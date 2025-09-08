31歲韓韶禧來港見粉絲，告訴女生們「自愛不內耗」魅力金句：找到自己色彩，閃閃發亮就好了

韓韶禧日前在香港舉行全球巡迴見面會《2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]》，香港粉絲們都給她的魅力迷們。韓韶禧不只跟現場粉絲們互動，同時都選了 Jennie《Seoul City》、aespa《Whiplash》來跳舞表演給粉絲看，難怪被稱為「咬筆寵粉女神」。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

韓韶禧憑《夫妻的世界》飾演「最美小三」爆紅，NETFLIX 劇集《以吾之名》、《京城怪物》等，讓她的人氣節節上升，除了顏值極高外，帥氣而率性的「烈女」性格，亦使她更有自己個性，留有深刻的記憶點。

「不論以前還是現在，都曾是我的一部分，我一直都沒有變。」 －韓韶禧

韓韶禧曾被爆出出道前每天打工 12 小時為母還債，父母離異由祖母照顧扶養，看起來硬朗帥氣的她，有著讓人疼惜的過去。她沒有否認明星光環下的往事，認為所有的過去、現在、未來也是人生的一部分，無論如何，也必須好好愛自己。

「人生本來就是一個人，沒必要要求所有人都對你好。」 －韓韶禧

對於父母離異，韓韶禧並沒有特別怨恨，只是加倍地對祖母更好。韓韶禧早前花 19 億（約 $1,200 萬港元）一筆付清豪宅，只為與祖母同住，不記恨但感恩，就是擁抱人生的最好方法。

韓韶禧應對愛情 不內耗、不強求

錯的戀情直接分手 擁抱孤獨

「雖然會試著獨處，但也會試著接受源自孤獨的無聊與寂寞。」 －韓韶禧

韓韶禧曾捲入與惠利、柳俊烈的戀愛三角，當她知道「被成為小三」後，旋即向惠利道歉，並與柳俊烈火速分手。當發現一段關係出錯，而男方竟然逃避問題，韓韶禧直接離場不內耗。

「比起被動的活著，不如像火花一樣，能夠找到自己的色彩，閃閃發光就更好了。」 －韓韶禧

「希望大家幸福地度過每一天，如果不幸福，也要充實的度過。」 －韓韶禧

面對戀情破局，依然幸福地度過每一天，努力工作、如常生活，憑藉最強大的內心好好愛自己。不要為戀愛而戀愛，接受孤獨是人生的一部分，每天充實的過，才是讓自己成長的最帥氣方法！

Cardi B「搶口女王」自愛宣言：鼓勵女性擁抱自信、追求平等與遠離毒性關係

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

TWICE定延因生病變胖，被網民抨擊！不一樣的偶像拒絕「身材焦慮」，自愛不內耗告白：展現強大能量和真實的我

《母胎單身戀愛大作戰》李陶「自愛」愛情課：灑脫離場不糾纏、絕不與有女友的人藕斷絲連

G-Dragon權志龍生日迎來37歲，由內心潰爛至重拾自我的自愛人生金句：我只要做純粹的自己就好