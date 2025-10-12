韓最美臉蛋票選！子瑜獲冠軍 潤娥緊追在後

▲日本網站票選韓國最美臉孔女星，由子瑜（如圖）獲得冠軍，Karina、潤娥緊追在後，不過這次顏值常勝軍的Jisoo竟沒進前5名。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

[NOWnews今日新聞] 日本知名網站「Rankingoo」近日公布了「韓國最美臉孔女星」票選結果，這次共有近2千人參與投票，由曾獲世界百大美女冠軍的TWICE成員周子瑜拿下冠軍，aespa成員Karina、少女時代成員潤娥、IVE成員張員瑛緊追在後，其中，金泰希還是唯一打進前5名的當媽女星。然而，顏值榜單常勝軍的BLACKPINK成員Jisoo，這次竟意外沒打進前5，位居第6名。

這次的最美女星票選由子瑜以121票獲得冠軍，子瑜出道以來就是多個美貌相關榜單的常勝軍，不只在2019年TC Candler世界百大美女獲得冠軍，還在2023年的KingChoice排名中，以15.6萬票再度拿下冠軍寶座，精緻美貌被外界大讚為臉蛋天才。

▲左起：Karina、潤娥、張員瑛、金泰希皆進入前5名。（圖／Karina IG@katarinabluu、潤娥IG@yoona__lim、張員瑛IG@for_everyoung10、金泰希IG@kimtaehee99）

Karina、潤娥緊追在後 金泰希成前5唯一當媽女星

緊追在後的是獲得120票、有人間AI之稱的Karina，精緻臉蛋與169公分的高挑身材，每次一現身都能驚艷眾人，幽默可愛的個性，更是為她吸引大批粉絲。最近以《暴君的廚師》再度引發話題的潤娥，這次以119票獲得第3名，出道多年都依然是粉絲心目中女神的她，就算新人輩出，一樣擁有高人氣，不變的甜美笑容與小鹿般澄澈雙眼更是直接迷翻大家。

第4名是由張員瑛以116票拿下，精緻五官與不科學的大長腿，讓她有真人版洋娃娃的稱號，而張員瑛也擅用美貌優勢，在舞台上展現多樣魅力。前5名中，唯一當媽的45歲女星金泰希這次獲得106票，就算已嫁給Rain、生下兩名女兒當人母，但她的美貌依舊是粉絲心目中的經典。

Jisoo獲得第6名 朴信惠也入榜

第6到10名則分別由Jisoo獲得103票、朴信惠102票、金裕貞97票、金智媛96票，以及朴敏英93票。每一位都是韓國演藝圈女神等級的女星，這次再入榜，也證明了她們不變的獨特美貌。

