韶關旅行團攻略：丹霞山、南華寺、紅沙漠一日遊！高鐵、交通、酒店懶人包

韶關旅行團

於廣東省北部嘅韶關，一直都係旅遊發燒友心目中嘅隱世寶藏！呢座歷史文化名城，出名在佢個舉世聞名嘅丹霞山（個地貌真係勁壯觀！）、莊嚴肅穆嘅千年古剎南華寺，仲有好多靚到心曠神怡嘅自然風光，絕對係你唔可以錯過嘅旅遊勝地！揀個精心策劃嘅韶關旅行團，你就可以勁輕鬆、勁方便咁深入探索呢個城市嘅文化底蘊同自然奇景，親身體驗丹霞地貌嘅鬼斧神工，仲可以大快朵頤咁試勻地道客家美食，包你個韶關之旅充滿驚喜同回憶！Trip.com 特登為你精選同詳細介紹韶關旅行團同埋一日遊行程。呢啲行程包晒韶關最受歡迎嘅景點同體驗，等你輕鬆 plan 行程，盡情享受韶關魅力！

廣告 廣告

2人起訂私人導覽梅關古道珠璣古巷紅沙漠一日遊韶關上門接送，低至HK$507(9人已購)

私人小團上門接送|韶關丹霞山+含雙程纜車＋賞丹霞秘境一日遊，低至HK$401(27人已購)

廣東韶關雲門山自然風景區一日遊，低至HK$0(18人已購)

即時查看所有旅行團資訊

韶關旅行團 | 香港去韶關

對於香港旅客嚟講，去韶關交通選擇勁多又方便。你可以揀又快又舒服嘅高鐵、超彈性嘅包車或自駕，或者相對經濟嘅跨境巴士。講到最快最有效率，一定係搭高鐵啦！





更多韶關旅行團

廣東韶關梅關古道 + 珠璣古巷 + 南嶺紅沙漠景區一日遊

如果你時間唔多，又想體驗韶關嘅獨特魅力，不妨考慮呢個精彩嘅一日遊！行程會帶你穿梭歷史嘅梅關古道，感受古人足跡；探訪承載嶺南移民史嘅珠璣古巷，品味文化底蘊；最後仲會去近年勁受歡迎嘅南嶺紅沙漠景區，睇吓佢獨有嘅紅色地貌！

賣點：

市區 免費上門接送 ，勁方便快捷！ 2 人起訂小包團 ，一單一團，唔使夾人。 零推銷零購物 ，無消費陷阱，純玩！

上午行程：

韶關市區免費上門接送。 乘車前往韶關南嶺紅沙漠景區，車程約 55 分鐘。 遊覽韶關南嶺紅沙漠景區（含門票），活動時間約 1 小時。 乘車前往珠璣古巷，車程約 1 小時。 中午： 自費午餐。

下午行程：

遊覽珠璣古巷（含門票），活動時間約 1 小時 30 分鐘。 乘車前往梅關古道，車程約 30 分鐘。 遊覽梅關古道（含門票），活動時間約 2 小時。 接回出發地。



廣東韶關梅關古道+珠璣古巷+韶關南嶺紅沙漠景區一日遊

心動不如行動！立即預訂！

韶關旅行團 | 韶關+丹霞山一日遊

呢個行程勁啱想專攻丹霞山奇景嘅朋友！包埋纜車來回，可以輕鬆登高賞丹霞勝景，唔使行到氣咳！

賣點：

一單一團 ，唔使夾人。 5 / 7 座車 上門接送 您到景區，舒服！ 含纜車來回 ，輕鬆省時，登高賞丹霞勝景！

上午行程：

廣州市區（天河/越秀/海珠/荔灣）上車。 乘車前往韶關，車程約 3 小時。 中午： 自費午餐。

中午及下午行程：

遊覽 丹霞山 （含大門票及纜車雙程），景點包括：國家風景名勝區、陽元石等等，活動時間約 4 小時 30 分鐘。 乘車返回廣州市區，車程約 4 小時。



韶關+丹霞山一日遊

立即預訂韶關+丹霞山一日遊

韶關旅行團 | 廣東韶關雲門山旅遊度假區一日遊

如果你想玩得夠盡興，雲門山一日遊就啱晒你！呢個行程天天出發，勁方便 plan！

賣點：

天天出發 ，方便行程計劃。 暢玩韶關 雲門山自然風景區 各景點。

上午行程：

韶關中山公園集合。 乘車前往雲門山自然風景區，車程約 1 小時。 遊覽雲門山自然風景區（含門票），行程包： 雲山秀頂、玻璃橋、雲上瀑布 等等（瑤鄉表演週一休演）。 中午： 自費午餐。

