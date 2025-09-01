韓禁攜攻擊器具 華大使館發公告提醒

【on.cc東網專訊】中國駐南韓大使館周一（1日）提醒在韓中國公民謹慎攜帶攻擊性的器具。

大使館指，今年南韓國會修訂《刑法》，新增「公共場所攜帶兇器罪」。根據新規，沒有職業需要、購買後攜帶等正當理由的話，在道路、公園等公共場所攜帶並顯露可能致人傷亡的攻擊器具，引發他人不安或恐懼的，可被處以3年以下有期徒刑或1,000萬韓圜（約5.6萬港元）以下罰款。新法實施以來，已有包括外國人在內的多人因違反上述規定被立案調查。

大使館提醒在韓和來韓中國公民盡量避免在公共場所攜帶刀具、錘子等可能被視為具有攻擊性的器具，如確有需要攜帶，請務必妥善保管，不要顯露，以免招致法律風險。

