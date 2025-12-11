音樂潮人必備！Cambridge Audio x LAKH聯乘耳機袋，聽歌更有型

英國音響界的老江湖Cambridge Audio，這回居然和香港街頭潮流品牌LAKH來場跨界聯姻，推出限量Functional Mini Pouch耳機袋，專為A100設計，防水耐撕又超方便，趕上年底優惠，買耳機還免費送袋，誰還不心動？人氣創作歌手李拾壹親身示範，他的原創態度跟是次潮聯乘貼合，簡直是音樂迷的街頭新寵！

Cambridge Audio從1968年倫敦起家，專門給音樂狂熱者造東西，從P40擴音機到Evo播放器，再到Melomania系列，每款都從頭設計，就為了讓用家感受到音樂衝擊。今年6月出的A100真無線耳機，小巧到能塞口袋，音質通話雙雙升級，絕對是音樂人必備。​

廣告 廣告

LAKH這香港品牌玩得轉，從季度服裝到單品擴張，一直在用時尚搭橋連全球。這次聯手Cambridge，做出A100專屬便攜袋，用X-PAC防水尼龍，抗撕裂超堅韌，魔術貼加雙鈕扣隨你切換，可調肩帶一掛就走，日常攜帶耳機從此不費力。​

去授權店買Melomania A100（原$1,180現$980）或P100SE（原$2,380現$1,980），免費拿價值$280的聯乘袋，優惠到2026年1月4日，數量有限。