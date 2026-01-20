音速小子與魔法氣泡35年紀念「Soni×Puyo Festival in 阪急三番街」決定舉辦！彩色館內裝飾及可製作原創商品的工坊等

將於阪急三番街舉辦紀念「音速小子」與「魔法氣泡」35週年的合作活動「Soni×Puyo Festival in 阪急三番街」！

自 2026年2月1日(日)起至2026年3月31日(二) 止，備有從孩童到大人都能盡興的豐富企劃！

決定舉辦紀念「音速小子」與「魔法氣泡」35週年的合作活動「Soni×Puyo Festival in 阪急三番街」！

為紀念「音速小子」與「魔法氣泡」35週年，實現合作！

「Soni×Puyo Festival in 阪急三番街」將於 2026年2月1日(日)起至2026年3月31日(二) 止舉辦。

活動期間不僅能看到特別的館內裝飾，還將販售附贈原創贈品的餐點（於UMEDA FOOD HALL指定店鋪點購特定菜單即可獲得），並有特別嘉賓登場的遊戲活動、可製作原創商品的工坊等，準備了無論哪個世代都能享受的企劃。

彩色館內裝飾！「音速小子」與「魔法氣泡」登場阪急三番街！





在2026年2月1日(日)至3月31日(二)的期間內，阪急三番街 館內各處將設置「音速小子」與「魔法氣泡」的35週年紀念合作裝飾及拍照點！

音速小子與魔法氣泡們將迎接各位。

UMEDA FOOD HALL限定！音速小子＆魔法氣泡 附原創贈品菜單

在2026年2月1日(日)至3月31日(二)的期間內，於北館B2F UMEDA FOOD HALL各店點購指定菜單，即可隨機獲得1個原創贈品。

贈品將根據期間變換，敬請關注。

點餐時若未告知「附贈品」則無法獲得，請注意！

第1彈 「音速小子＆魔法氣泡」杯墊

日期為 2026年2月1日(日)起至2月28日(六) 止。

第2彈「音速小子＆魔法氣泡」食物籤

日期為 2026年3月1日(日)起至3月31日(二) 止。

巡迴5處集章點，完成藝術作品吧！





合作期間內將實施任何人都能參加的「疊章集章活動」。

巡迴館內設置的5處集章點疊蓋印章，即可完成一幅彩色作品！

此外，參加者將隨機獲贈1張「原創閃亮貼紙」。

日期: 「魔法氣泡 ver」為2026年2月7日(六)・2026年2月8日(日)止，「音速小子 ver」為2026年3月7日(六)・2026年3月8日(日)止

時間: 10時00分～18時00分(最後受理 17時30分)

地點: 北館B2F 舞台前(受理處)

名額: 各日先到先得500名

參加條件: 任何人皆可免費參加。

挑戰大螢幕遊戲！還有特別嘉賓登場！

贈品

將於北館B2F 舞台前的大型螢幕上舉辦可挑戰「音速小子」或「魔法氣泡」人氣遊戲作品的遊戲活動！

參加者將獲贈1張原創貼紙！

此外，也將舉辦有特別嘉賓登場的舞台活動。

日期: 「魔法氣泡 ver」為2026年2月21日(六)・2026年2月22日(日)止，「音速小子 ver」為2026年3月14日(六)・2026年3月15日(日)止

時間: 11時00分～18時00分

地點: 北館B2F 舞台前

名額: 各日先到先得300名

參加條件: 任何人皆可免費參加。

特別嘉賓舞台(2026年2月21日(六))

日期時間: 2026年2月21日(六)13時・15時(每場30分鐘)

嘉賓: 吉本藝人 はるかぜとともに、魔法氣泡電競君

特別嘉賓舞台(2026年3月14日(六))

用熨燙轉印束口袋製作專屬自己的束口袋吧

熨燙轉印束口袋

將於 2026年2月21日(六)・2026年2月22日(日) 舉辦可製作專屬自己原創束口袋的工坊。

自由配置魔法氣泡的插圖，製作專屬自己的原創束口袋吧。

日期: 2026年2月21日(六)・2026年2月22日(日)

時間: 自11:00起每場受理(共舉辦14場)

地點: 北館B2F 舞台前(受理處)

名額: 各日先到先得200名

參加條件: 出示於阪急三番街各店鋪購物滿2,000日圓以上(含稅・可合計)的當日收據。

獲得「音速小子」設計的原創束口袋吧！

「音速小子」設計的原創束口袋

於 2026年3月14日(六)・2026年3月15日(日) ，將贈送「音速小子」設計的原創束口袋給先到的250名來賓。

日期: 2026年3月14日(六)・2026年3月15日(日)

時間: 10時00分～18時00分

地點: 北館B2F 舞台前

名額: 各日先到先得250名

參加條件: 持有號碼牌，並出示於阪急三番街各店鋪購物滿1,000日圓以上(含稅・可合計)的當日收據。

號碼牌發放時間: 10時00分(需出示收據)

也實施Instagram追蹤活動！

Instagram追蹤活動

將於 2026年3月21日(六)・2026年3月22日(日) 實施贈送三番街原創透明資料夾(全4種)1張給先到的1,000名來賓的活動。

要領取贈品，必須出示已追蹤阪急三番街官方美食Instagram(＠hankyu_sanbangai_gourmet)的畫面，請務必注意！

日期: 2026年3月21日(六)・2026年3月22日(日)

時間: 10時00分～19時00分

地點: 北館B2F 舞台前

名額: 各日先到先得1,000名

參加條件: 追蹤阪急三番街官方美食Instagram(＠hankyu_sanbangai_gourmet)

本活動詳情請參閱阪急三番街 「Soni×Puyo Festival in 阪急三番街」特設網站。