馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
韓節目爆大S離世完整時間軸！返台途中心臟驟停搶救14小時離世 具俊曄「親授權」：永遠不要忘記她
台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，播出的內容首度完整還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」
節目有條理地重組大S的出事經過，事件始於去年1月29日，大S與丈夫及家人共赴日本遊玩，惟抵達後不久便出現高燒與全身不適症狀，最初以為是缺乏休息，認為讓身體保暖就可改善，因此便在酒店泡溫泉，沒料到這舉動對本有心臟疾病的她，出現血管壓力驟升的情況，成為其病情急轉直下的關鍵。
大S情況轉差後，已立即安排送往急診，醫生發現是肺炎迅速惡化並出現併發症跡象，建議立即轉送大型醫院救治。惟大S因身處異地，對要住院感到不安，故希望返家休養，家人便緊急安排2月2日返台班機，並為她辦理出院手續。至2月2日下午，大S在前往機場途中突然心臟驟停，救護人員緊急將她送醫，醫療團隊全力搶救14小時，最終卻是回天乏術。
大S從不適到不治僅短短五天，有醫生在節目中分析個案，指大S患有先天心臟瓣膜脫垂，過去在生產時亦曾因妊娠中毒症陷入昏迷，種種病史令她的身體產生連串致命連鎖反應，結果被看似普通的感冒的流感奪命。
該節目為何能清楚地還原大S病逝經過呢？製作單位亦有對此作出回應，強調內容是經具俊曄親自授權，但具俊曄因喪妻而極度傷痛，目前身心狀態仍無法接受採訪，所以是以授權轉述的方式，讓節目代為說出大S離世的經過，希望能讓愛惜其妻的人，永遠不要忘記她。此前該節目播出的預告片，攝製隊拍攝到具俊曄風雨不改地每天來到亡妻的金寶山墓園的墓前守候，當被問及為何雨天也來，他回應說：「還是要來。熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」未說完已流淚。如此情深的男子，令主持人張度練與在場人士都忍不住淚崩。
其他人也在看
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
李佳芯周圍飛忙到癲 靚相楚楚動人現疲態
【on.cc東網專訊】藝人李佳芯（Ali）近日多多新搞作，繼早前與黎諾懿主演馬來西亞劇集《義和》，以及日前與好友梁嘉琪及楊潮凱創立網上影片平台「H3O」後，近日更一口氣簽了三部電影合約，進軍大銀幕，最近就飛台灣開工，預計於農曆年前完成拍攝。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
利穎怡火速收身晒性感照 Bra Top騷湯碗胸
【on.cc東網專訊】前無綫主持人利穎怡（Joan）去年10月誕下兒子後，火速收身重回HOY TV的節目主播工作。近日她在社交網分享性感照，先是穿上黑色套裝裙坐在毛毛椅上，展露女神霸氣，而壓軸登場的相片中，就見她解開上衣，露出連Bra Top都包不住的「湯碗胸」
宣萱剖白當年離巢全因拒絶取悅他人 直言古天樂是兄弟不是「CP」：佢唔當我女人
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
牛雜妹走出流產陰霾宣布懷孕 孖老公感動爆喊
「牛雜妹」李亦喬2024年下嫁糖水舖太子爺招永洪，惟二人婚前曾有一段慘痛經歷，牛雜妹曾經流產，如今已事隔近600天，尋日（2日）佢興奮宣布再次懷孕，晒出同老公合照，佢摸住自己巨肚，老公就手執超聲波相，二人一臉幸福。牛雜妹當言：「我經歷了很低迷的一段時間，直到過了快要600天，我再次聽到了那美妙的聲音，我和我老公都哭了，開心了一會兒，又不敢太開心，怕突然的，這一切都會消失…」
大S徐熙媛離世一周年 具俊曄設計雕像揭幕 手寫信催淚：下次永遠在一起
台灣女星徐熙媛（大S）於去年2月2日在日本因病離世，丈夫具俊曄與親友及粉絲至今對她仍有無限思念。昨日（2月2日）是大S離世一周年，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像舉行揭幕儀式，身穿黑衣的親友們一起齊集在台灣金寶山墓園，在雨中見證代表大S的白色少女造型雕像現身，許多人都彷如跟大S重逢，獻花時忍不住落淚。而具俊曄亦以手寫信悼念愛妻，約定「等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧」。
本鄉奏多婚後首現身 為土屋太鳳預祝31歲牛一
【on.cc東網專訊】曾演電影《NANA 2》扮演「真一」的35歲日本男星本鄉奏多，今年元旦迎娶圈外人女友成為人夫後，昨日(2日)婚後首度現身活動。出名鍾意打機的他，與女星土屋太鳳為最新戰國動作RPG遊戲《仁王3》宣傳。
仁村紗和從模特變成實力派！ 國民老婆表面溫柔私下帥氣！
仁村紗和的星途，從大阪鄉下女孩到東京演員，充滿了意外與堅持。她高中畢業後獨自上京，原本只是想追夢，卻在原宿被星探發掘，收到20多家經紀公司的邀約，最終簽約Sun Music Production。2014年正式出道，從模特起步，漸漸轉向演戲，2015年在電視劇中首度亮相，那時她還自學演技，邊拍邊學。
艾普斯坦案新事證曝光 柯林頓夫婦同意赴國會作證 川普開罵記者「難怪CNN沒收視率」
美國已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案牽涉名人眾多，在最新一批解密的檔案中，許多資料引起關注，包括一張照片，顯示已被剝奪頭銜的英國前王子安德魯趴在一名不明女子上方。專家分析，若安德魯如其所言無不法行為，就應該前往美國國會作證，英國首相施凱爾日前也發出類似呼籲。 英王查爾斯三世最小的胞弟愛德華王子，2月3日表示「銘記受害者很重要」，成為對艾普斯坦新解密內容，首位表態的王室成員。 在檔案中也多次出現其名字的美國總統川普，2月4日被CNN記者柯林斯（Kaitlin Collins）問及此事時，不願正面回答之外，還直接對記者開罵。 路透指出，川普在1990年代末至2000年代初與艾普斯坦交往密切，但川普否認有任何不法，並表示兩人數十年前已斷聯，當前並無受害者出面指控川普。 至於同樣被多次提及的美國前總統柯林頓（Bill Clinton），曾多次搭乘艾普斯坦的私人飛機，對這段關係表示「懊悔」，但稱對艾普斯坦的犯罪行為毫不知情。他已同意2月27日出席國會作證。 艾普斯坦因對未成年人性犯罪被捕，已於2019年在獄中身亡。1月30日司法部釋出的最新檔案，包括300萬頁文件、18萬張照片與2000段影片，出現的名人或名字包括維珍航空創辦人布蘭森、微軟創辦人比爾蓋茲以及科技富豪馬斯克等，引發網友熱議。
網傳熱話｜網傳日本交流團4本地生輪流買春成功向學校報銷
網傳有人向浸會大學匿名舉報，指有學生於2025年參與日本文化交流團時借機會使用色情服務，而且是4人同時使用同1...
「開心舞」龍懷騫長大成才女 憑專業知識回饋社會
【on.cc東網專訊】提到經典廣告電視對白，相信唔少港人都會想起2003年沙士肆虐期間，在電視短片中以自身經歷並在文化中心外跳開心舞，鼓勵全港市民的視障人士龍懷騫，其經典對白：「我有一樣比人叻就係我唔怕黑，但我同其他人一樣我都係怕凍嘅。」更是瞬間掀回憶殺。而時隔
趙薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
擔任政制及內地事務局局長近 6 年的曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞任內除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）的通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。