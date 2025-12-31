韓式食譜｜韓式炒粉絲

聖誕之後便是時候迎接2026了！明年剛好是馬年，新一年，可以從一場精彩的馬場盛會開始。香港賽馬會將於2026年1月1日（星期四）在沙田馬場舉行年度大型活動「好運1月1」，集賽馬競技、節日慶典、美食體驗與數碼互動於一體，更設有高達1.28億港元的「元旦好運大賞」。無論你是賽馬迷、喜歡打卡，還是想尋找新年開運氣息，1月1日去沙田馬場絕對是2026年最具儀式感的開年選擇。祝你馬到成功，好運連連！

Yahoo 旅遊 ・ 1 天前