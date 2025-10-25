韓馬利傳已離巢無綫 欲轉換生活方式不抗拒再拍劇

最近傳出資深演員韓馬利（Mary姐）離巢TVB的消息，70年代開始參與幕前演出的她演過多部影視作品，深得不少觀眾愛戴。韓馬利近日跟傳媒表示想轉換生活方式，並表示會繼續拍攝TVB劇集。

在TVB官網找不到韓馬利的資料

1974年，韓馬利在周梁淑怡介紹下加入TVB，她先後當過舞蹈員和節目助理，其後於1976年接拍劇集《陸小鳳》，當時首度拍劇的她便登上女主角寶座。她曾於1982年離開TVB，再於1985年返回TVB，然後在1990年再離開TVB，之後於1992年重返TVB。近日傳出韓馬利再度離巢TVB的消息，她接受傳媒訪問時未有直接承認或否認離巢一事，並謂：「只是轉換一下生活方式而已，會繼續接拍TVB劇集，我與公司關係良好。」數年前曾患上腦膜炎的她健康狀況有所改善，近年亦少了拍劇，至於之後會否減產，她表示會平衡自己的生活。