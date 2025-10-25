新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
韓馬利傳已離巢無綫 欲轉換生活方式不抗拒再拍劇
最近傳出資深演員韓馬利（Mary姐）離巢TVB的消息，70年代開始參與幕前演出的她演過多部影視作品，深得不少觀眾愛戴。韓馬利近日跟傳媒表示想轉換生活方式，並表示會繼續拍攝TVB劇集。
1974年，韓馬利在周梁淑怡介紹下加入TVB，她先後當過舞蹈員和節目助理，其後於1976年接拍劇集《陸小鳳》，當時首度拍劇的她便登上女主角寶座。她曾於1982年離開TVB，再於1985年返回TVB，然後在1990年再離開TVB，之後於1992年重返TVB。近日傳出韓馬利再度離巢TVB的消息，她接受傳媒訪問時未有直接承認或否認離巢一事，並謂：「只是轉換一下生活方式而已，會繼續接拍TVB劇集，我與公司關係良好。」數年前曾患上腦膜炎的她健康狀況有所改善，近年亦少了拍劇，至於之後會否減產，她表示會平衡自己的生活。
其他人也在看
71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」
有「綠葉王」之稱嘅李國麟自完約離巢TVB，便長駐於內地發展，積極參與商演及直播帶貨，出名拼搏嘅態度令網民留下深刻印象，不但曾於直播帶貨時喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」，到訪江西省宜春市溫湯鎮時於鏡頭前直接飲用溫泉水嘅行為、挑戰內地貴州「牛屎火鍋」（又稱牛癟火鍋）以及還原鳩摩智造型與大媽跳舞惹起熱議，唔少網民都認為李國麟係咪因缺錢而答應呢類工作，直言搵嘅都係辛苦錢。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林正峰自爆去見工 透露面試官滿意 有信心拿到3年社工合約
林正峰由J2節目《#後生仔傾吓偈》出身，近年工作機會增多，涉及主持及及司儀工作，又參與唔少劇集拍攝，包括《法證先鋒VI》、《新聞女王》、《青年心城之撐起青春》等等。其中，以《法證先鋒VI》、《新聞女王》令觀眾留下深刻印象，更進軍內地拍劇《宛妃傳》，升呢成為做男主角，開拓內地市場。不過，林正峰最近卻自爆去見工。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
馬景濤隔空為細26歲女友慶生 相戀細節曝光
【on.cc東網專訊】藝人馬景濤2017年與細23歲的內地女星佳尼結束10年二婚婚姻，但不愁寂寞的他，今年8月公開認愛細26歲的女友Jane，對方還承認是從粉絲升呢做女友。近日，馬景濤在直播時隔空為女友送上生日驚喜，拿出蛋糕說：「10月20號是她（Jane）生日東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
墨魚遊戲｜洪天明請食花之戀壽司掀集體回憶 網民：獎門人贏落未食完？
網上YouTube頻道「試當真」告別作《墨魚遊戲2》上半集播出後，直播最高峰期錄得13萬人同步收看，上載不足一天已破百萬點擊Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
郭晉安獲子女開綠燈 等新歡「報到」
視帝郭晉安去年宣布與結婚18年的藝人歐倩怡離婚回復單身，與子女關係密切的他指一對子女相當開明，更鼓勵他找個伴。不過，他雖然不抗拒有新戀情，但亦不會採取主動，要看緣分的安排。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
58歲陳麗麗高齡產女 晒細女和黃澤鋒合照感慨：話咁快就兩個月
黃澤鋒太太陳麗麗（Lilian）於2019年剖腹誕下女兒黃熙恩（小黃妃）；今年5月份母親節，黃澤鋒突於社交平台宣布太太懷有身孕，再次成為高齡媽媽，及四口之家。近日（23日），陳麗麗貼出照片公開細女「小貴妃」兩個月大的近照，寫道：「#話咁快就兩個月 #同大家介紹返 #我家新成員 #爹爹的新情人 #小貴妃 #黃熙喬」從照片中看到，黃澤鋒、大女「小黃妃」、細女「小貴妃」齊齊望住鏡頭甜笑 ，以及黃澤鋒和細女對望，相當溫馨。唔少網民留言表示細女好可愛，希望兩個囡囡都可以快高長大：「BB好可愛😍祝BB快高長大，一家人幸福滿滿」、「妹妹似足家姐更好可愛🥰媽媽￼辛苦哂,祝一家四口永遠幸福快樂」、「眼仔睛睛望爸爸，好可愛呀」、「見證小王妃出世，咁快到少貴妃滿月，願兩位靚女健康快樂地成長🤗」、「最幸福的一家，心想事成」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 22 小時前
星光背後 ｜盧頌恩憶述兒時喪父不理母親反對入行 樂於當節目下把：無得釋懷
2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
