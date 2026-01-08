韓網熱議「大勢已去男演員」：朴敘俊新劇《等待京道》收視慘烈，宋仲基、李敏鎬都撲街

【文／Beauty美人圈．Jessie】最近朴敘俊新劇《等待京道》播出後，收視成績一直維持在3%上下，雖是時隔7年再度出演的浪漫愛情作品，曾被封為「Melo匠人」的他反應卻不如預期，引起韓網熱烈討論，更有媒體質疑⸺難道朴敘俊已經「過氣」了嗎？小編整理出韓網熱議30代後〜40代初被點名「大勢已去男演員」，就連近年回歸小螢幕的宋仲基，新作《我的青春》同樣被指收視失利！

韓網熱議「大勢已去男演員」1：宋仲基

宋仲基憑藉《黑道律師文森佐》、《財閥家的小兒子》等黑色復仇劇斬獲人氣和肯定後，開始往電影方向發展，也多次試鏡好萊塢，然而電影票房成績慘淡、試鏡無果，最終重返小螢幕，回歸他最拿手的「浪漫愛情」劇《我的青春》，卻沒想到這部劇的收視率卻一直徘徊在1〜2%之間，不少觀眾認為劇情老套，並嚴厲指出宋仲基的年紀已經不適合再裝可愛了。

廣告 廣告

出道初期，宋仲基透過電視劇《聖誕節會下雪嗎》、電影《狼少年》等作品，以白皙的皮膚與清純氣質獲得無可取代的人氣。即便歲月流逝，他的少年感仍深深留存在大眾記憶中；2016年，他又憑藉浪漫愛情劇《太陽的後裔》再創事業巔峰，並一舉拿下人生角色，與宋慧喬結婚後高調認愛的舉動也收穫一波好感。可隨著離婚、再婚後各種「旋轉門」事件（因角色入坑，又因戲外言行脫粉），導致人氣直線下滑，許多觀眾表示現在看他的作品都很出戲。

即使宋仲基久違地以浪漫劇《我的青春》回歸，但部分觀眾對此感到惋惜，認為他未能展現全盛時期浪漫男主角應有的魅力，更因此被點名是85年「大勢已去男演員」之一，網友表示：「宋仲基當爸了，他的愛情劇我已經不感興趣，而且他自己開口閉口都是老婆小孩」、「宋仲基自己爭議太大，非好感」等。不過宋仲基並沒有放棄，近期傳出他已準備好下一部浪漫愛情作品《Love Cloud》，劇中將飾演前任飛行教官兼現任管制員「姜宇周」，大眾及媒體都十分好奇他能否憑藉這部劇扭轉局面。

圖片來源：《我的青春》

韓網熱議「大勢已去男演員」2：朴敘俊

繼演員宋仲基之後，朴敘俊也回歸浪漫愛情劇《等待京道》。不過該劇開播表現略顯疲弱，以2.7%的收視率起跑，第2集雖小幅回升至3.3%，但直到第4集仍未能站穩3字頭。朴敘俊作為曾經的「Melo匠人」，過往的愛情劇如《她很漂亮》、《三流之路》、《金秘書為何那樣》等都收穫好成績，奠定了「浪漫劇票房保證」的地位，新作自然備受期待。然而此次作品在導演手法與角色設定等方面，被指出存在不少削弱觀眾投入感的問題，成為收視表現不如預期的主因。

韓媒提到，觀眾最為詬病的，莫過於年齡所帶來的違和感。今年36歲的朴敘俊在劇裡並未另請童年演員，而是親自演出角色的20歲時期。再加上女主角元志安為1999年生，兩人實際相差11歲，劇中卻設定為同齡角色，觀眾之間也因此出現了：「過度的皮膚修飾，看起來像是套上了一層霧濛濛的濾鏡」、「是不是過於勉強的選角」等負面反應。

或許是朴敘俊過去的浪漫愛情作品收視成績普遍不錯，所以大眾對他時隔7年再度回歸的愛情劇備感期待，然而《等待京道》除了劇情平淡、選角年齡差問題，觀眾也對朴敘俊的演技感到困惑，認為他演得太過木訥僵硬，同樣被點名「大勢已去男演員」。不過對此網友反應分成兩派，部分人認為：「朴敘俊應該還會再爆一次」、「再拍個有趣的電視劇人氣就回來了」；另一派人則犀利留言：「老了」、「顏值下降了」、「偶像劇還給年輕人吧」，評價相當兩極。

圖片來源：《三流之路》、《金秘書為何那樣》

韓網熱議「大勢已去男演員」3：李敏鎬

今年作品同樣撲街的還有李敏鎬《問問星星吧》，這部劇收視率最高3.8%，最低1.7%，從頭被罵到尾，不只成績慘淡，連演員和編劇也被觀眾罵得體無完膚。過去李敏鎬主演的作品如《花樣男子》、《城市獵人》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》等都斬獲極高人氣和收視率，2022年及2024年播出的時代劇《柏青哥》二季也都一片好評，而《問問星星吧》則是他時隔5年回歸電視劇的作品，因此粉絲都抱有高度期待，播出後落差感更甚。

對於被點名是85年出生的「大勢已去男演員」，有網友直言：「這三位其實都不冤，管理沒做好、演技也沒有突破，到了這個年紀本來就該嘗試轉換題材，一直待在舒適區就是會被淘汰。」不過，李敏鎬接下來的新動向再度引發關注，傳出他將與文佳煐合作出演19禁古裝漫畫改編劇《夜香》，新鮮的演員組合一曝光便掀起熱議，加上該劇由《親愛的X》名導李應福新作，也讓觀眾對這部作品的期待值再度飆升。

圖片來源：《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》、《柏青哥》

韓網熱議「大勢已去男演員」4：李鐘奭

今年李鐘奭帶著職場愛情劇《瑞草洞》回歸，然而這部劇的水花卻不大，在韓國的收視率成績普通，國內及海外的電視劇話題度也平平，作為李鐘奭時隔3年回歸小螢幕，又是時隔6年再度主演的愛情劇，最高不到8%的收視率其實並不理想。

網友普遍認為，《瑞草洞》全劇缺乏一條故事的主線，全程沒有推進，所謂的生活也平淡且太過瑣碎，總是覺得差點什麼，讓人很容易分心。而李鐘奭新劇《再婚皇后》即將在明年播出，最新劇照釋出後激起粉絲們的期待，究竟李鐘奭能否憑藉新作《再婚皇后》重回事業巔峰呢？

圖片來源：《瑞草洞》

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

6部Netflix沒播但「真值得追」韓劇！朴敘俊《等待京道》好看，最後一部更是一集上癮！(beauty美人圈)

《一吻爆炸》近結局收視大跌！5部「主角交往就變難看」的韓劇！朴敘俊、李棟旭都難逃(beauty美人圈)

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！