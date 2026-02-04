韓節目爆大S離世完整時間軸！返台途中心臟驟停搶救14小時離世 具俊曄「親授權」：永遠不要忘記她

台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，播出的內容首度完整還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」

具俊曄願意授權韓國節目還原亡妻大S病逝前的時間軸，原因是想惜大S的人永遠記着她。（IG@djkoo）

節目有條理地重組大S的出事經過，事件始於去年1月29日，大S與丈夫及家人共赴日本遊玩，惟抵達後不久便出現高燒與全身不適症狀，最初以為是缺乏休息，認為讓身體保暖就可改善，因此便在酒店泡溫泉，沒料到這舉動對本有心臟疾病的她，出現血管壓力驟升的情況，成為其病情急轉直下的關鍵。

廣告 廣告

在大S離世一周年，具俊曄為亡妻的紀念雕像舉行揭幕儀式。（IG@chendao_lee）

大S情況轉差後，已立即安排送往急診，醫生發現是肺炎迅速惡化並出現併發症跡象，建議立即轉送大型醫院救治。惟大S因身處異地，對要住院感到不安，故希望返家休養，家人便緊急安排2月2日返台班機，並為她辦理出院手續。至2月2日下午，大S在前往機場途中突然心臟驟停，救護人員緊急將她送醫，醫療團隊全力搶救14小時，最終卻是回天乏術。

在大S離世一周年，丈夫具俊曄仍未走出傷痛。（IG@chendao_lee）

大S從不適到不治僅短短五天，有醫生在節目中分析個案，指大S患有先天心臟瓣膜脫垂，過去在生產時亦曾因妊娠中毒症陷入昏迷，種種病史令她的身體產生連串致命連鎖反應，結果被看似普通的感冒的流感奪命。

具俊曄每天風雨不改到大S墓前守候，甚至深深一吻墓碑。（IG@chendao_lee）

該節目為何能清楚地還原大S病逝經過呢？製作單位亦有對此作出回應，強調內容是經具俊曄親自授權，但具俊曄因喪妻而極度傷痛，目前身心狀態仍無法接受採訪，所以是以授權轉述的方式，讓節目代為說出大S離世的經過，希望能讓愛惜其妻的人，永遠不要忘記她。此前該節目播出的預告片，攝製隊拍攝到具俊曄風雨不改地每天來到亡妻的金寶山墓園的墓前守候，當被問及為何雨天也來，他回應說：「還是要來。熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」未說完已流淚。如此情深的男子，令主持人張度練與在場人士都忍不住淚崩。