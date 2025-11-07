4大韓式鍋物合集！ 鮮味海鮮鍋/傳統牛腸鍋/地道辣燉雞湯/土豆排骨湯

專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
韓式鍋物一向深受歡迎，無論係鮮味海鮮鍋、傳統牛腸鍋、地道辣炖雞湯，甚至係滋味土豆排骨湯，都夠晒暖胃惹味。今次就精選4大韓式鍋物，一齊睇吓邊款最啱你！
澎湃鮮味海鮮鍋 韓國釜山海鮮鍋
呢度嘅招牌海鮮鍋真係好足料，花蟹、鮑魚、青口、蜆、帶子、魷魚、大蝦一應俱全，海鮮款式豐富到爆。花蟹爆膏，湯底越煲越濃，飲落鮮甜惹味；蜆肉多汁，鮑魚同大蝦都爽口彈牙。鍋底鋪滿娃娃菜、金針菇同粟米，完全吸收海鮮精華，最後加麵收尾，啖啖滿足感，海鮮迷必試！
香港少見韓式傳統鍋物 韓鍋酒舍
由韓國開到香港嘅老字號，裝潢簡約舒服，最啱同朋友坐低慢慢嘆。最正係有得食香港少見嘅牛腸鍋，牛腸處理得幾乾淨，煮熟後有咬口，配埋蔬菜一齊滾，湯底濃郁帶少少辣味，食落暖笠笠，仲可以加烏冬或者炒飯收尾～另外亦有其他鍋物，如牛內臟湯同牛腩湯等，肉味香濃，配碗白飯就啱晒。
土豆脊骨湯 삼삼뼈국
呢間隱身喺尖沙咀韓國街嘅餐館主打地道湯鍋，週末成日都要排隊。招牌土豆排骨湯有辣同唔辣版本可以揀，用豬脊骨同薯仔長時間燉煮，原味湯底肉味突出，辣味就層次更豐富惹味～相比韓國版本，已根據香港人口味調整過，紫蘇葉味道冇咁重，反而更易入口。排骨燜到軟腍，骨肉分離，薯仔亦吸收晒湯汁，口感軟糯。食到中段仲可以加炒飯，將剩低嘅湯汁同紫菜、泡菜一齊炒成飯焦，幾有特色。
驚喜韓式辣炖雞湯 鐘路雞林辣炖雞湯元祖
喺韓國有60年歷史嘅辣燉雞湯專門店。主打正宗燉雞湯同辣燉雞湯，店內裝潢復古，有去到韓國街頭食店嘅感覺。招牌辣燉雞湯有唔辣、正常辣、加辣同特辣可以揀，細鍋已經用上一隻大雞，雞肉嫩滑厚肉，分量十足。湯底加入大量蒜頭、大蔥同薯仔，飲落清甜帶辣，愈煮愈濃稠。仲有年糕等配料一齊滾，食到尾可以加刀削麵或者粥收尾，吸盡湯汁精華，成餐夠晒滿足。
文：Yanica
編：Cathy
