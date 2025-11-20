Trip.com酒店減$500、機票減$200
韶關旅行團攻略：丹霞山、南華寺、紅沙漠一日遊！高鐵、交通、酒店懶人包
於廣東省北部嘅韶關，一直都係旅遊發燒友心目中嘅隱世寶藏！呢座歷史文化名城，出名在佢個舉世聞名嘅丹霞山（個地貌真係勁壯觀！）、莊嚴肅穆嘅千年古剎南華寺，仲有好多靚到心曠神怡嘅自然風光，絕對係你唔可以錯過嘅旅遊勝地！揀個精心策劃嘅韶關旅行團，你就可以勁輕鬆、勁方便咁深入探索呢個城市嘅文化底蘊同自然奇景，親身體驗丹霞地貌嘅鬼斧神工，仲可以大快朵頤咁試勻地道客家美食，包你個韶關之旅充滿驚喜同回憶！Trip.com 特登為你精選同詳細介紹韶關旅行團同埋一日遊行程。呢啲行程包晒韶關最受歡迎嘅景點同體驗，等你輕鬆 plan 行程，盡情享受韶關魅力！
2人起訂私人導覽梅關古道珠璣古巷紅沙漠一日遊韶關上門接送，低至HK$507(9人已購)
私人小團上門接送|韶關丹霞山+含雙程纜車＋賞丹霞秘境一日遊，低至HK$401(27人已購)
廣東韶關雲門山自然風景區一日遊，低至HK$0(18人已購)
預訂即慳，平價租車立享 88 折優惠 💞
熱門機票優惠、Trip Coins+里數一齊賺 🎶
快閃機票、高鐵優惠、交通卡優惠 🥰
熱門景點門票、優惠套票 👑
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
韶關旅行團 | 香港去韶關
對於香港旅客嚟講，去韶關交通選擇勁多又方便。你可以揀又快又舒服嘅高鐵、超彈性嘅包車或自駕，或者相對經濟嘅跨境巴士。講到最快最有效率，一定係搭高鐵啦！
優點： 速度快，坐得舒服。
缺點： 要提早買飛，班次有限。
優點： 私隱度高，勁靈活。
缺點： 費用會貴啲。
優點： 自由安排路線同時間。
缺點： 要搞文件手續，路況唔熟可能會唔方便。
巴士：
優點： 價錢相對平。
缺點： 車程會勁長，舒適度一般。
廣東韶關梅關古道 + 珠璣古巷 + 南嶺紅沙漠景區一日遊
如果你時間唔多，又想體驗韶關嘅獨特魅力，不妨考慮呢個精彩嘅一日遊！行程會帶你穿梭歷史嘅梅關古道，感受古人足跡；探訪承載嶺南移民史嘅珠璣古巷，品味文化底蘊；最後仲會去近年勁受歡迎嘅南嶺紅沙漠景區，睇吓佢獨有嘅紅色地貌！
賣點：
市區免費上門接送，勁方便快捷！
2 人起訂小包團，一單一團，唔使夾人。
零推銷零購物，無消費陷阱，純玩！
上午行程：
韶關市區免費上門接送。
乘車前往韶關南嶺紅沙漠景區，車程約 55 分鐘。
遊覽韶關南嶺紅沙漠景區（含門票），活動時間約 1 小時。
乘車前往珠璣古巷，車程約 1 小時。
中午： 自費午餐。
下午行程：
遊覽珠璣古巷（含門票），活動時間約 1 小時 30 分鐘。
乘車前往梅關古道，車程約 30 分鐘。
遊覽梅關古道（含門票），活動時間約 2 小時。
接回出發地。
韶關旅行團 | 韶關+丹霞山一日遊
呢個行程勁啱想專攻丹霞山奇景嘅朋友！包埋纜車來回，可以輕鬆登高賞丹霞勝景，唔使行到氣咳！
賣點：
一單一團，唔使夾人。
5 / 7 座車上門接送您到景區，舒服！
含纜車來回，輕鬆省時，登高賞丹霞勝景！
上午行程：
廣州市區（天河/越秀/海珠/荔灣）上車。
乘車前往韶關，車程約 3 小時。
中午： 自費午餐。
中午及下午行程：
遊覽丹霞山（含大門票及纜車雙程），景點包括：國家風景名勝區、陽元石等等，活動時間約 4 小時 30 分鐘。
乘車返回廣州市區，車程約 4 小時。
韶關旅行團 | 廣東韶關雲門山旅遊度假區一日遊
如果你想玩得夠盡興，雲門山一日遊就啱晒你！呢個行程天天出發，勁方便 plan！
賣點：
天天出發，方便行程計劃。
暢玩韶關雲門山自然風景區各景點。
上午行程：
韶關中山公園集合。
乘車前往雲門山自然風景區，車程約 1 小時。
遊覽雲門山自然風景區（含門票），行程包：雲山秀頂、玻璃橋、雲上瀑布等等（瑤鄉表演週一休演）。
中午： 自費午餐。
下午行程：
