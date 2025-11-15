黑色星期五優惠大合集！
韓美同盟或介入台海事態 華促勿玩火
【on.cc東網專訊】中國駐南韓大使戴兵周四（13日）被問及如何看待「韓美同盟現代化」可能涉及遏華甚至介入台海事態時，強調如韓美同盟的戰略目標發生變化，中方對其態度也將隨之改變，希望韓美同盟不要在台灣問題上玩火。
中國駐南韓大使館微信公眾號周五（14日）晚發布消息，戴兵周四與30多家中韓主流媒體記者座談時被問及上述問題。他表示，韓美同盟是歷史形成的，其定位大家都很清楚。中方及地區國家都關注所謂「韓美同盟現代化」。
戴兵指出，一個中國原則是中國與各國建交和發展關係的政治基礎，也是各國對中國作出的政治承諾，如何解決台灣回歸祖國、實現國家統一問題，是中國的內政，不容別國干涉。他又指，國家尚未統一，這是中國人民心中的痛，任何國家、任何人在中國人民的痛處捅刀子，中方必然作出強烈反應。他提到，近日日本首相高市早苗涉台錯誤言論完全不可接受，中方已表明嚴正立場。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態
在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。鉅亨網 ・ 2 天前
採購美國大豆踩剎車？中國商務部這樣說
中美達成貿易休戰協議後，華府宣稱中國今年底前採購 1,200 萬公噸美國黃豆，但外媒披露，中國自 10 月底完成本季首批採購美國黃豆後，就未增加任何新訂單，採購步調陷入停滯。對此，中國商務部 13 日回應，堅持與各國貿易夥伴深化互利合作，共同維護穩定的全球貿易體系。 中國商務部鉅亨網 ・ 1 天前
「台灣有事，就是日本有事」？高市早苗發言引發中日外交風波，北京將如何反制
Getty Images高市當日涉台發言引發中日外交罵戰，她隔日表示之後會就相關議題更小心發言，但不會收回言論。 在亞洲地緣政治的各個火藥庫中，中日關係似乎從未真正平靜。 就在2025年10月底，日本新任首相高市早苗與中國國家主席習近平在韓國APEC峰會會面，剛就任不久的的高市當時稱，雙方談到兩岸問題，東京表達「兩岸關係維持良好」是維護區域安定不可或缺的要素。 然而，僅兩週後，一場中日外交風暴便席捲而來。事情緣由高市於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前
習近平將不出席G-20南非峰會 中美俄元首將集體缺席
【彭博】— 中國國家主席習近平將不出席本月晚些時候舉行的二十國集團(G-20)峰會，給面臨美國總統特朗普抵制的東道國南非帶來了又一則壞消息。Bloomberg ・ 1 天前
北京深夜召日本駐陸大使抗議日相言論 牛彈琴：中國的憤怒在升級
11 月 14 日凌晨 2 時 56 分，中國外交部網站發布一則簡短但分量十足的訊息，副部長孫衛東奉示召見日本駐中大使金杉憲治。這一非比尋常的時間點與「奉示」二字，傳遞出中方對日相高市早苗涉台挑釁言論的強烈不滿與嚴正回應。鉅亨網 ・ 21 小時前
中國要求高市收回涉台言論 官媒稱日本80年來首次對華發出武力威脅
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 23 小時前
外交部提醒中國公民近期避免赴日 社交平台日文聲明：頭顱先被劈開｜Yahoo
日本首相高市早苗本月初在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。其言論引發的風波持續發酵，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，稱日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
安世半導體爭議延燒 荷蘭派高層代表團下周赴北京協商
荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 周四 (13 日) 表示，荷蘭政府代表團將於下周初前往中國，與北京方面就半導體企業恩智浦 (NXPI-US) 分拆公司安世半導體 (Nexperia) 的貿易爭端展開新一輪協商鉅亨網 ・ 1 天前
紹伊古:日方發表大量反俄言論與聲稱對俄關係正常化意圖互相矛盾
俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古表示，日本首相高市早苗奉行歷史修正主義政策，日方發表大量反俄言論，與日方聲稱對俄關係正常化的意圖互相矛盾。他強調，俄日關係要實現正常化可能需時數年，只有日方從根本上重新考慮對俄態度，並採取實際行動才可能實現。紹伊古又說，日本新政府竭力討好美國，不惜犧牲本國利益。他認為亞太地區部分國家不能被稱為美國盟友，因為同盟關係意味平等互動，而有關國家與美國現時只屬附庸關係。俄羅斯外交部日前宣布，無限期禁止30名日本公民入境，以回應日方持續對俄羅斯實施制裁。(BC)infocast ・ 1 天前
茂木敏充:已強烈要求中方妥善應對薛劍「斬首」言論
日本首相高市早苗早前指，如果「台灣有事」，可能屬於日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其後中國駐大阪總領事薛劍聲稱要將高市「斬首」。日本外相茂木敏充在加拿大出席完七國集團(G7)外長會議後表示，薛劍多次發表不妥當的言論，令人遺憾，已繼續強烈要求中方妥善應對，避免影響日中關係發展的大方向。 中國外交部早前批評，日本領導人在國會公然發表的涉台惡劣言論，嚴重違背一個中國原則，粗暴干涉中國內政，中方強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，敦促日方深刻反省歷史，汲取歷史教訓，恪守一中原則和中日四個政治文件精神，慎之又慎處理涉台問題。(ST)infocast ・ 1 天前
《人民日報》批高市早苗言論屬二戰後首對華武力威脅 駐日使館籲外交人員避免外出（更新）
中日關係再趨緊張，官方《人民日報》發表文章，指日本首相高市早苗在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。文章指中國和日本的有識之士都指出，高市言論是1945年日本二戰戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台am730 ・ 19 小時前
習近平會見泰國國王：願同泰方加強戰略對接 推進中泰鐵路等大項目合作
國家外交部公布，今日(14日)上午國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的泰國國王哇集拉隆功。習近平表示，哇集拉隆功將中國作為首個國事訪問的大國，成為中泰建交以來首位訪華的泰國國王，充分體現對中泰關係的高度重視和「中泰一家親」的深厚情誼。為促進中泰友好作出重要貢獻，中方對此深表讚賞。今年是中泰建交50周年暨「中泰友誼金色50年」。建交半個世紀以來，面對國際風雲變幻，中泰兩國始終並肩攜手、守望相助，是真正的好親戚、好朋友、好夥伴。站在新的歷史起點，他願同哇集拉隆功國王引領中泰命運共同體建設在下一個50年取得更大進展，共同書寫中泰友好的新篇章。 習近平指出，中方願同泰方加強戰略對接，穩步推進中泰鐵路等大項目合作，擴大進口泰國優質農產品，拓展人工智能、數字經濟、航空航天等新興領域合作，讓兩國人民從中泰合作中獲得更多實利。要推動兩國文化交融，促進人文交流，讓兩國民眾愈走愈親。中方願積極支持泰國王室公益項目，加強減貧經驗交流，助力泰國改善民生。 哇集拉隆功表示，很高興對中國進行國事訪問。多年後再次來到中國，中國發生巨大變化，展現出現代化中國和美麗中國的嶄新面貌，祝賀中國經濟社會發展取AASTOCKS ・ 22 小時前
美韓貿易協議細節敲定！汽車關稅降至15% 韓砸3500億美元投資、推進核潛艇計畫
南韓總統李在明周五 (14 日) 宣布，已與美國達成貿易協議及安全協定，歷時數月的談判正式結束。協議內容包括韓國在美國投資 3,500 億美元、承諾到 2030 年採購 250 億美元軍備；美國則將韓國汽車進口關稅從 25% 降至 15%，半導體等品類給予優惠關稅待遇。 李在明鉅亨網 ・ 1 天前
G7外長呼籲俄烏立即停火
（法新社加拿大尼加拉地區12日電） 七大工業國集團（G7）外交部長今天結束在加拿大的會議之際，呼籲俄烏立即停火，並對蘇丹不斷升級的危機發出警告。在聯合聲明中，來自英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國的外交首長重申對烏克蘭領土完整的「堅定支持」。法新社 ・ 1 天前
克宮對烏克蘭暫停談判聲明表示遺憾
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，烏克蘭暫停談判的聲明，實質上是將基輔不願與莫斯科繼續接觸的既成事實正式化，做法令人遺憾。由於無法繼續對話，俄羅斯將繼續進行特別軍事行動。佩斯科夫星期四在例行新聞吹風會上又說，烏克蘭遲早必須與俄羅斯進行談判，但烏方的談判立場屆時將更為不利，而且處境日益惡化。俄羅斯希望和平，並對通過政治外交途徑解決烏克蘭衝突持開放態度。烏克蘭外交部第一副部長基斯利察前一日表示，由於今年俄烏之間舉行的數輪和平談判均未有取得實質進展，相關對話已停止，年底前不會再進行新談判。(BC)infocast ・ 1 天前
