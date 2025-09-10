31歲韓韶禧出演《我獨自升級》真人版！與邊佑錫組CP，最強女獵人「車海印」造型畫面太令人期待

《我獨自升級》真人版敲定由 31 歲女神韓韶禧飾演唯一女性S級獵人「車海印」，外號「舞姬」，精通劍術、身手矯健。

在《我獨自升級》的原作中，「車海印」被譽為「舞姬」，以俐落的劍法與冷靜的判斷力聞名，是一位既優雅又致命的女戰士。這次由 31 歲的韓韶禧出演，她過去在作品中，已展現出超強的動作實力與多面演技，這次跨足 Netflix 奇幻大作，將以真實的肢體動作重現車海印的英姿，絕對讓粉絲們大呼過癮！

《我獨自升級》圖片

《我獨自升級》圖片

過去韓韶禧在《夫妻的世界》中飾演「最美小三」，以細膩情感爆發力獲讚；在《以吾之名》及《京城怪物》又挑戰警探與黑幫角色，展現多面演技與動作實力。此次跨足 Netflix 奇幻大作，不但要揮劍對抗重重怪物，還須與男主共建浪漫羈絆，令人更加期待她如何詮釋內斂而堅定的車海印！

邊佑錫成為Netflix《我獨自升級》真人版男主角！憑《背著善宰跑》狂吸粉絲的189cm長腿男神演繹「成振宇」