繼續玩雲門山度假區，例如：雲門山玻璃橋（含門票）、民俗蠟像館、海洋主題公園等等。
乘車返回韶關中山公園並解散。
韶關旅行團 | 廣東韶關丹霞山+南華禪寺一日遊
想一次過體驗韶關嘅自然奇景同埋千年文化？呢個丹霞山 + 南華禪寺嘅組合就最啱！
賣點：
免費接送服務直達您所選嘅城市市區，方便快捷。
2 人起訂小包團，一單一團，唔使夾人。
承諾無推銷或購物，無消費陷阱，純玩！
上午行程：
免費接送服務直達市區。
乘車前往南華禪寺，車程約 55 分鐘。
遊覽南華禪寺（含門票），活動時間約 2 小時。
乘車前往丹霞山，車程約 1 小時。
中午： 自費午餐。
下午行程：
遊玩丹霞山（含門票），活動時間約 4 小時。
乘車返回韶關，返回出發地點。
韶關旅行團 | 廣東韶關珠璣古巷+梅關古道一日遊
呢個行程專注於歷史文化，勁啱鍾意探索古蹟嘅朋友！
賣點：
獨立成團出行。
本地人專業司導，仲可以幫你度身訂造多日遊行程。
全程純玩無購物、透明消費、無套路！
上午行程：
韶關市區上車。
乘車前往珠璣古巷，車程約 1 小時 20 分鐘。
遊覽珠璣古巷（含門票），活動時間約 2 小時。
中午： 自費午餐。
下午行程：
遊玩梅關古道（含門票），活動時間約 2 小時 30 分鐘。
乘車返回韶關市區。
韶關旅行團 | 韶關酒店推介
想搵個舒服又方便嘅地方落腳？以下呢幾間韶關酒店評分勁高，勁值得你考慮！
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
為了回饋廣大旅客，即日起至優惠名額售完為止，凡透過我們的官方網站或應用程式註冊成為會員，即可立即享有高達8%的專屬折扣！機會難得，請即點擊連結，把握優惠，為您的韶關旅行團省下更多！此處查看更多！
韶關酒店推介#1 韶關希爾頓歡朋酒店
呢間酒店喺韶關市中心，勁近風景靚嘅湞江水系，交通位置超正！
優點： 設施齊全、客房舒服。
交通方便： 離韶關東站只係約 8 分鐘車程，去丹霞山同南華寺都勁方便。
評分： 9.7/10.0
地址： 金滙大道 3 號, 湞江區, 韶關
韶關希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton Shaoguan)
韶關酒店推介#2 韶關風度華美達廣場酒店
追求品質同奢華嘅朋友，一定要揀呢間！佢係韶關高檔星級酒店嘅代表，由全球溫德姆集團管理。
優點： 傲居解放路，地理位置勁方便，豪華舒適。
設施： 有天然採光泳池、健身中心同水療設施，可以畀你 relax 吓！
評分： 9.0/10.0
地址： 解放路 1 號, 湞江區, 韶關, 512000
韶關風度華美達廣場酒店(Ramada Plaza By Wyndham Shaoguan City Centre)
韶關酒店推介#3 碧桂園太陽城鳳悦鳳凰酒店
想搵個一家大細去玩嘅度假酒店？呢間就最啱！佢喺芙蓉新城核心地帶，交通方便。
優點： 客房寬敞通風，間間都有超大獨立陽台。
設施： 有後花園、兒童遊樂區、露天泳池、網球場同健身室，勁多嘢玩！
評分： 9.4/10.0
地址： 西聯鎮丹霞大道中 18 號, 武江區, 韶關, 512000
碧桂園太陽城鳳悅鳳凰酒店（韶關高鐵站店）(Country Garden Sun City Phoenix Hotel (Shaoguan Station))
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
國泰：盡量彈性處理赴日航班訂單
國泰航空(0293.HK)表示正密切關注中日旅遊事態發展，理解顧客可能因應不同情況而需要調整行程，將盡量提供支援及彈性處理，為已預訂前往日本航班的顧客提供調整行程的靈活選項。AASTOCKS ・ 2 小時前
平坐Emirates雙層空中巴士A380不是夢！飛曼谷除夕倒數低至$1,397起 包飛機餐、25KG寄艙行李限額
來到2025年底，想想今年完成了to-do-list幾多件事情？就算一項都沒有，也不怕，因為Yahoo購物專員幫大家一把，找到Emirates年尾倒數平價機票，只要$1,526起就可以坐雙層寬體客機空中巴士A380到曼谷countdown，完成旅遊Bucket list的其中一項！另外，如套用優惠碼可以多減$200，價錢更低至$1,397，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
