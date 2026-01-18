曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
韓籍啦啦隊女神撞樣J奶女優掀熱議：AI換臉？
【on.cc東網專訊】韓籍啦啦隊女神朴昭映，去年正式加盟桃園雲豹「桃氣女孩」的她，人氣高踞不下。而日前，有網友發現朴昭映竟然意外撞樣日本J級「千年一遇神乳」AV女優瀨戶環奈，並以「啦啦隊版瀨戶環奈-朴昭映」為題發文，只見兩人的五官特徵非常相似，眼睛又圓又大，臉型則同樣是輪廓線條溫和的瓜子臉，笑起來都有明顯的酒窩，乍看之下確實有幾分相似，引來不少網友留言道：「第一張打開嚇到，好像啊」、「有點太像了」、「真的蠻像的，不寫誰是誰會分不出來」、「這不是AI換臉嗎」、「根本一模一樣」、「有像耶…太可怕了吧」、「難怪有點眼熟」、「剛剛特地去搜尋她的影片，感覺沒照片那麼像，但是有相似的氣息」。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世 享年 77 歲
著名功夫影星、《功夫》中飾演「火雲邪神」的梁小龍於1月14日逝世，享年77歲。消息指，其家人正處理後事，暫定於1月26日在深圳龍崗出殯。Yahoo 娛樂圈 ・ 31 分鐘前
周潤發參加渣馬10公里賽事 鼓勵老友記一齊跑步 Alton@MIRROR四字回應姜濤轉會 林家謙首度出賽即挑戰半馬
今天是一年一度渣打馬拉松，大批藝人都有參與賽事，而第四年參賽的周潤發則參與了10公里賽事，他考到東區走廊的時候，即被大班跑手包圍合照，場面墟冚。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
歐洲議會將對馮德萊恩發起不信任動議
歐洲議會將於下周一(19日),就針對歐盟委員會的不信任動議進行辯論,並於22日進行表決。infocast ・ 1 天前
川普為取格陵蘭威脅加徵祭關稅 歐洲多國齊反彈
（法新社布魯塞爾17日電） 美國總統川普今天在社群媒體指出，2月起將對反對美國掌控丹麥自治領土格陵蘭的8個歐洲國家加徵10%關稅，且稅率自6月起再增至25%，引發英國、法國、瑞典、丹麥及歐盟領袖齊聲反彈。面臨川普（Donald Trump）關稅威脅的8個歐洲國家分別為丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法國、德國、英國與荷蘭。法新社 ・ 9 小時前
好人好事｜移加夫婦雪地遺失婚戒 網民自攜金屬探測器尋獲 相認發現三人同為香港醫護
【Yahoo 新聞報道】一隻在雪地遺失的求婚戒指，意外地將幾位移民加拿大多倫多的香港人連結起來。日前一對移加夫婦在社交平台發文求助，指在茫茫雪地中遺失了戒指，無法尋回。怎料一日後，竟有網民貼出戒指的照片，並詢問「點樣俾返你」，意指成功尋獲。《Yahoo新聞》聯絡到該名熱心網民，原來她也是移民港人，「我都希望件事可以安慰到大家，等大家喺個混亂嘅世界入邊有少少喘息空間。」Yahoo新聞 ・ 18 小時前
曼聯下仗撼阿仙奴 卡域克：不可能場場激情
【Now Sports】卡域克回巢執教曼聯即領軍贏打吡戰，他直言是好開始，但又為熱情降溫，認為最重要是貫徹球隊的水平。獲曼聯委任為看守領隊到季尾的卡域克，於周六帶領球隊力挫強敵曼城，他賽後說：「貫徹是一切成功的關鍵。如果尋求不到，不會成為得勝者。」卡域克並未因贏波過份興奮：「我們不會時常帶著激情及像今天一樣的感覺。大家都明白。」說的是，曼聯斷不能被勝利充昏頭腦，畢竟下一場聯賽作客榜首球隊阿仙奴。「不過，那絕對是我們需要達到的標準與期望。那是對我們的考驗。」卡域克續說。卡域克雖然已非曼聯球員多年，但與家人一直都是曼聯季票持有人，卡域克表示一直留意曼聯，故熟悉球隊的現況，上任後可迅即作出調整。now.com 體育 ・ 9 小時前