下午行程：

繼續玩雲門山度假區，例如： 雲門山玻璃橋 （含門票）、民俗蠟像館、海洋主題公園等等。 乘車返回韶關中山公園並解散。



廣東韶關雲門山旅遊度假區一日遊

立即預訂廣東韶關雲門山旅遊度假區一日遊

韶關旅行團 | 廣東韶關丹霞山+南華禪寺一日遊

想一次過體驗韶關嘅自然奇景同埋千年文化？呢個丹霞山 + 南華禪寺嘅組合就最啱！

賣點：

免費接送服務 直達您所選嘅城市市區，方便快捷。 2 人起訂小包團 ，一單一團，唔使夾人。 承諾 無推銷或購物 ，無消費陷阱，純玩！

上午行程：

免費接送服務直達市區。 乘車前往 南華禪寺 ，車程約 55 分鐘。 遊覽南華禪寺（含門票），活動時間約 2 小時。 乘車前往丹霞山，車程約 1 小時。 中午： 自費午餐。

下午行程：

遊玩丹霞山（含門票），活動時間約 4 小時。 乘車返回韶關，返回出發地點。



廣東韶關丹霞山+南華禪寺一日遊

立即預訂廣東韶關丹霞山+南華禪寺一日遊

韶關旅行團 | 廣東韶關珠璣古巷+梅關古道一日遊

呢個行程專注於歷史文化，勁啱鍾意探索古蹟嘅朋友！

賣點：

獨立成團 出行。 本地人專業司導 ，仲可以幫你度身訂造多日遊行程。 全程純玩無購物 、透明消費、無套路！

上午行程：

韶關市區上車。 乘車前往 珠璣古巷 ，車程約 1 小時 20 分鐘。 遊覽珠璣古巷（含門票），活動時間約 2 小時。 中午： 自費午餐。

下午行程：

遊玩 梅關古道 （含門票），活動時間約 2 小時 30 分鐘。 乘車返回韶關市區。



廣東韶關珠璣古巷+梅關古道一日遊

立即預訂廣東韶關珠璣古巷+梅關古道一日遊

韶關旅行團 | 韶關酒店推介

想搵個舒服又方便嘅地方落腳？以下呢幾間韶關酒店評分勁高，勁值得你考慮！

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

為了回饋廣大旅客，即日起至優惠名額售完為止，凡透過我們的官方網站或應用程式註冊成為會員，即可立即享有高達8%的專屬折扣！機會難得，請即點擊連結，把握優惠，為您的韶關旅行團省下更多！此處查看更多！

韶關酒店推介#1 韶關希爾頓歡朋酒店

呢間酒店喺韶關市中心，勁近風景靚嘅湞江水系，交通位置超正！

優點： 設施齊全、客房舒服。

交通方便： 離韶關東站只係約 8 分鐘車程，去丹霞山同南華寺都勁方便。

評分： 9.7/10.0

地址： 金滙大道 3 號, 湞江區, 韶關





韶關希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton Shaoguan)

韶關希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton Shaoguan)

韶關希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton Shaoguan)





選擇房型

韶關酒店推介#2 韶關風度華美達廣場酒店

追求品質同奢華嘅朋友，一定要揀呢間！佢係韶關高檔星級酒店嘅代表，由全球溫德姆集團管理。

優點： 傲居解放路，地理位置勁方便，豪華舒適。

設施： 有 天然採光泳池 、健身中心同水療設施，可以畀你 relax 吓！

評分： 9.0/10.0

地址： 解放路 1 號, 湞江區, 韶關, 512000

韶關風度華美達廣場酒店(Ramada Plaza By Wyndham Shaoguan City Centre)

韶關風度華美達廣場酒店(Ramada Plaza By Wyndham Shaoguan City Centre)

韶關風度華美達廣場酒店(Ramada Plaza By Wyndham Shaoguan City Centre)





選擇房型

韶關酒店推介#3 碧桂園太陽城鳳悦鳳凰酒店

想搵個一家大細去玩嘅度假酒店？呢間就最啱！佢喺芙蓉新城核心地帶，交通方便。

優點： 客房寬敞通風， 間間都有超大獨立陽台 。

設施： 有後花園、 兒童遊樂區 、露天泳池、網球場同健身室，勁多嘢玩！

評分： 9.4/10.0

地址： 西聯鎮丹霞大道中 18 號, 武江區, 韶關, 512000





碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店（韶關高鐵站店）(Country Garden Sun City Phoenix Hotel (Shaoguan Station))

碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店（韶關高鐵站店）(Country Garden Sun City Phoenix Hotel (Shaoguan Station))

碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店（韶關高鐵站店）(Country Garden Sun City Phoenix Hotel (Shaoguan Station))





選擇房型

【香港去韶關】韶關高鐵路線遊，高鐵優惠、旅遊攻略懶人包