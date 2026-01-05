音速小子索尼克與電競PC品牌「Astromeda」合作！推出索尼克型號與夏特型號兩種類型

音速小子索尼克與電競PC品牌「Astromeda」的合作PC決定發售！

將以「索尼克型號」與「夏特型號」兩種陣容登場。

可從全5種型號中選擇規格配置，並能根據用途進行客製化。

音速小子索尼克與Astromeda的合作PC決定發售！

「索尼克型號」與「夏特型號」兩種陣容，各自提供全5種型號，可依使用用途選擇。

索尼克型號





AMD Ryzen 中階型號: 178,800日圓(含稅)

Intel Core Ultra 中階型號: 238,800日圓(含稅)

AMD Ryzen 高階型號: 317,889日圓(含稅)

Intel Core Ultra 高階型號: 322,569日圓(含稅)

AMD Ryzen 旗艦型號: 413,829日圓(含稅)

夏特型號





美麗的設計

兩種設計皆採用無立柱結構，可享受內部PC零件的燈光效果。

機殼正面及側面玻璃上，印刷了使用「SONICPICT」插圖的設計，側面背板也採用了點綴「SONICPICT」的設計，並與正面玻璃連接，動態地印刷成一整幅插圖。

此外，頂部網狀濾網部分也印刷了「SONICPICT」，能充分享受特別的設計。

性能面也很充實！

所有型號皆標準搭載可安裝3個120mm風扇的360mm簡易水冷CPU散熱器＋7個RGB機殼風扇，散熱性能強勁，即使在高負載遊戲下也能安心長時間遊玩。

強化側面透明玻璃採用4點固定的免工具結構，可輕鬆進行內部維護。

此外，也可透過選項廣泛自訂記憶體容量、增加硬碟，以及提升電源供應器容量！

限定特典





此外，作為限定特典，還附贈原創桌布與原創啟動畫面。

對索尼克粉絲來說真是無法抗拒的PC呢！

價格: 178,800日圓(含稅)起 ※運費全國統一3,300日圓

型號: 全2種（索尼克型號、夏特型號）

顏色: 黑色

發貨時期: 2026年2月中旬（限2026年1月9日(五)前的訂單）

詳細請參閱音速小子索尼克×Astromeda合作PC 產品頁面。