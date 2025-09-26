一線韓星最近都背什麼包？10個同款推薦，Rose半月包、張員瑛鏈帶包話題度很高！

英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
K-Pop 文化席捲全球，其影響力不止在音樂圈，時尚的趨勢與走向，亦持續隨著「韓流」發酵。在 2025 邁入下半年之際，準好要買一款包犒賞自己了嗎？我們在正理整理 10 個韓星同款包推薦！讓愛包成癡的女孩，能擁有一張完美的購物清單！
韓星同款包推薦1：Jisoo / Dior
身為 Dior 代言人的 Jisoo，近期曬出了一款品牌標誌性的白色後背包，該包款在設計上融入了藤格紋這項經典符碼，並巧妙的將 CD 縮寫字樣點綴其中，簡潔不過於複雜的外型，讓包款整體擁有優雅與休閒並存的氣息。
韓星同款包推薦2：張員瑛 / Miu Miu
擁有甜美氣質的張員瑛，則在最近曬出一款 Miu Miu 包款，其設計以代表性的 matelassé 抓皺為設計焦點，搭配上帶有水晶點綴的鏈帶細節，讓其包款整體吸睛又可愛。
韓星同款包推薦3：Lisa / Louis Vuitton
近期於日本度假的 Lisa，則曬出一款 Louis Vuitton 男裝線的 Speedy 包！該包款在面料上有別於過去的帆布塗層材質，品牌以全皮質的製作方式呈現，不僅在質感上更為提升，搭配上鮮明的紅色配色，同時也能成為穿搭的焦點。
韓星同款包推薦4：韓韶禧 / Dior
由經典包款「Lady Dior」所延伸設計的「Lady D Joy」，其時髦、摩登的輪廓，成為女性的心頭好。韓韶禧在一次的活動中，便拎著其包款現身，她以米白色的透膚典雅的洋裝作為穿搭，並藉由色系的呼應選用白色「Lady D Joy」包款，展現其完美的造型。
韓星同款包推薦5：Mina / Fendi
Twice 成員 Mina 身背的這款包，是源自於 2007 年 Fendi 所推出的「Spy」，因包蓋上宛如間諜的隱藏夾層而得名，到了本季品牌設計師以更為柔和的線條重譯，其可愛的外型，準備跟 Peekaboo 對戰誰才是 Fendi 的秒殺冠軍。
韓星同款包推薦7：智秀 / Celine
總能給人青春意象的 Celine，在近期推出一款半月包，同於過去大量的老花、Logo 點綴，這款包以更為極簡的外型加上精巧的包身抓住眾人目光，在穿搭上智秀以全黑小洋裝與包款配色呼應，屏搭配上一只凱旋門圖樣絨毛掛飾，讓整體造型呈現出浪漫與可愛兼具的氣息。
韓星同款包推薦8：盧允瑞 / Balenciaga
盧允瑞近期無疑是 Balenciaga 的乾女兒！在近日的穿搭中，她以品牌代表性的新款機車包為搭配焦點，該包袋在近年藉由設計團隊的重塑，讓整體包身以更為摩登線條問世，率性與都會感的外型，同時也讓盧允瑞展現出不同以往的模樣。
韓星同款包推薦9：Rosé / Ssint Lauret
Rosé 近期曬出的這款「Icarino」無疑是當今 Ssint Lauret 最炙手可熱的包款！包身設計上以楞格紋絎縫方式呈現，並以品牌所寫字樣為焦點，其尺寸介於中型許小型包之間，整體兼具造型與實用性，絕對是本季的 IT Bag。
韓星同款包推薦10：朴圭瑛 / Gucci
在《魷魚遊戲》中表現亮眼的朴圭瑛，日前於一次工作中背上Gucci「Giglio」大包，隨性的姿態與模樣，展現出鬆弛自在的樣貌，而「Giglio」包款好保養及耐裝的特性，更成為近日品牌中最受女性歡迎的通勤包。
