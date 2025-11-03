低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
小食食譜｜韓辣豬皮魷魚魚蛋
簡單過煮咖哩魚蛋，不用爆炒醬料，韓辣醬加調味料幾方便，夠味又唔算太辣，十幾分鐘就煮好 my youtube/ig/fb: https://www.facebook.com/ahsnakescafe https://www.instagram.com/ahsnakescafe/ https://www.youtube.com/@ahsnakescafe
製作時間: 1小時內
份量人數: 3-4人
食材
水魷 220g
豬皮 110g
魚蛋 1包
韓式辣醬 3湯匙
蠔油 2湯匙
老抽 1湯匙
糖 1茶匙
麻油 1茶匙
作法:
1 ：
水魷、豬皮、魚蛋洗淨，汆水；隔水，水魷、豬皮切件
2 ：
熱鍋不用落油，放入水魷、豬皮炒；加入調味醬炒勻；加蓋細火煮5分鐘；加入魚蛋，加熱水2湯匙，加蓋煮7分鐘
3 ：
打開蓋拌炒一下即成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55031
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