外交部:中方敦促七國集團停止操弄涉華議題、干涉中國內政
在北京，外交部發言人林劍說，中方敦促七國集團停止操弄涉華議題、干涉中國內政。林劍表示，中方強烈不滿，堅決反對七國集團的外長會聯合聲明，再次罔顧事實、顛倒黑白，蓄意污蔑抹黑中國，粗暴干涉中國內政。他強調，當前東海南海的局勢總體保持穩定，七國集團應停止借涉海問題挑動爭議、加劇局勢緊張、破壞地區和平穩定。林劍說，中方在烏克蘭危機問題上，從未向衝突的任何一方致命性武器，嚴格管控軍民兩用物項。他指出，七國集團對美核裁軍特殊優先責任和美英澳三邊安全夥伴關係造成核擴散風險避而不談，還拿中國說事，這是典型的是非不分。林劍說，中國對出口管制體系進行規範和完善，符合國際通行做法，目的是更好地維護世界和平與地區穩定，履行國際義務。七國集團應停止將經貿問題政治化、武器化，以免破壞國際經濟秩序和全球產供鏈。(WL)infocast ・ 1 天前
美國與瑞士達成協議 關稅一口氣降至15%
瑞士政府周五 (14 日) 公布的最新聲明，美國與瑞士已「實質上達成協議」，將先前對瑞士商品課徵的 39% 關稅大幅下調至 15%。美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 稍早接受《CNBC》訪問時表示，協議細節將於當鉅亨網 ・ 12 小時前
貿易代表格裡爾：美國與瑞士達成貿易協議 對後者關稅降至15%
【彭博】-- 美國貿易代表賈米森·格裡爾表示，美國和瑞士已「基本」達成一項貿易協議，將把瑞士進口商品的關稅降至15%，白宮計畫於周五公佈細節。格裡爾在與瑞士代表團於華盛頓會晤後的第二天接受CNBC採訪時表示：「瑞士可能會是下一個。我們實際上已經與瑞士達成協議，今天將在白宮網站上公佈具體內容。」他向記者表示，美國對瑞士商品的關稅將從39%降至15%，而瑞士方面則承諾在美國投資2000億美元。格裡爾說，瑞士「將把大量製造業帶到美國來，包括製藥、黃金冶煉和鐵路設備生產。我們對這項協議以及它對美國製造業的意義感到非常興奮。」他補充稱，瑞士還承諾將購買更多波音飛機。原文標題US, Switzerland Reached Deal Lowering Tariff to 15%, Greer SaysMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 14 小時前
美韓就貿易、安全協議及核潛艇達成一致
南韓與美國就貿易、安全協議和核潛艇達成一致。南韓總統李在明表示，他上月與美國總統特朗普舉行峰會後，兩國就貿易和安全問題協議敲定一份聯合清單。南韓將建造核潛艇、並將與美國在造船、人工智能和核工業方面建立新的夥伴關係。雙方將重組相關體系，容許南韓在美國建造軍艦。南韓明年將把電動車補貼提高20%，協助汽車業抵禦美國關稅風險。美國白宮表示，美韓協議包括美國批准南韓在造船業的1500億美元投資，以及根據戰略諒解備忘錄所承諾的2000億美元額外南韓投資。白宮指，美國已批准南韓建造核潛艇，並把南韓汽車、汽車零件、木材等徵收的關稅降至15%。雙方會共同努力，解決食品和農產品貿易的非關稅壁壘。白宮指，南韓承諾到2030年採購250億美元軍備，並盡快把國防支出提高到佔國內生產總值的3.5%，又會向駐韓美軍提供總額達350億美元的支持。(ST)infocast ・ 1 天前
南韓:正式與美國簽署3500億對美投資諒解備忘錄
南韓宣布，正式與美國簽署總值3500億美元對美投資諒解備忘錄。產業通商部長官金正官表示，其中1500億美元將投資美國的造船業，另外2000億美元的投資涵蓋能源、半導體、醫藥、關鍵礦物和人工智能等領域。 南韓總統李在明較早時在電視講話宣布，已與美國敲定關於貿易和安全問題協議的聯合情況說明書。美國會將南韓汽車、零件等產品關稅降至15%；美國將加強對南韓的防衛承諾；南韓則提升軍費開支至國內生產總值的3.5%，2030年前採購250億美元美製武器；美方亦會支援南韓在當地建造核潛艇；兩國又會在造船業、人工智能發展和核能工業領域建立新合作關係。 李在明又提到，韓美就推進建造核潛艇達成一致，將就潛艇的核燃料等方面展開合作，美方會支持南韓在和平用途基礎上獲得民用濃縮鈾，以及處理經核電廠使用過後的「乏核燃料」。華府重申美軍將繼續駐紮南韓、為韓方提供延伸威懾的承諾，支持南韓政府為實現戰權移交發揮主導作用，韓方亦計劃向駐韓美軍提供總額330億美元的全面援助。(ST)infocast ・ 20 小時前