韓式食譜｜韓式炒粉絲
30分鐘內做好的午餐/晚餐，將自己喜歡的蔬菜、肉類加入粉絲內，簡單快捷，健康有營養 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
韓式粉絲 120克
雞蛋 2隻
洋蔥 1/4個
紅蘿蔔 半個
菠菜 適量
木耳/冬菇 適量
青/紅椒 各半個
白芝麻 適量
生抽 2-3湯匙
麻油 2湯匙
糖 1湯匙
作法:
1 ：
食譜連結 》https://youtube.com/shorts/joew2AcQA_c?feature=share
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55471
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