韓國取代日本 成中國最熱出境遊目的地
近日中國文化和旅遊部鄭重提醒遊客近期避免前往日本，本周開始有不少遊客退改日本旅遊，目前機票基本可以無損退款，酒店則需要視當地酒店情況而定，但旅行社正在積極協調酒店無損退款。鉅亨網 ・ 1 天前
坐Emirates空中巴士A380平飛歐洲！淨票價$2,922起包飛機餐、25KG寄艙行李限額｜歐洲機票優惠2025
阿聯酋航空是中東最具代表性的航空品牌，其豪華商務艙及頂級娛樂系統一向受到高度評價，在今年「航空界奧斯卡」SKYTRAX World Airline Awards「全球百大最佳航空公司」排行榜中，排行第4，亦奪得多個艙等獎項，維持一貫高水平。阿聯酋航空擁有全球最大A380機隊，要一試世界上最大型客機之一的雙層寬體客機空中巴士，不用花費太多，今次Yahoo購物專員為大家搜羅到3大長途航線的Emirates抵玩機票，無論今年聖誕檔期、下年農曆新年以及復活節及清明節假期都有選擇，坐A380飛巴黎最平只需$2,922起，立即睇睇票價。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
全球最大室內滑雪場登場！深圳前海華發冰雪世界攻略，一篇睇晒點玩、點去、點買飛！
滑雪癮起？深圳全球最大室內滑雪場「華發冰雪世界」9月登場！即睇門票、交通、玩法懶人包，再加碼深圳3大滑雪場全攻略，一篇文幫你輕鬆Plan好冰雪Trip！Trip.com ・ 1 天前
日本旅遊業關注中日事態發展 據報已有顧客取消酒店訂單
因應日本首相高市早苗的涉台言論，中國多間大型旅行社已暫停銷售日本遊產品，日本國內酒店開始出現顧客取消訂單的情況。據日本傳媒報道，接待海外遊客的日本相關行業持續關注事態發展，並憂慮中國遊客流失影響業績。 報道指，日本東京帝國飯店透露，有關中國企業主辦的宴會和部分住宿預訂，已接到延期或取消的聯絡，但自由行未有顯著影響。而在日本全國營運旅館和酒店等各類住宿設施的企業亦出現中國遊客取消訂單的情況。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
中國旅行團開始取消日本行程 兩國外交爭端未見緩和跡象
More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 20 小時前
張振朗楊偲泳愛得低調 疑被網民捕獲見女方家長
現年38歲嘅無綫小生張振朗近年備受力捧，喺年初舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，成為雙料視帝。愛情和事業兩得意嘅張振朗，2019年公開與楊偲泳（Renci）戀情，二人一直愛得低調，近日有網民見到張振朗喺餐廳食飯，疑似與楊偲泳見家長。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
Eve Jobs「蘋果之父小女兒」是人生勝利組？27歲的她沒繼承任何遺產，憑實力當上超模走出自己的道路
Steve Jobs 的小女兒 Eve Jobs 早前舉辦盛大婚禮，據指「上流婚禮」花費 5 千萬於英國舉行，當大家認為是「富二代」理所當然時，原來 Eve Jobs 從沒有繼承管理 Steve Jobs 的遺產，而是靠一己之力在努力建立自己的事業。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
好人好事｜職員協助拉喼上樓梯受非議 港鐵：乘客手部不適
