天文台：一號戒備信號至少維持下午 6 時
韓星同款Lemaire手袋低至7折！罕有$4XXX入手Soft Game流浪包/人氣Croissant牛角包勁減
Lemaire爆紅牛角包驚喜勁減！由 Hermes 前創意總監Christophe Lemaire 創立的法國品牌Lemaire，憑輕奢時尚設計大受歡迎，連 BLACKPINK Jennie 與 Jisoo 亦是粉絲。想入手一個韓星同款牛角包的話，現時 Farfetch 減價就是最佳時機！多款人氣 Croissant 、Soft Game手袋款式勁減，低至 $3,850 即有交易，快點趁售罄前入手吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
人氣必搶！Jennie 同款牛角包低至 $6,336
Lemaire 的牛角包絕對是入門必搶之選，百搭易襯又實用，更是四季也能輕鬆搭配的設計，不論是漆光、羊皮亦高級感十足。最受歡迎的就是黑、深啡、啡紅色，最近推出的 Croissant 腋下包亦有減價，更有文青最愛的牛油果綠，低至$6,336即可入手！
LEMAIRE small Croissant shoulder bag
價錢：$6,336︱
原價：$6,400
LEMAIRE small Croissant shoulder bag
價錢：$8,324︱
原價：$9,021
LEMAIRE Croissant crossbody bag
價錢：$8,360︱
原價：$8,800
LEMAIRE Fortune Croissant shoulder bag
價錢：$9,810︱
原價：$10,900
性價比高！Soft Game 流浪包低至$5,040
Soft Game 流浪包同樣受韓星歡迎，採用耐用的尼龍布料打造，備有多款極具文藝氣質的配色，減價款包括人氣極高的裸米色、酒紅色，最高折扣達7折，平近$2,048非常抵買。
LEMAIRE small Soft Game shoulder bag
價錢：$5,040︱
原價：$5,600
LEMAIRE large Soft Game shoulder bag
價錢：$4,779︱
原價：$6,827
LEMAIRE small Soft Game shoulder bag
價錢：$5,040︱
原價：$5,600
LEMAIRE large Game shoulder bag
價錢：$5,320︱
原價：$7,600
人氣黑馬款！Ransel 文青小手袋
小編見 Gear Bag 減價依然上萬，因而推薦性價比更高的 Ransel 文青小手袋！
精緻小巧的相機包容量比想像中大，簡易配襯任何穿搭不挑場合，簡約設計配上挺身皮革高速感十足，肩帶可拆卸可當作手拿包，減價後只需$3,850一物多用超抵買！
LEMAIRE mini Ransel leather crossbody bag
價錢：$4,314︱
原價：$6,164
LEMAIRE Ransel leather tote bag
價錢：$4,580︱
原價：$6,543
LEMAIRE mini Ransel leather crossbody bag
價錢：$3,850︱原價：$5,500
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
「靜奢迷」The Row以外極簡時尚之選：Kapok自家女裝品牌Future Classics早秋系列亮相，從牛仔套裝到手袋都極簡精緻
60歲張曼玉將UNIQLO著到變「高訂」，秘密細節在名牌手袋：Hermès 24/24，還有巴黎世家強勢回歸的Le City
其他人也在看
iHerb週年慶限時71折優惠碼！首星期週末supplement限時低至71折／身體護理、食品百貨、抗氧化產品輪流減價
iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶首個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
開學｜家長群組或成壓力源頭 專家籲掌握讀書攻略輕鬆上學
