韓韶禧晒香肩登封面 宣傳下月上映新片

韓國「最美小三」韓韶禧最近登上時尚雜誌封面，宣傳將於下月26日在韓國上映的新片《Project Y》，她穿上白色Tube dress大騷香肩，又戴上獨特設計的帽子和以像洋娃娃的造型示人，散發神秘魅力。

她受訪時談到早前為巡迴見面會拍攝的影片，她表示從來不會和粉絲保持距離，自言是缺乏愛的人，無論是看到支持她很久的粉絲，還是剛剛才開始喜歡她的人，看到大家喜歡她的樣子依然感到難以置信：「因為我從來沒試過盲目地愛某個人，所以更加不會把這份愛視為理所當然，不知不覺地將與粉絲的界限模糊化了，我不喜歡拖拖拉拉，如果我做錯事，可以指摘我，如果我走錯方向，可以嚴厲地跟我說，這份率直反而讓我和粉絲之間的關係變得更堅固。」

談到對演戲的想法，她表示：「演技不是只看我自己，而是要去學習角色的生活，要看很多、聽很多、接受很多，成為現在我的武器。」

