韓正晤卡塔爾國家元首 願深化能源等領域合作

【on.cc東網專訊】中國國家副主席韓正周一（3日）在卡塔爾首都多哈出席第二屆社會發展世界峰會期間，會見卡塔爾埃米爾塔米姆。韓正稱，中方願與卡方共同落實好兩國元首重要共識，保持高層交往，在涉及彼此核心利益問題上繼續堅定給予相互支持，深化能源、人工智能、數字經濟等領域合作，推動兩國戰略夥伴關係。

韓正表示，中方支持卡塔爾舉辦社會發展世界峰會，預祝峰會圓滿成功。他指出，卡塔爾是中東地區有獨特重要影響的國家，也是中國重要的戰略夥伴，中方始終高度重視中卡關係。他提到，不久前召開的中共二十屆四中全會審議通過了「十五五」規劃建議，中國致力於通過實現自身發展更好造福世界，這將為中卡友好合作提供寶貴機遇，深厚的政治互信是兩國關係發展的基礎。

塔米姆表示，中國是卡塔爾的最大貿易夥伴，卡中關係對卡塔爾至關重要。卡方珍視卡中友誼，感謝中方支持卡方捍衞領土主權和國家安全，將堅定恪守一個中國原則，願跟進了解中國「十五五」規劃，與中方拓展各領域合作，強化能源夥伴關係，將兩國關係提升至新高度。

