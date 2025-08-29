Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

韓星同款Lemaire手袋低至7折！罕有$4XXX入手Soft Game流浪包/人氣Croissant牛角包勁減

Lemaire爆紅牛角包驚喜勁減！由 Hermes 前創意總監Christophe Lemaire 創立的法國品牌Lemaire，憑輕奢時尚設計大受歡迎，連 BLACKPINK Jennie 與 Jisoo 亦是粉絲。想入手一個韓星同款牛角包的話，現時 Farfetch 減價就是最佳時機！多款人氣 Croissant 、Soft Game手袋款式勁減，低至 $3,850 即有交易，快點趁售罄前入手吧！

BLACKPINK Jennie 同款牛角包罕有勁減，低至$6,336即可入手！(IG: @jennierubyjane / Lemaire)

人氣必搶！Jennie 同款牛角包低至 $6,336

Lemaire 的牛角包絕對是入門必搶之選，百搭易襯又實用，更是四季也能輕鬆搭配的設計，不論是漆光、羊皮亦高級感十足。最受歡迎的就是黑、深啡、啡紅色，最近推出的 Croissant 腋下包亦有減價，更有文青最愛的牛油果綠，低至$6,336即可入手！

LEMAIRE small Croissant shoulder bag

價錢：$6,336︱ 原價：$6,400

按此購買

LEMAIRE small Croissant shoulder bag

LEMAIRE small Croissant shoulder bag

價錢：$8,324︱ 原價：$9,021

按此購買

LEMAIRE Croissant crossbody bag

LEMAIRE Croissant crossbody bag

價錢：$8,360︱ 原價：$8,800

按此購買

LEMAIRE small Croissant shoulder bag

LEMAIRE Fortune Croissant shoulder bag

價錢：$9,810︱ 原價：$10,900

按此購買

LEMAIRE Fortune Croissant shoulder bag

性價比高！Soft Game 流浪包低至$5,040

Soft Game 流浪包同樣受韓星歡迎，採用耐用的尼龍布料打造，備有多款極具文藝氣質的配色，減價款包括人氣極高的裸米色、酒紅色，最高折扣達7折，平近$2,048非常抵買。

LEMAIRE small Soft Game shoulder bag

價錢：$5,040︱ 原價：$5,600

按此購買

LEMAIRE small Soft Game shoulder bag

LEMAIRE large Soft Game shoulder bag

價錢：$4,779︱ 原價：$6,827

按此購買

LEMAIRE large Soft Game shoulder bag

LEMAIRE small Soft Game shoulder bag

價錢：$5,040︱ 原價：$5,600

按此購買

LEMAIRE small Soft Game shoulder bag

LEMAIRE large Game shoulder bag

價錢：$5,320︱ 原價：$7,600

按此購買

LEMAIRE large Game shoulder bag

人氣黑馬款！Ransel 文青小手袋

小編見 Gear Bag 減價依然上萬，因而推薦性價比更高的 Ransel 文青小手袋！

精緻小巧的相機包容量比想像中大，簡易配襯任何穿搭不挑場合，簡約設計配上挺身皮革高速感十足，肩帶可拆卸可當作手拿包，減價後只需$3,850一物多用超抵買！

LEMAIRE mini Ransel leather crossbody bag

價錢：$4,314︱ 原價：$6,164

按此購買

LEMAIRE mini Ransel leather crossbody bag

LEMAIRE Ransel leather tote bag

價錢：$4,580︱ 原價：$6,543

按此購買

LEMAIRE Ransel leather tote bag

LEMAIRE mini Ransel leather crossbody bag

價錢：$3,850︱原價：$5,500

按此購買

LEMAIRE mini Ransel leather crossbody bag

