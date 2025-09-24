韓產業部副部長訪華 商加強產業合作方案

【on.cc東網專訊】南韓產業通商資源部周三（24日）公布，產業部副部長文慎鶴當日至周五（26日）訪問中國，商討加強產業合作方案。

文慎鶴周三至周四（25日）會在瀋陽出席第六屆中國遼寧國際貿易投資洽談會開幕式，並作為南韓政府代表致賀詞。他將會見遼寧省省長王新偉，探討南韓和遼寧省之間的貿易投資合作方案。

文慎鶴周五到北京會見中國工信部副部長謝遠生，討論兩國的產業政策方向及保障供應鏈穩定合作方案。文慎鶴在華期間還會分別與北京和沈陽兩地的韓企負責人座談，向中方反映當地韓企所面臨的困難。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】