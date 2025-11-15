韓美同盟或介入台海事態 華促勿玩火

【on.cc東網專訊】中國駐南韓大使戴兵周四（13日）被問及如何看待「韓美同盟現代化」可能涉及遏華甚至介入台海事態時，強調如韓美同盟的戰略目標發生變化，中方對其態度也將隨之改變，希望韓美同盟不要在台灣問題上玩火。

中國駐南韓大使館微信公眾號周五（14日）晚發布消息，戴兵周四與30多家中韓主流媒體記者座談時被問及上述問題。他表示，韓美同盟是歷史形成的，其定位大家都很清楚。中方及地區國家都關注所謂「韓美同盟現代化」。

廣告 廣告

戴兵指出，一個中國原則是中國與各國建交和發展關係的政治基礎，也是各國對中國作出的政治承諾，如何解決台灣回歸祖國、實現國家統一問題，是中國的內政，不容別國干涉。他又指，國家尚未統一，這是中國人民心中的痛，任何國家、任何人在中國人民的痛處捅刀子，中方必然作出強烈反應。他提到，近日日本首相高市早苗涉台錯誤言論完全不可接受，中方已表明嚴正立場。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】