孔孝真的家太有品味了！芋頭紫、牛油果綠等復古色調，像走進Wes Anderson電影世界
45歲韓劇女王孔孝真，衣著穿搭公認是有品味之人，沒想到她的家居設計也很有品味。她在YouTube上分享Roomtour的片段，屋內部裝潢設計引起廣泛關注！Yahoo Style HK ・ 1 天前
菲律賓官員臉書貼習近平漫畫照 中國駐菲使館抗議
（法新社馬尼拉16日電） 中國駐馬尼拉大使館今天針對菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉，在社群媒體上發布含有中國國家主席習近平漫畫形象的貼文，提出外交抗議。塔瑞耶拉14日在臉書貼文中，附上一張自己發表演說的照片，背景是一幅以「為什麼中國持續霸凌？」法新社 ・ 1 天前
渣打馬拉松2026｜70歲周潤發重返10公里賽事，關於跑步發哥想說的是：慢慢吧，我80歲跑到就滿意了
渣打香港馬拉松2026在1月18日舉行。作為渣馬常客的周潤發發哥，今年以70歲的姿態繼續參與其中，並重回10公里賽事。去年2025年參與半馬賽事的他，以2小時24分33秒完成，是他的個人最好成績。發哥對上一次參加10公里賽事是2023年，是他首次參與，並以1小時3分58秒完成。這裡跟發哥說聲加油，期待會有更好的個人成績！Yahoo Style HK ・ 1 天前
下半場轟兩球 曼聯2：0揚威打吡戰
【Now Sports】由看守領隊卡域克首度領軍的曼聯，周六於英格蘭超級聯賽迎戰曼城的同市打吡戰，雖則上半場兩食詐糊，但憑安保姆及杜古下半場各入1球，終以2:0勝出，後阿摩廉時代首勝。曼聯今場以明奈擔任正選中場，配合卡斯美路，而攻擊則由般奴費蘭迪斯、阿密迪亞路及杜古，支援前鋒的安保姆，這個陣式確實是主隊上半場佔有較多攻勢，以及具威脅埋門的主因，尤其3名攻擊中場組合，使曼城防線受壓不少。開賽僅3分鐘，紅魔鬼差點便有收穫，哈利麥佳亞接應左路角球伏兵遠柱跳頂，皮球中楣彈出，這記快來的攻勢已為藍月後防敲響警號。34分鐘，阿密迪亞路突破防線後成單刀之勢，扭過門將當拿隆馬後射入，可惜被判越位在先，紅魔鬼先食一記詐糊。7分鐘後，曼聯又出現詐糊情況，隊長般奴費蘭迪斯同樣突破防線下單刀，又是扭過門將當拿隆馬，再呃過守衛飛鏟後射入，但同樣因越位在先無效。曼城上半場控球在腳組織攻勢時間不少，奈何被主隊快速佈防下，顯得老鼠拉龜，兩翼杜古及施曼尤鮮有製造機會予射手賀蘭攻門，最具威脅一次是37分鐘的麥斯阿倫接應角球頭槌攻門，被門將拿文斯及後衛達洛治合力化險為夷。半場互無紀錄後，曼城以卓基及歷高奧懷利，入替霍頓及麥now.com 體育 ・ 18 小時前
「美國佬滾回去」 丹麥各地數千民眾走上街頭 抗議特朗普對格陵蘭的企圖
【彭博】— 數千人周六在丹麥各地走上街頭，抗議美國總統唐納德·川普意圖控制格陵蘭的雄心，凸顯對這座北極島嶼未來走向的深切不安。Bloomberg ・ 18 小時前
英超 ｜ 熱刺被絕殺 球迷勁噓 法蘭聞到魷魚香
熱刺主場鬥榜尾的韋斯咸，結果被鎚仔幫在補時階段絕殺揼死，慘輸1比2；令熱刺在過去5場比賽，取得3敗2和的劣績，主帥法蘭炒味濃郁。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
傳皇馬鎖定邀高普領軍
【Now Sports】盛傳皇家馬德里已選定長遠領軍人選，那就是前利物浦領隊高普。西班牙著名記者 Guillem Balague表示，雖然皇家馬德里目前由艾比路亞領軍，但會方已看中來季領軍人選，那是德國籍名帥高普。他甚至表示「皇家馬德里100%想要他，而皇馬會長佩雷斯是「不會接受拒絕的人」，可見對高普志在必得。自從離開利物浦後，高普並沒再執教鞭，有傳只有皇家馬德里及德國國家隊的職位可打動他。早於高普之前執教多蒙特及利物浦時，其名字已與皇馬扯上關係，只是他當時以不懂說西班牙語及已有其他想法為由，並未接受皇馬這份差事。艾比路亞剛接替沙比阿朗素成為皇馬主帥，沒想到首場領軍比賽，就是周中在國王盃被乙組球隊阿爾巴塞特以3:2打敗，無緣晉身8強，球隊周六將會在西甲出戰利雲特。西甲 皇家馬德里VS利雲特Now TV 632台 17/01 21:00直播now.com 體育 ・ 1 天前
