屬於中國內部事務，支持中國為實現國家統一所作努力，反對任何形式的「台獨」。柬方強烈倡導在相互尊重及和平解決分歧和爭端的原則基礎上，努力維護區域和平穩定。澳洲公民黨全國主席巴威克（Robert Bawick）則批評高市涉台言論極端挑釁中國及一中原則，日本一直尋求重新軍事化的藉口，導致各方面局勢升級，對日本及地區穩定都沒好處。