賭博醜聞愈揭愈臭 拆解NBA內部調查無用
許多球迷心中的疑問，既然NBA早在23年3月23日那場比賽後，已調查熱火球員Terry Rozier，他當時未被列入傷病名單，但打了不到10分鐘便以腳踝受傷為由退場，有指事前向賭徒透漏了這一消息。為何當時NBA無採取行動，如今聯邦調查局（FBI）能對他起訴？Yahoo 體育 ・ 8 小時前
金缸經｜北上廣深消費跌但全國消費升？
研究大陸數據多樂趣。今次想看大陸消費情況，因為自從結束極端防疫後，加上房地產發展商債務爆破，民眾一片哀號，基本...BossMind ・ 11 小時前
Mirror全團現身記者會 將出新團歌搞跨年騷 姜濤12月再開個人演唱會
Mirror罕有全團現身活動！今年集中小組項目的Mirror，齊人現身Makerville《全民造星Family》記者會，公佈未來多個活動，包括將參與今年12月31日於澳門的「家族show」Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
川普憤怒終止美加所有貿易談判 全因加拿大「假雷根」廣告
美國總統川普週四 (23 日) 晚間發布貼文指出，他已終止與加拿大的所有貿易談判，原因是他指控加國使用了一則「假」廣告，內容中前美國總統雷根 (Ronald Reagan) 發表對關稅持負面意見的言論。鉅亨網 ・ 1 天前
泰王太后詩麗吉過世 享壽93歲
（法新社曼谷25日電） 泰國王室表示，王太后詩麗吉（Sirikit）昨天晚間過世，享壽93歲。泰國王室在聲明中說：「太后陛下的病情持續惡化，24日晚間9時21分在朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）過世，享壽93歲。」法新社 ・ 1 天前
加起來118歲？！張柏芝錄外景「青春美貌如20代」 與75歲劉曉慶同框畫面超驚豔
10月18日，43歲的張柏芝與75歲的劉曉慶被網友直擊，在香港太平山頂錄製綜藝節目《一路繁花2》，兩人自然活力的狀態瞬間引發熱議，網友驚呼：「加起來竟然118歲了？完全看不出來！」姊妹淘 ・ 1 天前
美中官員大馬貿易談判 美方稱會談非常具建設性
（法新社吉隆坡25日電） 美國財政部發言人指出，美國與中國官員今天在馬來西亞首都吉隆坡進行了「非常具有建設性」的貿易會談；美中兩國領導人下週預計在韓國舉行備受矚目的雙邊會議。美中兩國也已開始向對方船舶收取港口服務費，起因是美國啟動301條款（Section 301）調查後認為，北京對該產業的主導地位不合理。法新社 ・ 15 小時前
娛評｜《墨魚遊戲》投資大卻造成震撼衝擊 證明新生代有能力做好製作 綜藝能否成娛樂界新出路？
試當真告別作《墨魚遊戲》是巨大的成功，剛播出的《墨魚遊戲3》最高觀看人數達17萬，比上星期的《墨魚遊戲2》更勝一籌Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
立法會選舉︱葉劉淑儀、容海恩、教育界朱國強等不競逐連任 累計 27 名議員宣布棄選︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
湯水食譜｜秋日靚湯 龍脷葉蘋果無花果湯 清熱潤肺化痰止咳 口乾喉痛拜拜
秋天開始轉涼同變得乾燥，覺得喉嚨痕、口乾、仲有兩聲咳？今日介紹嘅龍脷葉蘋果無花果湯就啱晒啦！佢可以化痰止咳、清熱潤肺，飲完之後口乾喉痛都無晒，而且味道甘甜，一家大細都啱飲㗎。 龍脷葉：潤肺止咳、化痰解毒，舒緩喉嚨痛、乾咳、痰黃 蘋果：生津止渴、潤肺解暑、健脾益胃、養心益氣，生吃通利大便，烹調後食用補脾止瀉 南北杏：南杏潤肺止咳、生津開胃；北杏化痰平喘 陳皮：理氣燥濕、化痰止咳、健脾和胃 無花果：清熱潤肺、健脾開胃、潤腸通便 蜜棗：潤肺止咳、養陰生津 豬展：含豐富蛋白質、膠原蛋白，補氣養血、潤燥Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
納稅人120億填氹 豪言水上樂園交予康文署 市民緬懷盛智文創意時代
海洋公園再錄虧損，主席不排除將蝕本水上樂園交由康文署營運，引發「賺就自己、蝕就政府」爭議。公眾回望盛智文時代憑創意與自負盈虧締造連續11年盈餘。Yahoo財經 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜自助餐快閃$111！西環萬怡酒店自助餐買一送一 任食海鮮/紅酒腐乳豆豉燴牛肉/豆豉鯪魚多士醬
香港西環萬怡酒店推出「絲路之旅 · 東西薈萃」主題自助晚餐，10月23日下午三點在KKday預訂有人均低至$111及買一送一優惠！食無限供應海鮮（新鮮即開生蠔、菠菜芝士焗蠔、雪場蟹腳等），其中焦點莫過於創意美食豆豉鯪魚多士醬、亞洲水牛城雞翼 （老乾媽/是拉差辣椒醬）以及紅酒腐乳豆豉燴牛肉等，絕對不能錯過！另外自助午餐同樣有優惠，折後人均$196起，長者只需$167起，即可食一系列冰鎮海鮮、壽司卷及無限供應刺身，主食更有東南亞咖哩配印度煎餅及不同的烤肉，對自助餐fans來說絕對輕鬆回本！Yahoo Food ・ 1 天前