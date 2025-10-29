韓稱與美達貿易協議 涵蓋投資造船對等關稅仍是15%

江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
（法新社韓國慶州29日電） 韓國總統府高級幕僚金容範今天表示，韓國與美國已就涵蓋投資及造船領域的廣泛貿易協議達成共識，也同意維持今年7月達成的初步協議，美方將對韓國商品徵收的對等關稅自25%降至15%。
總統辦公室政策室長金容範（Kim Yong-beom）在韓國總統李在明（Lee Jae Myung）與美國總統川普會談後告訴媒體：「南韓與美國已就關稅談判細節達成協議。」
他補充說：「南韓針對美國的金融投資方案總額為3500億美元，其中2000億美元為現金投資，另外1500億美元則用於造船合作。」
金容範向記者表示，雙方同時同意「將汽車及汽車零件的關稅由原本的25%下調至15%」。
