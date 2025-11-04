將雞腿排香煎成金黃焦脆，再加上醬汁與韓式芝麻葉，看似簡單的組合確有豐富的香氣，而且一樣的做法你也可以替換著香料料理，真的是不學起來不行呀~ - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8g

製作時間: 15分鐘內

份量人數: 1-2人



食材

去骨雞腿排 1片

鹽 少許

胡椒 少許

醬 汁

醬油 1.5大匙

米酒 0.5大匙

味醂 1大匙

黑胡椒 少許

韓國芝麻葉 (切絲) 5片





作法:

1 ：





首先將雞腿排帶皮的那面下鍋，煎至兩面金黃焦脆後，取出切塊備用。

2 ：





同一油鍋，將醬汁的食材下鍋，稍微煮滾後，加入一半的芝麻葉。

3 ：





最後將雞腿排切塊後，淋上醬汁並放上芝麻葉就完成了。

4 ：











- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56345

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com