開學日將至，學童壓力或會伴隨着長假期結束接踵而來。當要重新適應開學後的轉變甚至是新的環境，學生們將面對不同的情緒困擾，除了學童須放鬆心情，有小學校長更認為家長與學校均責無旁貸，多方面協助學童享受校園生活，掌握輕鬆學習讀書策略，才能令孩子喜歡上學，成績取得進步。文：陳穎琳、攝：蘇文傑 本報記者在街頭訪問學童對開學的am730 ・ 7 小時前
自助餐買一送一優惠｜嘉里酒店「國際美饌 」自助餐 人均$269歎紅酒燒羊髀/參巴醬烤魚/白酒煮青口
紅磡香港嘉里酒店大灣咖啡廳再度出招！8月28日晚上9點起於Klook推出「國際美饌 」自助餐買一送一，平日人均低至$269即可任食紅酒燒羊髀、參巴醬烤魚及白酒煮青口等；另外更有各式冷盤、即切西冷牛扒、印度咖哩及其他豐富熱葷菜式亦一應俱全！一邊飽覽維港海景，一邊食到多國美食，抵到無法用文字形容！即上Klook就有機會搶到，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 小時前
IVE張員瑛變身寶格麗小公主、仙氣優雅美出圈！從私服穿搭＋配件清單一次整理
最新公開的形象照中，張員瑛以一身清新又高級的造型登場，佩戴寶格麗經典 Divas’Dream 系列系列耳環、項鍊與戒指，完美演繹仙氣優雅自然流露～誰說珠寶只適合成熟女人？當扇形珠寶遇上少女光芒，靠張員瑛讓古典美也能有現代感的清透演繹。張員瑛以簡約俐落的剪裁、...styletc ・ 19 小時前
香港好去處｜Merry Balloon香港首個輕氣球巡遊！近20個人氣角色現身維港上空
美國感恩節年度的巨型氣球巡遊，今年不用飛到異地，留港都可以參與！今年聖誕，香港將迎來一場前所未有的節慶盛事——Merry Balloon卡通輕氣球巡遊，近20個深受喜愛的本地及國際人氣角色將化身巨型輕氣球，在維港上空翱翔。勢必成為今個冬季最矚目的旅遊打卡熱點。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
劉嘉玲都著過！HOKA激減低至半價 男女裝過百件優惠 最平$473買到/7折入手皇牌系列Clifton 9
話題厚底跑鞋兼行山鞋品牌HOKA近年人氣急升，Bondi 8、Clifton 9皇牌系列大受歡迎，不論是跑步、行山甚至時裝活動都能見到它的足跡，足見它已由運動品牌搖身一變成潮流的象徵之一。不少荷里活明星和本港名人都是品牌的fans，高品質設計實力兼明星效應下，HOKA最新全年銷售額更高達18億美金。End clothing多個品牌近日進行優惠，Stinson Evo OG更低至半價，男女裝過百件商品大減價，趕快趁此機會入手一對試試吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
消委會魚油｜逾9成半樣本檢出有害物易損害腎臟！GNC、楓之寶、美然康氯丙二醇超標（附5星評分名單）
消委會魚油補充劑大檢閱！魚油是不少人補充營養的常見補充劑之一，聲稱不少產品聲稱有助攝取奧米加3脂肪酸，不論成人、嬰幼兒或孕婦都能食用。不過消委會第553期曾經公佈結果，測試市面25款魚油補充劑，發現3款樣本經檢驗後含有過量有害物質氯丙二醇，當中1款同時檢出過量抗氧化劑BHT和污染物環氧丙醇，另有1款檢出過量基因致癌物多環芳香烴。另外，有4款樣本獲得消委會5星評分，即看下文詳情。Yahoo Food ・ 2 小時前
淡然的「it’s ok」背後都是經過千錘百煉，以陌生人般的溫柔表達情緒才是真正的成長｜周靈山《只在你心頭》
「不好意思，我不愛你了。」能平靜說出這句話，背後是一場千錘百煉的修行。能用對陌生人般的溫和語氣道別，說完甚至不覺得自己「型」、「威」、「勁」，只是淡然，這才是真正的成長。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
南華早報：香港官員缺席比特幣會議 避免與Eric Trump互動
【彭博】— 據《南華早報》報導，一名香港官員和一名立法會議員退出了在香港舉行的亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia)，此前他們接到指示不要與美國總統特朗普的兒子艾力·特朗普互動。Bloomberg ・ 23 小時前