前港姐胡家惠經歷兩次離婚 IG上載甜蜜合照公開新戀情：謝謝你20年來的守護
現年43歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過去年年尾佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。踏入2026年，原來佢已經火速有新戀情，仲不時喺社交網站放閃，真係恭喜晒呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
傳姜濤約滿轉會 陳卓賢自爆合約比其他成員長
男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨晚（16日）到銅鑼灣出席品牌活動，吸引大批粉絲應援，他走近粉絲打招呼答謝支持，令粉絲相當開心。Ian剛到澳洲出席音樂監製陳考威與前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）婚禮，指婚禮相當感動，畫面相當有愛，令人從心底裏笑出來。問到可有被婚禮感染希望拍拖和結婚﹖他笑說：「反而啟發咗我喺回程嘅飛機上寫咗一首婚禮嘅主題曲，諗起自己婚禮播咩歌呢，不如自己寫一首，所以有咁嘅靈感，已經寫咗半首。（寫嚟送畀另一半？）冇呀，依家係冇嘅（指拍拖），想呢首歌成為大家婚禮嘅歌。」東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
卡尼：中國開放加拿大旅客免簽入境
（法新社北京16日電） 加拿大總理卡尼與中國國家主席習近平在北京舉行會談。卡尼（Mark Carney）在記者會中宣布：「我很高興與大家分享，習主席已經在今天會談中承諾，確保加拿大旅客前往中國可以享有免簽待遇。」法新社 ・ 1 天前
中國海關阻擋H200入境 英偉達供應鏈踩煞車
英國《金融時報》週五 (16 日) 報導指出，在中國海關阻擋英偉達(NVDA) 最新獲准出口的 H200 人工智慧晶片進入中國後，相關零組件供應商已暫停 H200 的生產。報導引述兩名知情人士說法稱，這項突如其來的通關受阻，已迫使供應鏈端踩下煞車鍵，對英偉達 H200 晶片的出貨與後續產能安排帶來不確定性。鉅亨網 ・ 1 天前
79歲老婦疑難忍病痛 石蔭邨梯間上吊死亡
【on.cc東網專訊】今日(17日)中午12時27分，執法部門接獲一名男子報案，指其姓吳(79歲)母親離開其位於葵涌石蔭邨勇石樓的住所後失蹤。警員到場搜索，發現吳婦在勇石樓一處梯間以一條綿繩上吊，立即將她解下。on.cc 東網 ・ 1 天前
北角「人人和平」預告結業 陪伴街坊 13 載 以一年時間與食客道別︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】位於北角堡壘街的餐廳「人人和平」，創辦人昨日（17 日）透過社交平台宣布結業。該店在堡壘街經營多年，其中 A 舖已經陪伴食客 13 年，而 B 舖亦已營運 2 年。負責人表示，考慮到目前的市場狀況及經營現實，決定以 1 年時間作過渡，逐步完成這段經營旅程。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
7-11 飯團疑藏螺絲帽 食客險誤吞：姨甥仔救咗我一命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】有市民日前購買 7-11 便利店的日式八爪魚飯團，她向《Yahoo新聞》表示，進食時驚見一顆疑似「螺絲帽」的異物，混集在八爪魚碎粒當中，險誤吞入肚。她認為事情「太癲啦」，已即時向食環署舉報，由署方收走樣本作檢驗，並期望便利店道歉及賠償。Yahoo新聞 ・ 1 天前