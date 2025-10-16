韓總理批反華示威 指摘屬於自殘行為

【on.cc東網專訊】南韓國務總理金民錫周三（15日）談及首爾反華示威問題時重申，對外國人仇視性示威是自殘行為，政府將依法嚴正應對。

金民錫表示，在日常生活或工作場所發生對外國人歧視、侮辱行為嚴重抹黑國家形象，必須予以根除。營造安全環境，避免在韓外國公民感到不適是政府重要任務，考慮到本月底南韓將舉行亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，部分人仍然持續進行針對外國人仇視性示威，此類自殘行為不僅讓在韓外國公民感到不安，還殃及中小商戶的經營活動，令人深感擔憂。

金民錫要求政府各部門依法依規嚴正處理煽動對外國游客貶低與仇視、拖累中小商戶營商的一切行為。他強調，言論自由是民主社會追求重要價值，但其行使不應侵犯他人權利和安全，民主社會公民都應充分理解。