大熊貓加加得得一歲了！可愛圖集大放送 細數港產熊貓BB出生至今成長重要時刻，萌爆契爺契媽！
香港海洋公園龍鳳胎熊貓BB「加加」和「得得」自2024年8月出生後，便成為一眾香港人的焦點。從手心大小的粉嫩小身軀，到漸漸長出黑白斑紋，再到滿月時的毛絨絨模樣，每一個重要瞬間都讓人心頭一暖。如今港產熊貓BB踏入一歲生日，海洋公園特意舉辦大型慶典，不僅有嘉賓與熊貓迷參與，更為牠們準備專屬生日蛋糕。即使未能親眼見證這份喜悅也沒關係，以下即帶大家回顧加加與得得從誕生至今的重要時刻，每一張照片都絕對萌化你心！Yahoo Style HK ・ 1 天前
西貢Cafe 2025｜18間西貢咖啡店打卡推介！必食炸鱔三文治/自家製酸種麵包/手工雪糕/寵物友善
西貢Cafe可以說是繼海鮮酒家後，最受西貢遊客歡迎的餐飲場所。在越開越多咖啡店下，西貢每間咖啡店都要有堅強的實力才能留下來，當中包括打卡熱店、寵物友善Cafe等。這次Yahoo Food集齊18間高質又受歡迎的西貢Cafe，等大家行完山又或者到西貢食海鮮大餐前可以Chill一Chill！Yahoo Food ・ 4 小時前
高壓環境再掀爭議 短劇女演員確診胃癌
[NOWnews今日新聞]中國短劇產業近年蓬勃發展，讓不少年輕人投入其中，但高壓工作環境也頻頻引發爭議。日前才爆出有演員在橫店猝死，近日又傳出一名24歲短劇女演員小雯（化名）因長期忽視身體警訊，最終確...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限29/08）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送斧頭牌三重功效洗潔精500克兩樽裝；精選女性衛生護理產品、精選護膚產品、精選防曬產品買1送1；精選益節產品買2送1、精選SWISSE產品買第2件半價、絕脂神日夜配方28包買2件$698；精選染髮產品、精選頭髮護理產品、精選沐浴產品買第2件半價；AHC提拉鉑金面膜／YF醫美科研晚間逆齡膠囊買1送1；買健康產品滿$388送$50萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 小時前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
泡泡瑪特LABUBU Mini版今晚10時開售 網上炒價驚見XXXX元 即睇搶購攻略(附連結)
【8月28日更新】泡泡瑪特(9992)近日正式「染藍」後股價創新高，其最新推出的Mini LABUBU盲盒系列「THE MONSTERS 心底密碼」將於今晚(28日)10時在多家線上平台開售，每款定價為95港元或79元人民幣，全套14隻售價1,330港元。香港玩家可透過泡泡瑪特香港官網參與抽籤或直接搶購，亦可am730 ・ 21 小時前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 1 天前
「偶像天花板」張員瑛迎來21歲生日！Lucky Vicky強大內心正能量語錄：不能困在壞事的泥沼裡！
「偶像天花板」張員瑛於 8 月 31 日迎來 21 歲生日，「人間洋娃娃」超高顏值，高挑身材比例搭載「天生偶像」的靈魂，外加 Lucky Vicky 式超級正能量，讓這位韓流女團偶像全球爆紅。一起來看看張員瑛的正能量語錄，以率性的態度應對周遭的紛擾吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 2 天前
大茶飯│香港科技探索令人摸不着頭腦（青冰）
HKTVmall是一個值得支持的業務，但香港科技探索並不是一隻好股票，除了並非處處為股東着想外，作出的決定也令人摸不着頭腦，需要資金打仗對付京東之時走去派發特別息，憧憬你可能賣盤就話兩年不會賣，選擇繼續創新的道路卻去換了一位資深Banker作主席。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前