有網民在社交媒體上分享一段影片，拍攝者指，一港鐵女職員於旺角站出口幫一名外籍女子拉行李箱行樓梯。從影片中可見，職員一級一級慢慢拉動行李箱，相當吃力，可見行李箱有一定重量，該外籍女子行樓梯時，並未有理會職員，影片引起網民熱議。 職員行徑惹非議 對於職員幫拉行李箱，不少網民質疑，「職員做多咗」、「吓，地鐵職員有am730 ・ 20 小時前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接特中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 22 分鐘前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新聞女王2｜「Man姐」佘詩曼「高知女」造型行頭唔簡單：Cartier腕錶加耳環，出場至少7萬起跳
《新聞女王2》強勢回歸，佘詩曼飾演的「Man姐」再次成為全城熱話！劇中她以多套「高知女」造型亮相，每套服飾與珠寶配搭都經過精心設計，完美演繹職場女強人的時尚品味！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
高市早苗言論風波，台灣捲入中日角力為何力求低調？
AFP 日本首相高市早苗表態「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，引發中日外交危機。她被視為「最具親台象徵」，曾公開表示蔡英文是「我憧憬的女性」，上任前也曾訪問台灣與賴清德會面。 台灣這次成為「被提起」的對象，突然捲入了中日角力，執政的民進黨對此沒有積極發言，分析指台灣政府力求低調，避免挑起中方的民族情緒、激起北京向台灣作「懲罰式」反制。 在野國民黨內部則對高市的言論態度分歧，有「老一代」政治人物批評日方言論，新任黨主席就態度溫和，分析認為「友日」已經成為國民黨新一代領導階層的新戰略底色。 ...BBC News 中文 ・ 4 小時前
阿摩廉：班主一番話令曼聯轉勢
【Now Sports】曼聯由之前弱勢到近績改善，領隊阿摩廉道出箇中關鍵，在於班主拉傑夫一錘定音，向他投以信心一票。「如果你記得，當Jim（拉傑夫）在訪問所說的，解決了球會很多問題。」阿摩廉（Ruben Amorim）受訪時指出球隊轉勢因由：「球會周圍的噪音徹底改變，這對球隊來說實在重要，對我與球隊都實在重要。」阿摩廉所指的，是拉傑夫在上月國際賽期間受訪時，強調阿摩廉需要3年時間證明自己。結果曼聯在上月國際賽後隨即迎來硬仗，作客利物浦獲勝。「這帶來重大影響，不在於我們的處事方式，而是人們看待我們的處事方式。對我們而言意義重大。」曼聯緊接再贏白禮頓，而近兩仗先後作客與諾定咸森林及熱刺言和，目前以11戰得18分排第7位。紅魔下仗是下周一迎戰愛華頓。now.com 體育 ・ 2 小時前
車位大過納米樓｜九龍塘巨無霸新盤 12年以來九龍區最大一手物業 實用面積高達13,864平方呎
九龍塘罕見超大碼洋房登場。理想集團位於喇沙利道50號的項目昨日上載樓書，僅設一幢洋房，實用面積達13,864平方呎，為《一手住宅物業銷售條例》於2013年4月實施以來九龍區面積最大的全新一手物業。項目主打超大戶外空間，配套包括約4,796平方呎花園、約3,244平方呎天台及約1,075平方呎庭院，整體規模於九龍區同類罕見。間隔方面，洋房內置升降機，地下為客飯廳並設私人泳池；一樓及二樓為寢區，共規劃6間睡房及1間保姆房；地庫則設健身室及儲物室，迎合高端市場對室內外空間及設施的需求。喇沙利道50號此幢「巨無霸」亦改寫九龍區一手面積紀錄，超越嘉里建設（00683）位於九龍半山的緹外院墅C，後者實用面積為11,692平方呎，紀錄由此被推前。區內過往亦有逾萬平方呎大宅個案，如九龍塘皇廷滙A號屋（路勁基建（01098）主席單偉豹私人持貨），實用面積10,945平方呎，去年3月以3.4億元易手，折合呎價31,064元，反映九龍塘超級洋房向來備受追捧。另外，洋房自設323平方呎停車位，比市面上的納米樓單位面積更大。閱讀更多：緹外「巨無霸」洋房10.3億沽，創九龍一手住宅售價新高！龍床盤再現！長沙灣幸薈28Hse.com ・ 2 小時前
【UNIQLO】優惠專區 精選外套低至 $149
Uniqlo優惠專區今期帶來精選外套優惠，除咗左帶嚟超人氣設計師聯名款式，仲有更多薄款厚款外套！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前