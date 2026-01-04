韓系馬尾怎麼綁？修飾感馬尾綁法教學＋韓系馬尾範本一次看，馬尾蓬鬆立體、不扁塌

【文／Beauty美人圈．Janine】

要綁出蓬鬆立體、不扁塌的馬尾，其實比想像中更講究技巧！一般馬尾一綁就扁塌、側面毫無立體感，甚至會把白白的髮縫露出來。這次整理韓國髮型師的韓系馬尾綁法教學，一步步教你從髮根蓬度、頭型弧度到修飾碎髮調整，不用工具、手殘也能綁出自然又精緻的韓系馬尾！

韓系馬尾關鍵：「蓬鬆弧度＋修飾髮際線」更減齡

馬尾如果只是快速綁一綁，很容易讓後腦勺看起來扁扁的、馬尾直接往下垂，完全沒有修飾效果。韓國髮型師的馬尾之所以好看，關鍵就在後腦勺的自然圓弧＋整體蓬鬆度，讓視覺更立體、臉型也更精緻。另外，韓系馬尾最怕的就是白白的髮縫、髮際線空洞，會讓髮量看起來瞬間少一半！想改善這點，可以沿著髮際線剪一點細碎髮，既能柔和臉型，也能填補空洞、增加減齡的嫩感氛圍。自然垂落的碎髮更能讓馬尾看起來像剛整理好、卻不費力的韓系感。

廣告 廣告

自然垂落的碎髮更能讓馬尾看起來像剛整理好、卻不費力的韓系感_圖片來源：IG@jung_eunhye__

韓系馬尾綁法Step 1：先留出「臉側瀏海」，遮住禿髮位置

馬尾要自然不呆板，第一步就要先把瀏海區域抓出來！大約是頭頂前1/3的位置，左右兩側都留出一點髮量，這樣後面再綁馬尾時還可以同步修飾髮際線空洞，側臉才不會太空，避免綁完後看起來額頭太空、臉變大。

馬尾要自然不呆板，第一步就要先把瀏海區域抓出來_圖片來源：IG@cha_doyeo

韓系馬尾綁法Step 2：綁好主馬尾，再處理瀏海層

剩下的2/3髮量先綁出主馬尾，位置建議在耳上斜45度延伸線上，看起來最有精神。接著，把剛剛預留的瀏海部分往後順貼，再用另一條髮圈將它們獨立綁成一小束，位置可以落在主馬尾的下方一點點，約一到兩指寬距離。

剩下的23髮量先綁出主馬尾，位置建議在耳上斜45度延伸線上 圖片來源：IG@cha_doyeo

韓系馬尾綁法Step 3：兩束結合，馬尾瞬間升級！

最後，把主馬尾的髮圈稍微拉鬆一點，稍微調整一下側瀏海的弧度，在一起往後將兩束側瀏海用髮圈綁起固定。

將下方綁好的「兩束側瀏海」再往上用髮圈一起固定在原本的馬尾裡、或是也可以用小黑夾固定。

這樣一來，不只整體更穩固，馬尾還會被往上推一點，視覺上更蓬、更有立體度，從正面看也能剛好遮住額角，臉型線條更柔和！

把主馬尾的髮圈稍微拉鬆一點，稍微調整一下側瀏海的弧度 圖片來源：IG@cha_doyeo

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

15款「中長髮造型」範本！捲髮、直髮、綁髮+整理技巧一次看

一周不重複！韓系馬尾綁法7款教學，蓬鬆不扁塌、這款稀疏髮超推